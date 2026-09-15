L’Osteria vstupuje do Zlína. Pravá italská atmosféra míří do Baťova města

Projekt přináší do centra Zlína propojení tradice, současné architektury a moderního městského životního stylu. L’Osteria tak rozšiřuje svou působnost v České republice a vstupuje do města s výraznou podnikatelskou i komunitní identitou.
Nový život pro ikonickou budovu
Obchodní dům ve Zlíně prošel rozsáhlou revitalizací, jejímž cílem bylo vrátit budově její významné místo v centru města a vytvořit moderní prostor kombinující retail, gastronomii a společenský život.
Rekonstrukce citlivě navazuje na baťovskou architekturu a urbanistickou tradici Zlína. Výsledkem je atraktivní městský prostor, který se stává přirozeným místem setkávání obyvatel i návštěvníků města.
„Naším cílem je vrátit Obchodnímu domu ve Zlíně jeho přirozenou roli centra městského života. Spolupráce se značkou L’Osteria je důležitým krokem – přináší silný mezinárodní koncept, který doplní celkovou skladbu služeb a zvýší atraktivitu celého prostoru,“ říká Soňa Ondřejová zástupce Obchodního domu ve Zlíně.
Italská „la dolce vita“ ve Zlíně
L’Osteria je mezinárodní gastronomická značka působící ve více než deseti evropských zemích. Je známá svou autentickou italskou kuchyní, ikonickými XXL pizzami o průměru 45 cm a přátelskou atmosférou.
Nová pobočka nabídne otevřenou kuchyni, výrazný interiérový design a koncept „La Famiglia“ – místo, kde se lidé setkávají u jednoho stolu. Hosté se mohou těšit na čerstvou pastu, kvalitní suroviny, dezerty i pečlivě vybraná vína.
„Zlín je dynamické město s výrazným charakterem. Věříme, že L’Osteria se stane přirozeným místem setkávání pro rodiny, přátele i pracovní schůzky. Nechceme nabídnout hostům jen jídlo, ale zážitek, za kterým se budou rádi vracet,“ říká Zbyněk Pokorný, spolumajitel L’Osteria Česká republika.
Otevření nové pobočky je dalším krokem v plánovaném rozvoji značky L’Osteria v České republice.
O L‘Osteria
L’Osteria v České republice je součástí mezinárodní sítě italských restaurací, která si získala popularitu napříč Evropou díky autentické kuchyni a přátelské atmosféře. Na český trh vstoupila v roce 2018 otevřením první restaurace v budově DRN na Národní třídě v Praze. Vedle Prahy dnes působí také v Brně a Ostravě. Ve Zlíně otevře již svou šestou pobočku.
L'Osteria také pravidelně finančně podporuje Nadaci Terezy Maxové dětem, jejíž cílem je pomáhat znevýhodněným dětem ve společnosti.
Více informací naleznete na webových stránkách L’Osteria: losteria.cz
Fotografie: L’Osteria Zlín
Zdroj: L'Osteria Czech Republic
Kontakt:
Lenka Vojtíšková
L'Osteria Czech Republic
E-mail: lenka.vojtiskova@losteria.cz
Tel.: 605261799
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59169.