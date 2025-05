Láska na dotek: Den klokánkování připomíná sílu kontaktu kůže na kůži

Nedoklubko v těchto dnech zdůrazňuje důležitost kontaktu kůže na kůži (SKIN TO SKIN) mezi rodičem a dítětem – především u těch nejkřehčích, předčasně narozených miminek. Klokánkování má podle odborných studií pozitivní vliv na stabilizaci životních funkcí dítěte, snižuje stres, zmírňuje bolest, navozuje pocity klidu, zlepšuje imunitu a pomáhá předcházet infekcím, má pozitivní vliv na vývoj mozku, podporuje kojení a posiluje vztah mezi rodiči a jejich dítětem.

„Klokánkování je dar, který může dát každý rodič. Miminko se cítí bezpečně, vnímá tlukot srdce, vůni, známý hlas i teplo. Tato blízkost je léčivá pro děti i jejich rodiče,“ vysvětluje Lucie Žáčková, ředitelka Nedoklubka.

Srdce pro klokánkování

Ve čtvrtek 15. května vyrazí koordinátorky Nedoklubka na neonatologická oddělení po celé republice, kde osobně předají klokánkujícím rodičům ručně háčkované srdce v barvě kampaně a komunikační leták o benefitech SKIN TO SKIN péče.

„Tato drobná gesta mají velkou symboliku. Jsou vzkazem, že rodiče nejsou na své cestě sami,“ dodává Lucie Žáčková.

Srdíčko si může pořídit i široká veřejnost prostřednictvím charitativního obchůdku Nedoklubka – výtěžek z prodeje bude použit na podporu péče o rodiny předčasně narozených dětí.

O Nedoklubku

Nedoklubko bylo založeno v roce 2002. Spolupracuje se všemi neonatologickými pracovišti v ČR, poskytuje psychosociální, informační i materiální podporu rodičům, vydává publikace, organizuje osvětové kampaně a podporuje výzkum příčin a prevence předčasného porodu. Je zakládajícím a aktivním členem GFCNI (Global Foundation for the Care of Newborn Infants) a dále členem Akademie pacientských organizací, Asociace společenské odpovědnosti a Asociace veřejně prospěšných organizací. V roce 2024 obhájilo Značku spolehlivosti AVPO.

www.nedoklubko.cz/klokankovani

obchůdek: www.nedoklubko.cz/obchudek