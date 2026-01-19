LANDI Global slaví 20 let inovací uvedením své nové generace platebního portfolia řady P

Vychází z 20 let zkušeností a je výsledkem dvou let výzkumu a vývoje
Toto uvedení na trh je výsledkem více než dvou let intenzivního výzkumu a vývoje, jehož cílem bylo uspokojit měnící se potřeby globálního finančního a maloobchodního sektoru v oblasti bezpečnosti a výkonu.
Hluboce zakořeněnou součástí DNA společnosti LANDI je spojení globálního průmyslového měřítka a důvěrné znalosti lokálního prostředí. S dvaceti lety vedoucího postavení a více než 130 miliony nainstalovaných terminálů využívá společnost LANDI své bezkonkurenční zkušenosti k zajištění inovací světové úrovně s odbornými znalostmi specifickými pro daný trh, které může poskytnout pouze skutečná lokální přítomnost.
Řada P: Kompletní portfolio platebních řešení nové generace
Nová řada P spojuje dvě desetiletí ověřených zkušeností s nejmodernějšími technologiemi. Tato řada, navržená pro vysoce výkonné a bezpečné transakce, je vybavena nejnovějším operačním systémem Android 14 a bezpečnostními certifikacemi PCI v7.x. Různé produktové řady tohoto portfolia pokrývají všechny potřeby moderních obchodníků:
- Řada P10: Bezkonkurenční univerzálnost s bezdrátovými a stolními konfiguracemi, která poskytuje inteligentní a nezbytné platební funkce bez kompromisů v oblasti špičkové bezpečnosti a výkonu.
- Řada P20: Klávesnice v tom nejlepším provedení v čím dál dotykovějším světě. Řada P20 kombinuje křišťálově čistý pětipalcový dotykový displej s fyzickou klávesnicí pro jistotu dotyku, zatímco řada P20-R je navržena pro spolehlivost v náročných maloobchodních prostředích.
- Řada P30: Kde se výkonnost plateb snoubí s pokročilým komfortem. Je postavena na úžasném 6,5palcovém HD displeji pro pohlcující zážitek, nebo s verzí Dual-Screen, doplněnou jedenáctipalcovou variantou tabletu. Vše je navrženo k podpoře konvergence platebních a obchodních potřeb.
Jeden ekosystém. Jedna vize
„V LANDI sahá naše vize daleko za hranice hardwaru," řekl Patrice Le Marre, generální ředitel LANDI Global. „Zavázali jsme se posilovat globální obchodní ekosystém prostřednictvím technologie a silných partnerství. Kombinací integrovaných řešení s celosvětovou partnerskou sítí umožňujeme plynulé a bezpečné platby v každém kontaktním bodě, čímž urychlujeme konvergenci plateb, obchodních aplikací a digitálních služeb při placení."
O společnosti LANDI
Společnost LANDI, založená v roce 2005, je předním poskytovatelem inteligentních řešení POS (zpracování plateb na místě prodeje) v oblasti plateb, pokladen a mobility s vedoucím postavením v Číně, více než 700 patenty a 130 miliony nainstalovaných terminálů. Od získání nezávislosti v roce 2022 LANDI urychlila globální expanzi s cílem podporovat digitální transformaci po celém světě.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2863614/Payment_Launch.jpg
