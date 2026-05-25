LAMARK otevírá brněnské studio: přijít se inspirovat můžete kdykoliv

Brno 25. května 2026 (PROTEXT) - LAMARK, česká jednička na trhu plotů, bran a pergol, otevírá své druhé showroomové studio — tentokrát v Brně na adrese Heršpická 11e. Hlavní novinkou je bezobslužný systém vstupu: návštěvník se jednoduše zaregistruje online nebo na místě prostřednictvím dveřního interkomu, vyplní krátký dotazník, obratem obdrží SMS s přístupovým kódem — a může dovnitř. Kdykoliv. I o víkendu, i po práci, i o půlnoci.

Showroom bez „zavíračky": inspirace funguje nonstop

Brněnské studio přináší na český stavební trh nový standard — plně vybavený showroom venkovních řešení přístupný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Bez čekání, bez otevírací doby, bez nutnosti volat. Zákazník tak může přijít v sobotu ráno, v neděli odpoledne nebo cestou z práce — a na vlastní oči si prohlédnout, osahat a porovnat produkty z portfolia LAMARK.

Bezobslužný showroom pro nás není experiment, ale logické pokračování toho, co děláme dlouhodobě. Navrhujeme produkty, které fungují roky bez údržby a bez starostí — a stejnou zkušenost chceme nabídnout i při jejich výběru. Přijít, otevřít, prohlédnout. Jednoduše a kdykoliv.“ — Milan Kučera, jednatel LAMARK

Zájemci, kteří preferují osobní poradenství, si mohou sjednat konzultaci s obchodním zástupcem — a získat tak plnou pozornost a individuální přístup ke svému projektu.

Co v brněnském studiu najdete

V showroomu LAMARK v H-Parku na Heršpické 11e jsou vystaveny produkty:

  • Bioklimatická pergola s otočnými lamelami
  • Pergola se skleněnou střechou s vertikálním hliníkovým stíněním v dekoru dřeva
  • Boční stínění — screenové rolety, pevné hliníkové stínění a posuvné zasklení
  • Plotové systémy, zděné a kovové sloupky, vchodové branky, vjezdové brány a doplňky
  • Stylový a odolný zahradní nábytek

Každý exponát je reálná ukázka — ne maketa. Zákazník vidí zpracování, cítí materiál a srovnává řešení vedle sebe.

Brno? Logický krok pro značku, která dodává i za hranice

LAMARK dnes realizuje projekty po celé České republice, na Slovensku i v Německu. Brněnské studio přibližuje značku moravským zákazníkům — architektům, projektantům, investorům i majitelům rodinných domů — a zkracuje cestu od prvního nápadu k hotovému venkovnímu prostoru.

Otevřeno. Doslova.

Nové studio LAMARK Brno na adrese H-Park, Heršpická 11e, 639 00 Brno-střed je k dispozici nonstop prostřednictvím bezobslužného systému vstupu. Návštěva je jednoduchá a registrace zabere jen jednu minutu — stačí u vstupu naskenovat QR kód, vyplnit krátký registrační formulář a obratem obdržíte SMS s přístupovým kódem. Ten následně zadáte na vstupním dveřním panelu a můžete vstoupit. Pro osobní konzultaci s odborníkem lze termín sjednat přes zákaznické centrum či obchodního zástupce.

?? Adresa: Heršpická 11e, 639 00 Brno-střed

?? Web: www.lamark.cz/studio-brno/

?? Bezplatná linka: 800 303 303

 

Zdroj: LAMARK

