Každá velkoformátová umělecká fotografie na Czech Industry Photo výstavě je doprovázena zajímavým příběhem. Stejně výpravným a čtivým, jako v případě zákulisí onoho rudého kolosu zvaném „Lázeňský krab“. Před více než sto lety se totiž dvoranou Císařských lázní v Karlových Varech pohyboval důmyslný, technicky pokrokový mechanismus, který rozvážel vany s léčivou rašelinou mezi patry. Zmizel však v čase, ale princip nadčasovosti se vrátil. Vznikl červený krab - monumentální stroj o hmotnosti přes 130 tun. Ten několika ladnými pohyby promění sál na ideální prostor pro koncert, kino, divadlo nebo konferenci. Spolu s desítkami expertů na divadelní techniku a akustiku z firmy AVT Group jej během osmi měsíců přivedli v roce 2023 k životu. Dvorana místních lázní tak znovu dýchá technologickou proměnou jako za starých časů. „V těle zmiňovaného kraba se skrývá 62 převodovek, 42 kilometrů kabelů, 300 mobilních sedadel a 650 metrů LED osvětlení,“ upřesňuje Petr Vlček, majitel AVT Group. Design sálu navrhlo studio Petr Hájek ARCHITEKTI, které se právě s proměnou tohoto historického atria v moderní multifunkční prostor probojovalo na shortlist prestižního výběru 40 nejlepších evropských staveb v rámci ceny EUmies Awards 2026 (Cena Miese van der Rohe).
Czech Industry Photo na svých cestách sdílí s lidmi všech generací zajímavosti nejen z českých firem, ale poutavou formou rovněž zprostředkovává pozoruhodné výsledky výzkumných center včetně kreativních ukázek od studentů středních uměleckých škol a českých univerzit. Tato putovní výstava zastavuje každý měsíc postupně v deseti městech České republiky. V Karlových Varech se koná bez státních dotací pouze za podpory srdcařů, mediálních i komerčních partnerů, kteří v potřebě šíření průmyslové osvěty spatřují smysl nejen pro budoucí růst a zaměstnanost. Pořadatelem této vzdělávací přehlídky je v rámci společenské odpovědnosti PROMOLIGA® – komunikační agentura. Harmonogram dalších zastávek včetně uměleckých fotografií z předchozích ročníků je k dispozici v online podobě na webu této dvojjazyčné fotovýstavy www.czechindustryphoto.com.
CZECH INDUSTRY PHOTO
Czech Industry Photo je putovní osvětová výstava, která odhaluje potenciál a skryté krásy českého průmyslu v rámci rozmanitých odvětví. Tato fotovýstava je unikátním projektem, který prostřednictvím vizuální komunikace prezentuje zajímavé inovace českých univerzit, středních uměleckých škol, startupů a firem. Czech Industry Photo rovněž zprostředkovává pohled na pracovní postupy, obory a profese ve výzkumu, vývoji, výrobě, řemeslném zpracování, průmyslovém designu či transferu energií. Tato vzdělávací přehlídka se představuje každým rokem veřejnosti zdarma v deseti městech Čech a Moravy v podobě putovní prezentace, kdy se mimo jiné snaží také probudit zájem mladé generace o technologické novinky, vědu a kreativní umělecké obory s cílem podpořit perspektivu jejich budoucího zaměstnání.
PROMOLIGA
PROMOLIGA® je komunikační agentura, která od roku 2015 poskytuje PR a marketingovou podporu inovátorům. „Pomáháme značkám růst a zvyšovat jejich tržní hodnotu - ONline i OFFline.”
Zdroj: PROMOLIGA - PR agentura