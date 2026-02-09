Láska k druhým začíná láskou k sobě

Praha 9. února 2026 (PROTEXT) - Valentýn je nejen svátkem lásky, ale také připomínkou, že nejdůležitější vztah je ten, který máme sami k sobě. Dopřát si pocit komfortu a spokojenosti ve vlastním těle je jedním z nejjednodušších způsobů, jak projevit lásku k sobě samým. Péče o sebe už přitom není jen výsadou žen. Podle průzkumu* považuje 80 % mužů péči o vzhled za důležitou, protože jim pomáhá cítit se dobře. Valentýn tak může být oslavou dobrého pocitu ve vlastní kůži bez ohledu na pohlaví.

V posledních letech se pojetí osobní péče výrazně proměnilo. Už dávno není výhradně ženskou záležitostí. Stále častěji ji do své každodenní rutiny zařazují i muži. Více než polovina z nich si alespoň jednou týdně odstraňuje chlupy v podpaží, a to nejen kvůli vzhledu, ale hlavně pro pohodlí a pocit svěžesti. Na tyto potřeby přirozeně reaguje epilátor Philips Lumea IPL 9900. Přístroj, který byl dlouhodobě spojován především se ženami, dnes využívají i muži.

Různí uživatelé mají od péče odlišná očekávání. Muži hledají jednoduchá a pohodlná řešení, která nenaruší jejich běžný rytmus, zatímco ženy oceňují dlouhodobý efekt, pocit svobody a jistotu hladké pokožky bez každodenního holení. Přesto mají jedno společné, chtějí se ve svém těle cítit dobře. Právě zde se jejich potřeby potkávají. Epilátor Philips Lumea IPL 9000 nenápadně, ale účinně podporuje zdravý a sebevědomý vztah k vlastnímu tělu u obou pohlaví.

Různé přístupy, stejný cíl: cítit se dobře

Pro ženy znamená dlouhodobé používání Philips Lumea IPL 9900 hladkou pokožku až na 18 měsíců a výrazné omezení růstu chloupků. Péče je postupná, šetrná a pomáhá zbavit se každodenního holení, podráždění i zarůstajících chloupků. Speciálně navržené nástavce jsou dokonale přizpůsobené křivkám ženského těla, takže si poradí i s obtížně dostupnými oblastmi.

Muži u IPL epilátoru zase oceňují rychlé výsledky. Až 89 % z nich považuje Philips Lumea za pohodlnou metodu odstraňování chlupů a 91 % potvrzuje viditelné snížení jejich růstu již po čtyřech ošetřeních. Přístroj je u mužů vhodný pro partie, jako jsou ruce, nohy, hrudník či záda, a představuje šetrnou alternativu k častému holení, které obvykle vede k podráždění pokožky. Philips Lumea je zároveň oblíbenou volbou i mezi sportovci. Cyklisté, běžci a další výkonnostní sportovci ocení hladkou pokožku z hlediska komfortu při výkonu i fakt, že ošetření nenarušuje jejich tréninkový režim.

Bezpečně a pohodlně díky chytrým technologiím

Philips Lumea využívá technologii IPL, která pomocí intenzivního pulzního světla působí přímo na kořínky chloupků pod povrchem pokožky. Jemné světelné pulzy se mění v teplo a uvedou vlasový folikul do klidové fáze. Chloupky postupně vypadávají a jejich další růst se výrazně zpomaluje. Ošetření lze snadno provádět v pohodlí domova a přirozeně ho zařadit do běžné rutiny osobní péče.

"Mnoho lidí si neuvědomuje, že péče o sebe je zároveň projevem lásky k sobě. IPL epilátor jsem si osobně velmi oblíbila a stejnou zkušenost mají i moji známí a sledující na sociálních sítích. Technologie IPL v domácích přístrojích je dnes efektivní i bezpečná. První čtyři ošetření se provádí v rozestupu dvou týdnů. Pak už jen stačí jednou měsíčně provést drobné úpravy," uvádí dermatoložka MUDr. Barbora Grillová.

Moderní modely Philips Lumea jsou vybaveny technologií SenseIQ, která rozpozná tón pokožky a pomůže zvolit ideální intenzitu světla. Chytré nástavce se automaticky přizpůsobí různým partiím těla a mobilní aplikace s funkcí SkinAI nabízí personalizované vedení a přehled celého procesu péče.

Valentýn trochu jinak

S epilátorem Philips Lumea IPL 9000 je péče o pokožku snadná a příjemná. Hladká pokožka přináší pocit svěžesti, jistoty a pohodlí, které oceníte každý den. Valentýn tak nemusí být jen oslavou lásky k druhým, ale i připomínkou, že věnovat pozornost sobě samým je stejně důležité. Když se cítíme dobře ve své vlastní kůži, máme víc klidu, energie i chuti rozdávat lásku dál.

*Subjektivní studie provedená agenturou Confess; respondenti: muži ve věku 18-45 let; Česko; září 2025

Produktový tip: Philips Lumea IPL 9900

Oslavte letos Valentýn nejen s těmi, které máte rádi, ale i sami se sebou. Hladká a svěží pokožka dodává pocit pohodlí, sebevědomí a klidu. A když se cítíme dobře ve své vlastní kůži, máme více energie rozdávat lásku dál. Epilátor Philips Lumea IPL 9000 snadno promění každodenní péči žen i mužů v příjemný rituál. Díky technologii SenseIQ se přizpůsobí tónu pokožky i jednotlivým partiím těla. Mobilní aplikace SkinAI navíc každého provede celým procesem ošetření, aby byla péče co nejpřesnější a nejúčinnější. Philips Lumea je tak ideálním valentýnským tipem pro všechny, kteří o sebe chtějí pečovat s láskou.

DMOC: 13.999 Kč

Více informací naleznete na stránkách: www.philips.cz/lumea

Zdroj: Philips

