Label Design získal ocenění Superbrands a investuje do nejmodernějšího hybridního tiskového stroje BOBST

Praha 29. září 2025 (PROTEXT) - Společnost Label Design s.r.o., přední český výrobce samolepicích etiket a obalových řešení, potvrdila své postavení na trhu hned dvěma významnými událostmi. Firma již po několikáté obhájila prestižní ocenění Czech Superbrands a současně uvedla do provozu unikátní hybridní tiskový stroj BOBST.

Opětovné ocenění Czech Superbrands

Titul Czech Superbrands je udělován značkám, které dlouhodobě vynikají kvalitou, inovacemi a silným vztahem ke svým zákazníkům. O jeho udělení rozhodují spotřebitelské průzkumy a odborná komise Brand Council, která vybírá jen omezený počet nejlepších značek na trhu.

„Získat ocenění Superbrands opakovaně je pro nás obrovským uznáním. Je to potvrzení, že naše dlouhodobá strategie postavená na inovacích, kvalitě a spolehlivosti má smysl. Velký dík patří nejen našim zákazníkům za jejich důvěru, ale i našim zaměstnancům, kteří každý den odvádějí špičkovou práci,“ uvedl Vladislav Kašpar, ředitel společnosti Label Design.

Nový hybridní tiskový stroj BOBST

Současně s oceněním společnost investovala do špičkového hybridního tiskového stroje BOBST DMS 510, který kombinuje osvědčenou flexotiskovou technologii s nejnovějšími inovacemi v oblasti digitálního inkjet tisku. Tato kombinace otevírá zcela nové možnosti v designu a konstrukci etiket a obalů. „Pro zákazníky je důležitý nejen samotný produkt, ale také obal, který si dokážou zapamatovat. Nový stroj nám umožní tvořit etikety a obaly, které zaujmou, odliší značku a podpoří loajalitu spotřebitelů,“ dodává Vladislav Kašpar.

Klíčové výhody stroje BOBST:

  • Vše v jednom průchodu – tisk, zušlechťování (lakování, ražba, metalizace) i výsek probíhá v jediném kroku.
  • Špičková kvalita a opakovatelnost – systém BOBST ACCUCHECK poskytuje 100 % inline kontrolu kvality v reálném čase.
  • Flexibilita zakázek – stroj zvládne krátké personalizované série i velké objemy bez kompromisů.
  • Nízké provozní náklady – úspora času a materiálu díky automatizaci a s minimem odpadu.
  • Udržitelnost – nižší spotřeba energie, méně odpadu a možnost vzdáleného monitoringu výroby.

Spojení tradice a inovací

Label Design působí na trhu již více než 30 let a patří mezi lídry v oblasti etiket a moderních obalových řešení. Kombinace dlouholetých zkušeností, špičkových technologií a důrazu na udržitelnost umožňuje firmě růst a posilovat pozici nejen na českém, ale i na zahraničních trzích. Ocenění Superbrands a investice do hybridního stroje BOBST potvrzují, že firma i nadále zůstává průkopníkem v oblasti tisku a obalových inovací.

 

Zdroj: Label Design

 

 

