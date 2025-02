Lázeňství 21. století: spojení tradice, vědy a individuální péče

Individuální přístup na vzestupu

Moderní lázeňství se stále více zaměřuje na individuální přístup. "Rozsáhlá diagnostika nám umožňuje navrhnout program šitý na míru každému klientovi," uvádí generální ředitel Slovenských léčebných lázní Piešťany a Smrdáky Mgr. Bc. Peter Bednarčík ze společnosti Ensana, která provozuje téměř 30 lázeňských hotelů v Evropě. K nim patří právě i Slovensko. Slovenské Piešťany nabízejí například personalizované programy na onemocnění pohybového ústrojí, snížení hmotnosti či regeneraci organismu.

Věda jako hnací motor lázeňství

Moderní vědecký výzkum zlepšuje efektivitu tradičních lázeňských procedur a objevuje nové způsoby využití přírodních léčebných zdrojů. Výzkum a vývoj proto hrají klíčovou roli při modernizaci péče a zvyšování komfortu pacientů. "Věda a výzkum nám umožní zlepšovat efektivitu našich programů a aplikaci těch nejnovějších poznatků do jednotlivých léčebných programů," vysvětluje Peter Bednarčík. "Jsme proto moc rádi, že jsme jako první lázeňské zařízení na Slovensku obdrželi od Ministerstva školství, výzkumu, vývoje a mládeže Slovenské republiky osvědčení o způsobilosti vykonávat výzkum a vývoj. To nám umožní nejen výzkum vykonávat, ale hlavně aplikovat jeho výsledky do vlastních léčebných programů a spolupracovat s prestižními institucemi nejen na Slovensku, ale i v zahraničí," dodává. Prvním výsledkem takové vědecké spolupráce je program pro pacienty s Parkinsonovou chorobou. Inovativní léčebný program Parkinson Spa Recovery byl vyvinut ve spolupráci s Jesseniovou lékařskou fakultou v Martině, Univerzitou Komenského v Bratislavě, Biomedicínským centrem v Martině a za podpory občanského sdružení Společnost Parkinson Slovensko.

Prevence a dlouhověkost

Programy zaměřené na prevenci civilizačních onemocnění, jako jsou kardiovaskulární problémy, diabetes či obezita, jsou součástí lázeňské nabídky Ensana ve všech destinacích. V Piešťanech se věnujeme prevenci onemocnění pohybového ústrojí a klientům, kteří potřebují pomoci se stravovacími návyky a celkovou úpravou jejich životního stylu,“ uvádí medicínská ředitelka Lázní Piešťany a Smrdáky MUDr. Alena Korenčíková.

Duševní zdraví jako součást lázeňské péče

Stoupající zájem o duševní zdraví vede k integraci technik jako mindfulness, meditace či digitální detox. Tyto metody doplňují tradiční procedury a pomáhají klientům zvládat stres a zlepšovat celkovou kvalitu života. Moderní lázeňství kombinuje tradiční postupy s vědeckými poznatky, personalizací a technologiemi. Tento přístup nejenže zvyšuje efektivitu léčby, ale také nabízí komplexní zážitky zaměřené na fyzickou a psychickou pohodu klientů.

Trendy v lázeňství ukazují na rostoucí důraz na individualizaci služeb, integraci nových technologií a zlepšení duševní pohody. Lázeňský průmysl se přizpůsobuje měnícím se potřebám zákazníků, kteří hledají více než jen tradiční léčebné procedury – touží po komplexním a udržitelném zážitku, který zahrnuje jak fyzickou regeneraci, tak i duševní a emocionální pohodu.

ensanahotels.com

