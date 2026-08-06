LAMARK patří mezi lídry českého trhu s ploty, pergolami a moderním exteriérem

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  13:40
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Praha 6. srpna 2026 (PROTEXT) - Přes 18.000 realizací a více než 20 let zkušeností. Český výrobce z Nového Bydžova staví na vlastní výrobě, kompletním servisu a řešeních na míru. Zákazníkům nabízí jeden navazující systém pro celý exteriér domu – od plotů a bran přes pergoly až po carporty.

Plot, brána nebo pergola nejsou poslední položkou stavby. Jsou investicí na desítky let.

Když lidé staví nebo rekonstruují dům, největší pozornost zpravidla věnují interiéru. Řeší dispozice, kuchyni, podlahy, technologie, koupelny nebo fasádu. Plot, brána, pergola či carport často přicházejí na řadu až ve chvíli, kdy je potřeba dokončit hranici pozemku, zastínit terasu nebo vyřešit parkování. Právě tyto prvky ale výrazně ovlivňují první dojem z domu, každodenní komfort, bezpečnost i hodnotu nemovitosti. A protože mají sloužit desítky let, vyplatí se k nim přistupovat jako k dlouhodobé investici, nikoli jako k poslední položce v rozpočtu.

Na této filozofii staví společnost LAMARK už více než dvě desetiletí. Z původně menší firmy zaměřené na montáže a kované ploty vyrostla mezi přední české výrobně-technologické společnosti v oblasti plotů, bran, pergol, carportů a dalších prvků moderní venkovní architektury. Dnes má za sebou více než 18.000 realizací, vlastní výrobní areál v Novém Bydžově, tým více než stovky zaměstnanců a zákazníky v České republice i zahraničí.

Exteriér jako jeden promyšlený celek

Současní zákazníci už většinou nehledají pouze samostatný plot nebo jednoduché zastřešení terasy. Stále častěji přemýšlejí o exteriéru jako o jednom funkčním celku, ve kterém na sebe jednotlivé prvky navazují vizuálně, technicky i provozně. Plot má ladit s bránou, pergola s architekturou domu, carport s celkovým charakterem pozemku a vše by mělo tvořit harmonický celek.

Právě proto LAMARK dlouhodobě rozšiřuje své produktové portfolio tak, aby zákazník mohl většinu exteriéru domu vyřešit u jednoho partnera. Vedle hliníkových, deskových, tahokovových i kovaných plotů nabízí také vjezdové brány, vstupní branky, bioklimatické pergoly, pergoly se skleněnou střechou, boční stínění nebo carporty. Pro zákazníka to znamená nejen jednotný vzhled, ale také jednodušší koordinaci celé realizace, jasnou odpovědnost a servis od jednoho dodavatele.

Zákazník dnes nechce řešit pět různých dodavatelů a doufat, že na sebe všechno naváže. Hledá partnera, který rozumí domu jako celku, navrhne funkční řešení, vyrobí ho, namontuje a bude za něj dlouhodobě odpovídat. Právě na tomto principu LAMARK staví už více než dvacet let,“ říká Milan Kučera, CEO společnosti LAMARK.

Rozšiřování portfolia: Carporty a screenové stínění

LAMARK svou nabídku v reakci na aktuální trendy v moderní architektuře neustále rozšiřuje. Letos společnost významně rozšířila nabídku v segmentu zastřešeného parkování, kde LAMARK nabízí zákazníkům carporty představující precizní řešení chránící vůz před nepříznivými vlivy počasí a zároveň se stávají nedílnou součástí designu zahrady. Portfolio nově doplňují také screenové rolety, které umožňují efektivní regulaci intenzity světla a tepla na terasách i jakémkoliv typu otvoru v exteriéru, čímž zvyšují komfort používání venkovních prostor.

Vlastní výroba znamená větší jistotu

Jedním z klíčových pilířů společnosti je vlastní výroba. Nejde jen o marketingové tvrzení, ale o konkrétní výhodu, která se promítá do kvality výsledného produktu, flexibility výroby i následného servisu. Výroba probíhá ve vlastním areálu v Novém Bydžově, kde má LAMARK pod kontrolou celý proces – od vývoje a konstrukční přípravy přes zpracování materiálů až po finální výrobu.

Díky tomu může pružně reagovat na individuální požadavky zákazníků, atypické rozměry pozemků i architektonická specifika jednotlivých domů. Vlastní výrobní zázemí zároveň zajišťuje stabilní kvalitu, rychlejší servis a dlouhodobou dostupnost náhradních dílů. Pro zákazníka to znamená jistotu, že i po letech bude mít k dispozici partnera, který své řešení zná a dokáže se o něj postarat.

