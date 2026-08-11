Lázeňský resort Laa láká na srpnový last minute se slevou až 20 %

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Praha 11. srpna 2026 (PROTEXT) - Zapomeňte na dlouhé hodiny za volantem, nekonečné kolony na dálnicích i únavné cestování k moři. Pokud ještě nemáte plán na srpnovou dovolenou, právě teď je ten nejlepší čas vyrazit do Thermenresortu Laa. Luxusní resort jen kousek od českých hranic připravil atraktivní last minute nabídku se slevou až 20 % na pobyty od dvou nocí. Nabídka platí od 9. srpna do 5. září 2026 a vztahuje se i na víkendové pobyty.

Ne každá letní dovolená musí znamenat stovky kilometrů na cestě. Někdy stačí nakouknout pouhý kilometr za hranice a ocitnete se v místě, kde vás čeká skutečný odpočinek. Lázeňský resort Laa nabízí koupání ve vodě bohaté na minerály, aktivní bazény, rozsáhlé wellness zázemí, špičkovou gastronomii i atmosféru, která dává zapomenout na každodenní shon.

„Čeští hosté dnes stále častěji hledají dovolenou, která nezačne stresem na cestě. Chtějí si odpočinout hned od prvního dne, užít si kvalitní wellness, skvělou gastronomii a příjemné prostředí, aniž by museli cestovat stovky kilometrů. Právě proto jsme připravili atraktivní last minute nabídku na srpen. Chceme, aby si hosté mohli dopřát opravdovou dovolenou za výhodnější cenu a využili naplno závěr léta,“ říká Jiří Hafner, Rooms division manager Thermenresortu Laa.

Last minute nabídka, která se neodmítá 

Od 9. srpna do 5. září 2026 mohou hosté využít slevu až 20 % na pobyty od dvou nocí, a to včetně víkendů.

V ceně pobytu je zahrnuto:

  • ubytování v komfortním hotelu ****Superior,
  • bohatá snídaně,
  • pětichodová večeře,
  • neomezený vstup do hotelového SPA s panoramatickým bazénem,
  • vstup do termálních lázní,
  • vstup do saunového světa,
  • vstup do oblíbených letních lázní s velkolepou venkovní relaxační plochou, kde si hosté mohou naplno užít letní atmosféru.

Hotel je s lázněmi propojen krytým mostem, takže maximální komfort si hosté užívají za každého počasí. Na recepci hotelu jim zdarma zapůjčí i plážovou tašku s ručníky a župany.

Pohoda pro celou rodinu

Thermenresort Laa je ideální volbou pro rodiny, které dávají přednost pohodě před ruchem a kvalitně strávenému času před nekonečným spěchem. Díky regulovanému počtu hostů si zde každý najde dostatek prostoru pro relaxaci i vodní radovánky.

Rodiny s dětmi ocení rodinnou oázu s dětským koutkem, přebalovací místností, kuchyňkou i čajovým barem. Rodiče si mohou společně s dětmi užívat pohodovou atmosféru, zatímco příjemně osvěžující termální voda bohatá na minerály prospívá tělu i mysli.

Samozřejmostí je špičková gastronomie, profesionální servis a personál, se kterým se čeští návštěvníci bez problémů domluví.

Objevte i kouzlo regionu Weinviertel

Pokud budete chtít během pobytu poznat i okolí, čeká na vás malebný region Weinviertel s řadou výletních cílů pro malé i velké. Vydejte se do přírodního parku Ernstbrunn s vlčím science centrem, navštivte archeologický park MAMUZ nebo romantické hrady Falkenstein a Staatz. Oblíbené jsou také nenáročné cyklostezky vedoucí vinařskou krajinou, přičemž jízdní kola si můžete zapůjčit přímo v resortu.

Léto, které je blíž, než si myslíte

Thermenresort Laa dokazuje, že za skvělou letní dovolenou není potřeba cestovat stovky kilometrů. Nabízí vše, co si od prázdnin přejete – termální vodu, wellness, výbornou gastronomii, prostor pro relaxaci i zábavu a prvotřídní hotelové služby. Díky výhodné last minute nabídce se slevou až 20 % je navíc letošní srpnová dovolená ještě dostupnější.

Stačí sbalit plavky a vyrazit. Dokonalý letní odpočinek na vás čeká jen kousek od českých hranic.

Apropos - chystáte se na Pálavské vinobraní? Přespěte v Laa

Thermenresort Laa je zároveň ideální destinací pro všechny, kteří plánují navštívit Pálavské vinobraní v Mikulově, byť třeba jen na jednu noc. Resort nabízí komfortní zázemí jen 25 minut autem od dějiště jedné z největších vinařských slavností v České republice.

A připraven je i atraktivní bonus. Hosté, kteří si pobyt zarezervují včas, získají vstupenku na Pálavské vinobraní zdarma. Spojení prvotřídního wellness, výborné gastronomie a jedinečné vinařské atmosféry tak letos nemůže být lákavější.

Více informací: www.therme-laa.at/cs/

Zdroj: Thermenresort Laa

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