Ladislav Mejzlík zůstává v čele Komory auditorů. Komora mění systém zkoušek

„V dalším funkčním období bude naším úkolem pomáhat auditorům zvládat nástup umělé inteligence i rostoucí složitost podnikání a získávat pro profesi nové odborníky. Přitom musíme stále vysvětlovat, že přínos auditu přesahuje jednotlivé firmy a je ve veřejném zájmu. Důvěryhodné účetní informace pomáhají investorům, bankám i obchodním partnerům rozhodovat se a přispívají ke stabilitě celé ekonomiky,“ říká znovuzvolený prezident Komory auditorů ČR Ladislav Mejzlík.
Zkoušky více propojí znalosti a jejich využití v praxi
Hlavním cílem reformy auditorských zkoušek je upravit jejich obsah tak, aby více zohledňoval vzájemnou propojenost prověřovaných oblastí. Jednotlivé části mají u uchazečů ověřovat především znalosti a dovednosti potřebné pro vysoce kvalifikovanou práci statutárního auditora. Inspirací pro změnu byl zejména licenční vzdělávací systém American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).
„Auditor musí umět propojovat znalosti z různých oblastí a uplatňovat je při posuzování konkrétních situací. Právě na tuto schopnost chceme v novém zkouškovém systému klást větší důraz. Smyslem změny je, aby zkoušky co nejlépe ověřovaly připravenost uchazečů na nároky auditorské praxe,“ vysvětluje předsedkyně zkouškového výboru KA ČR Monika Randáková.
Hlavním programem sněmu bylo hlasování o změnách profesních předpisů a volba členů orgánů komory. Na programu byly také zprávy o činnosti a hospodaření komory, novela etického kodexu, priority činnosti na roky 2027–2028 a návrh rozpočtu na rok 2027.
Komora evidovala k 5. říjnu 2026 985 auditorů, 441 asistentů auditora a 296 auditorských společností. Rejstřík auditorů je veřejně přístupný na webových stránkách www.kacr.cz.
O Komoře auditorů České republiky
Komora auditorů České republiky je samosprávná profesní organizace založená v roce 1993. Pečuje o odbornou úroveň auditorské profese, organizuje auditorské zkoušky a vzdělávání, vydává profesní předpisy a vede rejstřík auditorů. Posláním auditorské profese je posilovat důvěru v účetní informace, které při svém rozhodování využívají investoři, banky i další uživatelé účetních závěrek.
Zdroj: Komora auditorů České republiky
Kontakt:
Komora auditorů ČR
tel.: 224 222 178
e-mail: kacr@kacr.cz
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