Lancelot od Unicornu podpoří Energy Management System v obchodování s energiemi a poskytování služeb výkonové rovnováhy

„Spolupráce s Unicornem nám umožní zefektivnit naše obchodní a provozní procesy a využít moderní technologie pro podporu obchodování s energiemi i poskytování podpůrných služeb. Těšíme se na společný projekt a jeho úspěšné uvedení do praxe. Budeme usilovat o maximální digitalizaci a posilovat naši schopnost pružně reagovat na provozní situace a obchodní příležitosti,“ uvádí Leoš Zahrádka, jednatel společnosti Energy Management System.
Lancelot ETRM podporuje celý životní cyklus obchodních transakcí – od zadávání kontraktů přes správu portfolia a řízení rizik až po obchodování na denním, vnitrodenním i kontinuálním trhu s podporou REMIT reportingu a dat z OTE. Lancelot GDS zajišťuje denní procesy vyžadované ČEPS, včetně evidence výrobních jednotek, kontraktů, nabídek na denním trhu a přípravy provozu, s možností zadávání dat přes uživatelské rozhraní či prostřednictvím automatizovaného rozhraní. Obě řešení jsou postavená na moderní platformě Lancelot pro obchodníky s energiemi, která se vyznačuje flexibilitou a škálovatelností, a společně pomáhají zvýšit efektivitu procesů a usnadnit práci uživatelům.
„Jsme velmi rádi, že můžeme navázat spolupráci se společností Energy Management System a poskytnout naše řešení Lancelot. Věříme, že Lancelot ETRM a GDS přinesou našemu partnerovi flexibilitu, efektivitu a robustní podporu pro jeho business,“ říká Štěpán Verecký, General Manager společnosti Unicorn Market Systems.
Projekt startuje začátkem října a pilotní provoz je plánován na polovinu prosince, což zajistí, že od začátku nového roku bude možné řešení plně využívat v reálném provozu. Součástí projektu je také školení uživatelů a optimalizace procesů na základě zpětné vazby, aby bylo nasazení co nejefektivnější.
O Unicornu
Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu přinášenou našim zákazníkům. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. V oblasti energetiky a utilit se zaměřujeme na implementaci rozsáhlých informačních systémů v oblasti řízení energetických trhů na národní i mezinárodní úrovni a na související oblast energetického obchodu. Další naší prioritou je geoinformatika a řešení pro správu podnikových aktiv. Využíváme přitom jak naše vlastní produkty, tak ověřené platformy našich partnerů.
O Energy Management System
Energy management system je obchodník s elektrickou energií a agregátor flexibility. Jeho založení je vyústěním mnohaletých zkušeností s provozováním energocentra a LDS pro přilehlou průmyslovou zónu v Kožichovicích u Třebíče. Zajímavou specialitou je vytápění a podpora provozu zemědělských skleníků. Ve svém portfoliu má mix energetických zdrojů, které jsou schopny se zapojit do obchodní flexibility i do SVR. Vše je podpořeno vlastním bateriovým úložištěm.
Orchestrací pokročilých nástrojů v oblasti predikcí, plánování a obchodování dosahuje Energy management system optimálního využití energetických zdrojů ve svém portfoliu. Specializovaný system podporuje zařazení externích lokalit. Klienti mají přístup ke svým bilančním datům a ke konfiguraci své lokality. Dále se mohou aktivně podílet na plánování své lokality v teple i elektřině nebo se plně svěřit do péče agregátora. Právě velký prostor pro zapojení klienta je to hlavní, co Energy management system odlišuje od ostatních agregátorů.
Zdroj: Unicorn