Laffita vyprodal s show Kafe u Osmanyho pražskou Broadway

"Jsem rád, že i Praha se těšila na náš pořad. Potlesk ve stoje mě dojal k slzám," říká Osmany Laffita, který nedávno prožil největší módní přehlídku svého života, když do velké haly na Výstavišti v Letňanech dostal přes dva tisíce svých příznivců, jimž poprvé v životě umožnil, aby si na jeho přehlídku zakoupili vstupenky. Laffita brázdí se svojí talk show celou Českou republiku. "Každý večer je jiný a Osmany mne pokaždé svým upřímným humorem dostane," pochvaluje si spolupráci moderátorka Eva Decastelo. Osmany Laffita, který v říjnu oslavil neuvěřitelné 60. narozeniny, se brzy dočká pocty od ČT, která k jeho jubileu v produkci Life Report připravuje celovečerní dokument.
Zdroj: Osmany Rodríguez Lafita