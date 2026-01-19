LANDI Global slaví 20 let inovací uvedením své nové generace platebního portfolia řady P

Autor:
  14:32
Singapur, 19. ledna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - LANDI Global, vedoucí světový podnik v oblasti platebních a obchodních profesionálních řešení, s hrdostí oslavuje své 20. výročí představením svého nejmodernějšího platebního portfolia: řady P.

Vychází z 20 let zkušeností a je výsledkem dvou let výzkumu a vývoje

Toto uvedení na trh je výsledkem více než dvou let intenzivního výzkumu a vývoje, jehož cílem bylo uspokojit měnící se potřeby globálního finančního a maloobchodního sektoru v oblasti bezpečnosti a výkonu.

Hluboce zakořeněnou součástí DNA společnosti LANDI je spojení globálního průmyslového měřítka a důvěrné znalosti lokálního prostředí. S dvaceti lety vedoucího postavení a více než 130 miliony nainstalovaných terminálů využívá společnost LANDI své bezkonkurenční zkušenosti k zajištění inovací světové úrovně s odbornými znalostmi specifickými pro daný trh, které může poskytnout pouze skutečná lokální přítomnost.

Řada P: Kompletní portfolio platebních řešení nové generace

Nová řada P spojuje dvě desetiletí ověřených zkušeností s nejmodernějšími technologiemi. Tato řada, navržená pro vysoce výkonné a bezpečné transakce, je vybavena nejnovějším operačním systémem Android 14 a bezpečnostními certifikacemi PCI v7.x. Různé produktové řady tohoto portfolia pokrývají všechny potřeby moderních obchodníků:

  • Řada P10: Bezkonkurenční univerzálnost s bezdrátovými a stolními konfiguracemi, která poskytuje inteligentní a nezbytné platební funkce bez kompromisů v oblasti špičkové bezpečnosti a výkonu.
  • Řada P20: Klávesnice v tom nejlepším provedení v čím dál dotykovějším světě. Řada P20 kombinuje křišťálově čistý pětipalcový dotykový displej s fyzickou klávesnicí pro jistotu dotyku, zatímco řada P20-R je navržena pro spolehlivost v náročných maloobchodních prostředích.
  • Řada P30: Kde se výkonnost plateb snoubí s pokročilým komfortem. Je postavena na úžasném 6,5palcovém HD displeji pro pohlcující zážitek, nebo s verzí Dual-Screen, doplněnou jedenáctipalcovou variantou tabletu. Vše je navrženo k podpoře konvergence platebních a obchodních potřeb.

Jeden ekosystém. Jedna vize

V LANDI sahá naše vize daleko za hranice hardwaru," řekl Patrice Le Marre, generální ředitel LANDI Global. „Zavázali jsme se posilovat globální obchodní ekosystém prostřednictvím technologie a silných partnerství. Kombinací integrovaných řešení s celosvětovou partnerskou sítí umožňujeme plynulé a bezpečné platby v každém kontaktním bodě, čímž urychlujeme konvergenci plateb, obchodních aplikací a digitálních služeb při placení."

O společnosti LANDI

Společnost LANDI, založená v roce 2005, je předním poskytovatelem inteligentních řešení POS (zpracování plateb na místě prodeje) v oblasti plateb, pokladen a mobility s vedoucím postavením v Číně, více než 700 patenty a 130 miliony nainstalovaných terminálů. Od získání nezávislosti v roce 2022 LANDI urychlila globální expanzi s cílem podporovat digitální transformaci po celém světě.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2863614/Payment_Launch.jpg

Kontakt: Lin Chen, lin.chen@landiglobal.com

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Statek U Matoušů v Plzni-Bolevci se stal součástí Národního muzea v přírodě

ilustrační snímek

Selský statek U Matoušů v Plzni-Bolevci je od letoška součástí Národního muzea v přírodě se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Do příspěvkové...

19. ledna 2026  14:56,  aktualizováno  14:56

Palác, který zbořil mýtus v centru Brna. Omega slaví 20 let, emoce už opadly

Kvůli zasazení mezi historické objekty na náměstí Svobody se proti brněnskému...

Při svém otevření vyvolal nemalé emoce. Moderním vzhledem palác Omega v roce 2006 „zvedl tlak“ mnoha Brňanům, které pobouřilo jeho zasazení do proluky v samotném srdci historické zástavby. Jistou...

19. ledna 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Česká rodinná firma LIKO-S získala patent na technologii hydroponických zelených fasád. Výrobu přesouvá do Česka.

19. ledna 2026  16:17

Tříkrálová sbírka na Uherskohradišťsku byla rekordní, vynesla přes čtyři miliony

ilustrační snímek

Tříkrálová sbírka Charity Uherské Hradiště letos vynesla rekordní více než čtyři miliony korun. Lidé přispívali koledníkům do pokladniček od začátku ledna....

19. ledna 2026  14:30,  aktualizováno  14:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Byly zveřejněny globální žebříčky dopravních zácp: LEPAS L8 funkcí Elegant Driving nově definuje zážitek z mobility

19. ledna 2026  16:08

Ze křoví znělo volání o pomoc. Svědek překazil znásilnění dívky, útočníka zahnal

ilustrační snímek

Pohotová a rázná reakce svědka zachránila mladou ženu v centru Jihlavy před znásilněním. V noci z pátku na sobotu přistihl muže při pokusu o sexuální útok. Zahnal ho, dívce pomohl a zalarmoval...

19. ledna 2026  16:02

Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Herec Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje své zdraví

Herec Petr Lněnička jako kriminalista Jiří Markovič. Chybět nemůže ani jeho...

Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských kriminalistů Jiřího Markoviče. Jak ale herec popsal pro několik médií, návrat to nebyl jen herecký, ale i...

19. ledna 2026  16:02

Za sobotním požárem v Brně byl buď úmysl nebo nedbalost

ilustrační snímek

Hasiči v případu sobotního požáru ve Francouzské ulici poblíž centra Brna pracují se dvěma verzemi jeho příčiny, šlo podle nich buď o úmysl nebo nedbalost. ČTK...

19. ledna 2026  14:29,  aktualizováno  14:29

Kraj začne projektovat první nové objekty humpolecké zemědělské akademie

ilustrační snímek

Kraj Vysočina začne projektovat první nové objekty České zemědělské akademie v Humpolci. Postupně chce do školy investovat až 800 milionů korun. Odhadované...

19. ledna 2026  14:26,  aktualizováno  14:26

Předběžná výše škody po požáru kamionů na Znojemsku je 2,5 mil. Kč

ilustrační snímek

Předběžná škoda po nedělním požáru zaparkovaných kamionů v Citonicích na Znojemsku je 2,5 milionu korun. Příčina vzniku požáru zůstává v šetření. ČTK to dnes...

19. ledna 2026  14:20,  aktualizováno  14:20

Počet nemocných chřipkou v hradeckém kraji klesl, výjimkou jsou školní děti

ilustrační snímek

Hygienici v Královéhradeckém kraji v uplynulém týdnu zaznamenali 1158 nemocných akutními respiračními infekcemi a chřipkou v přepočtu na 100.000 obyvatel, což...

19. ledna 2026  14:20,  aktualizováno  14:20

Zájem o příměstské tábory roste, nejžádanější termíny se rychle vyprodávají

19. ledna 2026  15:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.