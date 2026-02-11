Laserové centrum ELI digitalizuje řízení svých pracovišť

ELI dosud používalo ve svých vědeckých centrech odlišné systémy, které fungovaly nezávisle na sobě. „Investice do společného ERP je klíčovým krokem k tomu, aby ELI fungovalo více jako jeden celek a zároveň si udrželo pozici světového lídra v laserové vědě. Nový systém zlepší spolupráci mezi jednotlivými pracovišti a pomůže nastavit stejná pravidla kvality napříč organizací. Díky tomu můžeme efektivněji využívat dostupné zdroje ve prospěch vědy,“ říká Florian Gliksohn, výkonný ředitel ELI.
Softwarová platforma ovlivní fungování celé organizace. Personalisté budou pracovat s centralizovanými daty a digitalizovanými procesy při náboru, hodnocení a rozvoji zaměstnanců. Finanční oddělení využije integrované AI funkce pro rychlejší párování plateb s fakturami nebo získání okamžitého přehledu o finančních ukazatelích. Vědeckým pracovníkům systém usnadní koordinaci mezinárodních projektů.
Podle společnosti McKinsey naprosté většině evropských společností – 95 procentům – už cloudové technologie pomohly zefektivnit jejich procesy. To platí i v ELI, která využívá specializované cloudové aplikace řadu let. Nový ERP systém je pro vědecké centrum prvním větším projektem zaměřeným na fungování celé organizace.
Pro spolupráci se softwarovou společností SAP se rozhodla zejména z důvodu rychlejší návratnosti investice a spolehlivosti platformy. „Výzkumné instituce mají obrovský společenský význam – přinášejí nové poznatky, inovace a často i mezinárodní prestiž. O to důležitější je, aby jejich vnitřní fungování odpovídalo těmto ambicím. ELI ukazuje, že špičková věda potřebuje i moderní softwarové nástroje k jejímu řízení. Technologie veřejného cloudu kombinují osvědčené standardy s inovacemi v oblasti umělé inteligence,“ říká Hana Součková, generální ředitelka SAP ČR.
Nasazení systému SAP S/4HANA Public Cloud do ostrého provozu by měla ELI dokončit koncem letošního léta. Do budoucna vědecká organizace zvažuje rozšíření o pokročilou analytiku a plánování rozpočtů, aby mohla své výzkumné aktivity dále rozvíjet na jednotném digitálním základě.
Zdroj: SAP ČR