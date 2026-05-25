LAMARK otevírá brněnské studio: přijít se inspirovat můžete kdykoliv

Showroom bez „zavíračky": inspirace funguje nonstop
Brněnské studio přináší na český stavební trh nový standard — plně vybavený showroom venkovních řešení přístupný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Bez čekání, bez otevírací doby, bez nutnosti volat. Zákazník tak může přijít v sobotu ráno, v neděli odpoledne nebo cestou z práce — a na vlastní oči si prohlédnout, osahat a porovnat produkty z portfolia LAMARK.
„Bezobslužný showroom pro nás není experiment, ale logické pokračování toho, co děláme dlouhodobě. Navrhujeme produkty, které fungují roky bez údržby a bez starostí — a stejnou zkušenost chceme nabídnout i při jejich výběru. Přijít, otevřít, prohlédnout. Jednoduše a kdykoliv.“ — Milan Kučera, jednatel LAMARK
Zájemci, kteří preferují osobní poradenství, si mohou sjednat konzultaci s obchodním zástupcem — a získat tak plnou pozornost a individuální přístup ke svému projektu.
Co v brněnském studiu najdete
V showroomu LAMARK v H-Parku na Heršpické 11e jsou vystaveny produkty:
- Bioklimatická pergola s otočnými lamelami
- Pergola se skleněnou střechou s vertikálním hliníkovým stíněním v dekoru dřeva
- Boční stínění — screenové rolety, pevné hliníkové stínění a posuvné zasklení
- Plotové systémy, zděné a kovové sloupky, vchodové branky, vjezdové brány a doplňky
- Stylový a odolný zahradní nábytek
Každý exponát je reálná ukázka — ne maketa. Zákazník vidí zpracování, cítí materiál a srovnává řešení vedle sebe.
Brno? Logický krok pro značku, která dodává i za hranice
LAMARK dnes realizuje projekty po celé České republice, na Slovensku i v Německu. Brněnské studio přibližuje značku moravským zákazníkům — architektům, projektantům, investorům i majitelům rodinných domů — a zkracuje cestu od prvního nápadu k hotovému venkovnímu prostoru.
Otevřeno. Doslova.
Nové studio LAMARK Brno na adrese H-Park, Heršpická 11e, 639 00 Brno-střed je k dispozici nonstop prostřednictvím bezobslužného systému vstupu. Návštěva je jednoduchá a registrace zabere jen jednu minutu — stačí u vstupu naskenovat QR kód, vyplnit krátký registrační formulář a obratem obdržíte SMS s přístupovým kódem. Ten následně zadáte na vstupním dveřním panelu a můžete vstoupit. Pro osobní konzultaci s odborníkem lze termín sjednat přes zákaznické centrum či obchodního zástupce.
?? Adresa: Heršpická 11e, 639 00 Brno-střed
?? Web: www.lamark.cz/studio-brno/
?? Bezplatná linka: 800 303 303
Zdroj: LAMARK