LAMARK opět potvrdil kvalitu. Certifikace EN 1090 od TÜV NORD není v oboru rozhodně běžná

"Certifikát EN 1090 není v našem oboru rozhodně běžný. Je to důkaz, že bereme kvalitu a bezpečnost vážně – od návrhu až po montáž," potvrzuje Nikola Tisoňů, manažer kvality společnosti LAMARK.
Získat certifikát EN 1090 není pro firmy samozřejmost
Norma EN 1090 je evropský standard, který reguluje výrobu konstrukcí z oceli a hliníku. Aby mohl někdo označit své ocelové či hliníkové konstrukce značkou CE, musí prokázat, že každý krok výroby má plně pod kontrolou, a to od nákupu materiálu až po poslední svar. Konkrétně vyžaduje, aby:
- výrobce měl robustní systém řízení výroby,
- svařovací procesy, obsluha svářečů i definované postupy byly kontrolovatelné a ověřitelné,
- probíhala pravidelná dozorová kontrola od nezávislého orgánu.
Získaná certifikace není ve společnosti LAMARK jen zaprášené pozlátko na stěně
Získat certifikaci EN 1090 není kus papíru, který jen tak podepíšete. Je to dlouhá cesta technického, organizačního i kulturního posunu. LAMARK se připravoval léta: investicemi do moderního vybavení, jako jsou lasery či 3D skenování, digitalizace procesů a interního know-how. "Za léta ve firmě jsem viděl vývoj technologií i procesů. Dnes máme vybavení, o kterém jsme si před pár lety mohli nechat jen zdát – průmyslové skladovací systémy, přesné lasery, optimalizovaný tok materiálu. To vše dělá z každé zakázky precizní práci na míru," doplňuje Jakub Hořínek, manažer výroby.
Nejde tak jen o technologii. Jde i o disciplínu. Každý zaměstnanec od plánovače po montéra musí chápat, že systém kvality není přítěží, ale štítem. Sledují se tolerance, dokumentace každého svaru, testování vzorků aj. Teprve když všechno sedí dohromady, může přijít nezávislá kontrola TÜV NORD a udělit certifikaci. A to se podařilo pro části v oblasti ocelových i hliníkových konstrukcí.
Proč to celé dává smysl?
Pro zákazníky znamená certifikace EN 1090 tři zásadní věci:
1. Garanci evropské kvality. Každý výrobek obstál v testech, které sledují pevnost, přesnost a bezpečnost.
2. Transparentnost. Výroba je dohledatelná od prvního profilu po poslední šroub.
3. Jistotu dlouhé životnosti. Nic není náhoda. Vše je výsledek perfektně fungujícího systému. A právě systém, který funguje, je dnes největší přidaná hodnota.
Kvalita má svá jasná jména. A taky značky!
Vedle certifikace EN 1090 je LAMARK držitel i dalších prestižních a uznávaných ocenění kvality. Značka Český výrobek potvrzuje český původ a poctivé řemeslo. Czech Superbrands 2024 a 2025 LAMARK dvakrát za sebou zařadily mezi nejuznávanější značky na trhu. Členství v Hospodářské komoře ČR je symbolem profesionality a férového podnikání. A ocenění Exceptional CX Badge 2024 dokládá, že kvalitu tahle česká firma nevkládá jen do kovu, ale i do vztahu se zákazníky.
LAMARK naslouchá svým zákazníkům aneb Když se spojí technologie, řemeslo a zodpovědnost
Společnost LAMARK dnes nevyrábí jen české kvalitní brány, ploty nebo pergoly. Staví důvěru, že kvalita není jen povrchní fráze, ale proces, který má své metry, čísla a certifikáty. A že když něco označí značkou CE, stojí za tím odborníci, kteří vědí, proč to dělají. „Každé nové získané ocenění, každá certifikace nás zavazuje: neustupovat z kvality, neodkládat inovační kroky a stavět dlouhodobé partnerství s těmi, kteří chtějí víc než jen plot nebo pergolu. Naši zákazníci chtějí jistotu, spolehlivost, design i techniku v jednom,“ uzavírá Milan Kučera, jednatel společnosti LAMARK.
LAMARK znovu potvrdil, že není jen dalším výrobcem na trhu s pásovou výrobou, ale spolehlivým partnerem, který staví na poctivé řemeslné práci a prověřené kvalitě. A tu je připraven nejen dodat, ale i garantovat.
Zdroj: LAMARK