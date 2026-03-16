Laffita chystá největší módní přehlídku v kariéře, zahraje na ní Paul van Dyk

Nevídané couture spektakulum: Osmany Laffita, Super Sport Cars a Paul van Dyk. Takový scénář módní návrhář se svým týmem právě teď připravuje. “Svoji nejnovější couture kolekci odhalím v kulisách stvořených pro velký adrenalin. Přehlídkové molo se změní v živoucí arénu rychlosti, elegance a touhy. Každý model bude umocněný přítomností automobilových ikon od Import Car Group – strojů, které ztělesňují stejnou filozofii jako moje návrhy: preciznost, nespoutanost, krásu a nekompromisní dominanci,” má přesný scénář své show v hlavě Osmany Laffita, který nedávno oslavil 60. narozeniny. Na přehlídkovém mole se objeví 90 modelek a modelů, jimž Laffita oblékne 140 couture designs.
Ihned po skončení přehlídky, na kterou si fanoušci mohou zakoupit vstupenky v síti Ticketmaster, se aréna PVA Expo Praha promění v místo jedinečného filantropického aktu. Pod přísným dohledem notáře proběhne exkluzivní dražba jednoho z ikonických vozů z portfolia Import Car Group. Půjde o legendární cabriolet Mercedes Benz SL (W107), který byl ikonou 80.let. Celý výtěžek z této aukce bude věnován Nadačnímu fondu Kapka naděje. Na následné afterpárty pak zahraje špičkový český DJ Michal Burian.
