Laskavost jako řetězová reakce: Proč si nenechat ujít "tichou knihu" Kde jsi?

Titul Kde jsi? je formátem silent book – tedy tichou knihou, která vypráví příběh výhradně skrze ilustrace bez použití textu.
Příběh nás bere na vizuální cestu městem, kde sledujeme, jak jeden malý, zdánlivě bezvýznamný dobrý skutek ovlivňuje životy dalších lidí, které hlavní hrdinka ani nezná. Marta Bartolj, jakožto autorka i ilustrátorka v jedné osobě, využívá barvy a kompozici k tomu, aby čtenáři ukázala, co skutečně znamená v současném světě vztahovat se k druhým.
Tato vizuální lahůdka je primárně určena pro děti od 4 let, ale její přesah je univerzální a její čtení uspokojí i mnohem starší čtenáře. Vypravěči se díky absenci textu stávají spoluautory příběhu. Rodiče a pedagogové mohou s pomocí knihy u dětí rozvíjet empatii, sociální čtení a dialog bez diktátu hotového textu. Pro knihovníky nebo terapeuty může být kniha nástrojem k otevření témat pomoci a sounáležitosti, ztráty nebo našich rozhodnutí ve složitých situacích. Stejně jako hlavní hrdinka si totiž můžeme volit: necháme smutek, aby nás udělal slepými vůči ostatním, nebo na svět kolem nezapomeneme a budeme se k němu vztahovat s laskavostí?
Tahle kniha mi připomněla, že i sebemenší dobrý skutek a malá radost mají význam. I když nemůžu zachránit celý svět, můžu přispět aspoň malým dobrem k tomu, aby se v něm žilo lépe.
Marika Zadembská, Mosty ke knihám, Knihovna Třinec a ČteFest
Proč je formát "tiché knihy" dnes podstatný? Žijeme v době informačního šumu, kdy slova často ztrácejí váhu, svět je občas uspěchaný, přelidněný a odcizený. Silent book umožňuje široké použití pro více věkových kategorií a nabízí možnost nad ilustracemi otevřít jak složitější témata, tak trénovat i vyprávění nad obrázky.
Kniha Kde jsi? nás učí zpomalit a vnímat detaily, rozvíjí vizuální gramotnost a schopnost "číst" emoce v obličejích a gestech. A také fantazii, jelikož ji ničím předem neomezuje.
Mezi silent book patří také tituly Pro tebe, Mapy mých pocitů.
O kvalitě knihy Kde jsi? (orig. Kje si? Vydalo nakladatelství Miš se také v překladech jmenuje Každá malá laskavost) svědčí i mnohá ocenění.
V roce 2021 získala v kategorii čtenářů od 3 do 5 let dvě ocenění: The Amazon Best Children’s Books of 2021 a The Amazon Best Books of the Month.
V roce 2020 se dostala mezi finalisty soutěže BIBF Ananas Illustration Awards/International Illustration Exhibition a v roce 2019 na listinu světově oceněných knih v rámci soutěže IBBY Silent Books Collection.
V roce 2019 získala ocenění The Golden Pear Label a The White Ravens.
V roce 2018 byla nominována na speciální cenu Kristina Brenkova Awards.
