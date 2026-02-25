Láska v digitální éře: Češi za seznamovací aplikace v únoru utrácejí nejvíc

Právě u nich podle dat Visa Consulting & Analytics (VCA)* dochází v únoru k největšímu nárůstu aktivity i plateb v celém roce. I přes kratší délku měsíce patřil loňský únor mezi nejživější období nejen v Česku, ale i v celém regionu střední a východní Evropy.
Seznamování online je dnes běžnou součástí života mnoha lidí. Když dříve pandemie přesunula potkávání se do online prostředí, zvýšená aktivita pak přetrvávala do začátku roku 2023. Po dvou letech odešli příležitostní uživatelé a zůstala menší, ale stabilnější skupina těch, kteří seznamovací aplikace využívají dlouhodobě. U těchto loajálních uživatelů v roce 2025 vzrostl jak počet transakcí, tak průměrná útrata. Únorové online randění tedy znamená méně uživatelů, ale výrazně vyšší zapojení i ochota utrácet.
Obecný vliv Valentýna na motivaci všech Čechů k jakémukoliv seznamování bývá ale mírnější**. Svátek nejvíce povzbudil k seznamování mladé dospělé ve věku 27–35 let (14 %). Téměř polovina Čechů (49 %) už totiž žije v manželství či partnerském vztahu. Přibližně pětina je single (21 %), přičemž nejvíce nezadaných je mezi mladými dospělými (18–26 let, 36 %).
Více než polovina respondentů využila online seznamky či seznamovací aplikace (51 %), ale jen čtvrtina z nich za ně někdy zaplatila (25 %). Zatímco uživatelé ve věku 27-35 let mají nejvíce zkušeností s užíváním online seznamovacích nástrojů (66 % je použilo), za placené služby jsou ochotnější zaplatit lidé ve středním věku (54-65 let, 28 %). Přes sociální sítě, seznamkové weby a fóra si polovičku našel už každý šestý (17 %) a nejvyšší podíl těch, co se s partnerem seznámili takto přes internet, je ve věku 45-53 let (22 %). Přes mobilní seznamovací aplikace vzniklo paradoxně nejméně párů (7 %). Nejčastější je seznámení osobně – přes přátele (22 %) nebo práci (17 %).
Na prvním rande Češi preferují nenucený formát: procházky (41 %), káva či čaj (28 %) umožňující přirozený rozhovor. Večeře v restauraci patří mezi doplňkové možnosti (10 %) a potkávání v klubu zůstává okrajové (5 %).
Přestože je online seznamování dnes běžné, přináší i riziko podvodů. Pachatelé romantických podvodů využívají stále sofistikovanější metody, včetně umělé inteligence, aby působili důvěryhodně, vytvářeli falešnou blízkost a manipulovali oběti. Proto je důležité zůstat obezřetný.
Mezi běžné varovné signály romantického podvodu patří:
- žádosti o peníze od někoho, koho jste osobně nepoznali (zejména pokud tvrdí, že je to naléhavé/na poslední chvíli) nesrovnalosti v jejich osobním příběhu
- příliš rychlé sdílení osobních údajů (hlavně tragických příběhů, které mají vyvolat soucit a finanční podporu)
- neochota setkat se osobně nebo vidět se přes videohovor (i přes tvrzení, že by se potkat chtěli)
- tvrzení, že májí vysoký příjem nebo očekávají velký finanční zisk, ale nemají přístup ke krátkodobým finančním prostředkům
- příliš krásné fotografie anebo pouze jedna nebo dvě fotografie v profilu na seznamce (většina upřímných, opravdových lidí nahrává mix profesionálních a osobních fotografií)
„Ve všech případech je vhodné ověřit identitu dané osoby z nezávislých zdrojů. Například kontrolou jejích fotografií pomocí reverzního vyhledávání obrázků – pro ujištění, že je daná osoba neukradla někomu jinému. Namístě je také zbystřit, pokud se vztah vyvíjí příliš rychle (například když protějšek řekne „miluji tě“ velmi brzy). Důležité je si pamatovat, že zločinci jsou mistři manipulace a záměrně se tváří zranitelně, aby si získali důvěru,“ informuje Petr Polák, country manažer Visa pro Českou republiku.
* Zdroj dat: VisaNet, segmentace seznamovacích aplikací, region střední a východní Evropy, 2023–2025.
** Zdroj dat: Průzkum pro Visa provedla agentura Instant Research na reprezentativním vzorku více než 1000 respondentů napříč věkem, vzděláním a regiony.
Zdroj: Visa