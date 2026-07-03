Lázeňský krab

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  10:21
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Karlovy Vary 3. července 2026 (PROTEXT) - Přestože koupání v řece Teplé povoleno při současných letních teplotách stále není, letošní Vary se snaží přilákat své hosty na nevšední, širokospektrální program. Čekání na další filmovou premiéru si tak mohou zpestřit například procházkou mezi inovacemi, která je nebude stát ani jednu korunu. Sady Dr. Milady Horákové se totiž aktuálně proměnily v otevřenou galerii pod širým nebem, kde si návštěvníci a festivaloví novináři mohou zdarma prohlédnout šestý ročník umělecké fotopřehlídky s názvem Czech Industry Photo. Ta odhaluje ukázky moderních technologií včetně krás kreativních průmyslů, které neznají limity a zrodily se na české půdě. Mezi několika fascinujícími snímky je rovněž jeden lokální. Stal se proto předvojem a hlavním lákadlem této pozvánky. Zachycuje monumentálního, 130 tun vážícího „Lázeňského kraba“ - multifunkčního sálu z Císařských lázní na úvodní fotografii od Petra Poláka.

Každá velkoformátová umělecká fotografie na Czech Industry Photo výstavě je doprovázena zajímavým příběhem. Stejně výpravným a čtivým, jako v případě zákulisí onoho rudého kolosu zvaném „Lázeňský krab“. Před více než sto lety se totiž dvoranou Císařských lázní v Karlových Varech pohyboval důmyslný, technicky pokrokový mechanismus, který rozvážel vany s léčivou rašelinou mezi patry. Zmizel však v čase, ale princip nadčasovosti se vrátil. Vznikl červený krab - monumentální stroj o hmotnosti přes 130 tun. Ten několika ladnými pohyby promění sál na ideální prostor pro koncert, kino, divadlo nebo konferenci. Spolu s desítkami expertů na divadelní techniku a akustiku z firmy AVT Group jej během osmi měsíců přivedli v roce 2023 k životu. Dvorana místních lázní tak znovu dýchá technologickou proměnou jako za starých časů. „V těle zmiňovaného kraba se skrývá 62 převodovek, 42 kilometrů kabelů, 300 mobilních sedadel a 650 metrů LED osvětlení,“ upřesňuje Petr Vlček, majitel AVT Group. Design sálu navrhlo studio Petr Hájek ARCHITEKTI, které se právě s proměnou tohoto historického atria v moderní multifunkční prostor probojovalo na shortlist prestižního výběru 40 nejlepších evropských staveb v rámci ceny EUmies Awards 2026 (Cena Miese van der Rohe).

Czech Industry Photo na svých cestách sdílí s lidmi všech generací zajímavosti nejen z českých firem, ale poutavou formou rovněž zprostředkovává pozoruhodné výsledky výzkumných center včetně kreativních ukázek od studentů středních uměleckých škol a českých univerzit. Tato putovní výstava zastavuje každý měsíc postupně v deseti městech České republiky. V Karlových Varech se koná bez státních dotací pouze za podpory srdcařů, mediálních i komerčních partnerů, kteří v potřebě šíření průmyslové osvěty spatřují smysl nejen pro budoucí růst a zaměstnanost. Pořadatelem této vzdělávací přehlídky je v rámci společenské odpovědnosti PROMOLIGA® – komunikační agentura. Harmonogram dalších zastávek včetně uměleckých fotografií z předchozích ročníků je k dispozici v online podobě na webu této dvojjazyčné fotovýstavy www.czechindustryphoto.com.

CZECH INDUSTRY PHOTO

Czech Industry Photo je putovní osvětová výstava, která odhaluje potenciál a skryté krásy českého průmyslu v rámci rozmanitých odvětví. Tato fotovýstava je unikátním projektem, který prostřednictvím vizuální komunikace prezentuje zajímavé inovace českých univerzit, středních uměleckých škol, startupů a firem. Czech Industry Photo rovněž zprostředkovává pohled na pracovní postupy, obory a profese ve výzkumu, vývoji, výrobě, řemeslném zpracování, průmyslovém designu či transferu energií. Tato vzdělávací přehlídka se představuje každým rokem veřejnosti zdarma v deseti městech Čech a Moravy v podobě putovní prezentace, kdy se mimo jiné snaží také probudit zájem mladé generace o technologické novinky, vědu a kreativní umělecké obory s cílem podpořit perspektivu jejich budoucího zaměstnání.

PROMOLIGA

PROMOLIGA® je komunikační agentura, která od roku 2015 poskytuje PR a marketingovou podporu inovátorům. „Pomáháme značkám růst a zvyšovat jejich tržní hodnotu - ONline i OFFline.”

 

Zdroj: PROMOLIGA - PR agentura

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