Důležitou roli hraje také technická úroveň výroby. LAMARK pracuje s konstrukčními systémy certifikovanými podle evropské normy EN 1090, která stanovuje přísné požadavky na výrobu nosných kovových konstrukcí. Pro zákazníka je to potvrzení, že produkty vznikají podle jasně definovaných standardů kvality, bezpečnosti a dlouhodobé spolehlivosti.

Materiály pro každodenní používání

Plot, brána, pergola ani carport nejsou prvky na jednu sezonu. Každý den odolávají dešti, větru, slunci, mrazu i běžnému provozu domácnosti. Právě proto LAMARK dlouhodobě pracuje především s hliníkem a kvalitní ocelí. Tyto materiály spojují vysokou pevnost, dlouhou životnost, odolnost vůči povětrnostním vlivům a minimální nároky na údržbu.

Pro zákazníka je výsledek jednoduchý – exteriér má nejen dobře vypadat při předání, ale stejně spolehlivě fungovat i po mnoha desetiletích. Skutečná kvalita se totiž nepozná v den montáže, ale až po několika zimách, tisících otevření brány nebo letech každodenního používání. Právě tehdy se ukáže, zda byla investice správná.

Jeden partner od návrhu po servis

Velkou výhodou kompletního řešení je jednoduchost celého procesu. Zákazník nemusí koordinovat několik dodavatelů, hlídat návaznost termínů ani řešit, kdo odpovídá za návrh, výrobu, montáž nebo následný servis. LAMARK zajišťuje celý proces – od úvodní konzultace a technického zaměření přes návrh řešení, výrobu, dopravu a montáž až po dlouhodobý servis.

Součástí každé realizace je technické zaměření přímo na místě. U vybraných projektů, například pergol, využívá LAMARK také moderní 3D skenování, které umožňuje přesně zachytit skutečný stav prostoru i atypické dispozice s přesností na milimetry. Výsledkem není univerzální katalogové řešení, ale exteriér navržený přesně na míru konkrétnímu domu, pozemku i potřebám jeho majitelů.

„Každá realizace je jiná. Někde rozhoduje svažitý pozemek, jinde architektura domu, požadavek na bezúdržbovost nebo možnost budoucího rozšíření. Díky zkušenostem z více než 18 000 realizací dokážeme navrhovat řešení, která fungují nejen při předání, ale i po mnoha letech každodenního používání,“ doplňuje Milan Kučera, CEO společnosti LAMARK.

Zkušenost, kterou nelze nahradit katalogem

Více než 18.000 realizací nepředstavuje jen vysoké číslo. Znamená tisíce různých stavebních situací, které se do žádného katalogu nevejdou. Nerovné pozemky, atypické šířky vjezdů, požadavky na soukromí, návaznost na architekturu domu, rozdílné preference v designu nebo individuální rozpočty. Právě zkušenosti získané v praxi umožňují navrhovat řešení, která jsou technicky správná, esteticky sladěná a funkční i po mnoha letech.

Zákazník tak nezískává pouze kvalitní výrobek, ale také zkušenosti celého týmu – od obchodních konzultantů a technických specialistů přes konstruktéry až po montážníky, kteří znají reálné podmínky staveb. Výsledkem je exteriér, který působí jako jeden promyšlený celek, zvyšuje hodnotu nemovitosti a spolehlivě slouží každý den.

LAMARK dnes a další růst

LAMARK dnes působí nejen na českém trhu, ale realizuje projekty také na Slovensku a v Německu. Současně rozšiřuje své produktové portfolio a reaguje na vývoj moderní architektury i měnící se očekávání zákazníků. Ti dnes hledají řešení, která spojují dlouhou životnost, kvalitní materiály, čistý design, možnost individualizace a minimální nároky na údržbu.

Právě na těchto hodnotách LAMARK staví už více než dvě desetiletí. Spojuje vlastní českou výrobu, technické know-how, zkušenosti z více než 18.000 realizací, kompletní servis i individuální přístup ke každému projektu. Výsledkem nejsou jen ploty, pergoly, stínění nebo carporty, ale promyšlené exteriéry, které zvyšují hodnotu nemovitosti, usnadňují každodenní život a budou svým majitelům spolehlivě sloužit desítky let.

O společnosti LAMARK

LAMARK je český výrobce plotů, bran, pergol, carportů a dalších řešení moderního exteriéru. Už více než 20 let pomáhá zákazníkům vytvářet venkovní prostory, které spojují kvalitní materiály, dlouhou životnost, nadčasový design a minimální nároky na údržbu. Ve vlastním výrobním areálu v Novém Bydžově zajišťuje celý proces – od návrhu a technického řešení přes výrobu až po odbornou montáž a dlouhodobý servis. Kvalitu výroby potvrzuje certifikace EN 1090.

 

Zdroj: LAMARK

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