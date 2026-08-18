Lancelot posiluje pozici v západní Evropě. Enovos volí řešení od Unicornu

Společnost Enovos, největší dodavatel elektřiny a zemního plynu a zároveň největší výrobce energie z obnovitelných zdrojů v Lucembursku, je součástí skupiny Encevo. Obsluhuje více než 940.000 odběrných míst na několika evropských trzích a zaměstnává přes 500 lidí. V rámci pokračující modernizace svých obchodních procesů hledala robustní a perspektivní řešení schopné zajistit scheduling a nominace elektřiny i zemního plynu napříč evropskými trhy a zároveň nabídnout dostatečnou flexibilitu pro budoucí rozvoj.
Zakázka byla získána na základě veřejného výběrového řízení, které probíhalo od října 2025 do června 2026. V jeho průběhu Unicorn Market Systems prokázal rozsáhlé zkušenosti s procesy energetického obchodování, úspěšné reference z obdobných projektů i technologickou vyspělost platformy Lancelot. Klíčovým okamžikem byla živá demonstrace řešení, která potvrdila robustnost platformy, její připravenost na komplexní integrace s energetickými trhy i schopnost splnit specifické provozní požadavky společnosti Enovos.
„Získání projektu pro Enovos představuje významný obchodní úspěch a zároveň potvrzuje konkurenceschopnost platformy Lancelot mezi předními evropskými řešeními pro energetické obchodování. Tento projekt navazuje na naše úspěšné implementace ve Švýcarsku a potvrzuje naši schopnost dodávat pokročilá řešení pro stále komplexnější prostředí evropských energetických trhů,“ říká Jan Konrád, Chief Commercial Officer skupiny Unicorn Systems.
Implementace bude probíhat ve dvou etapách. První fáze, zaměřená na scheduling elektřiny, bude dokončena do konce roku 2026, následovat bude implementace podpory zemního plynu v polovině roku 2027. Vzhledem k tomu, že společnost Enovos působí na několika vzájemně propojených evropských energetických trzích, je projekt výrazně komplexnější než běžné implementace realizované v rámci jedné země. Po dokončení bude řešení podporovat schedulingové a nominační procesy na energetických trzích v Lucembursku, Belgii, Nizozemsku, Německu a Francii. Díky tomuto rozsáhlému geografickému pokrytí půjde o dosud nejrozsáhlejší implementaci schedulingového řešení Lancelot a zároveň další potvrzení připravenosti platformy podporovat provozní komplexitu nadnárodních energetických společností.
„Při výběru nového řešení pro scheduling jsme hledali spolehlivého dlouhodobého partnera s hlubokou znalostí evropského energetického obchodování a schopností dodat platformu, která je robustní již dnes a zároveň připravená na budoucí vývoj trhu. Lancelot prokázal silné technologické schopnosti, velmi dobré porozumění našemu provoznímu prostředí i přístup, který je v souladu s našimi dlouhodobými cíli. Těšíme se na úspěšnou spolupráci při realizaci tohoto projektu,“ říká Sebastian Himpler, Head of Energy Management ve společnosti Enovos.
Projekt odráží rostoucí poptávku po integrovaných schedulingových platformách, které dokážou podporovat stále více propojené evropské trhy s elektřinou a zemním plynem. Pro Unicorn Market Systems představuje další významný milník v rozvoji platformy Lancelot na západoevropských trzích a navazuje na úspěšné implementace ve Švýcarsku. Zároveň posiluje postavení společnosti mezi předními evropskými dodavateli softwarových řešení pro energetické obchodování.
Zdroj: Unicorn Systems