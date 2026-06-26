Lázně Libverda bodovaly v žebříčku Diamanty českého byznysu

O výsledcích rozhoduje Diamantový index sestavovaný na základě objektivních ekonomických ukazatelů. Umístění mezi trojicí nejúspěšnějších firem Libereckého kraje potvrzuje dlouhodobou stabilitu, kvalitní hospodaření a silnou pozici Lázní Libverda nejen v oblasti lázeňství a cestovního ruchu, ale také v rámci celého regionálního podnikatelského prostředí.
Projekt Diamanty českého byznysu již pátým rokem vyzdvihuje společnosti, které svou výkonností, odpovědným přístupem a dlouhodobou udržitelností představují to nejlepší z českého podnikatelského prostředí. Do žebříčku mohou být zařazeny výhradně společnosti se sídlem v České republice, jejichž obrat se pohybuje v rozmezí od 150 milionů do 5 miliard korun, mají veřejně dostupné účetní závěrky za poslední tři roky a jejich konečný vlastník je alespoň z poloviny český.
„Když vyhlašovali ocenění, první věta, co jsem pronesl, byla „To jsem upřímně nečekal, a o to větší radost z ceny mám. Dnešní přetechnizovaný svět potřebuje určitým způsobem vypnout, a to docílíme právě díky primární prevenci, zdravotním nebo medical wellness pobytům, které si 100% všichni z nás zaslouží. A tím Vás zvu do našich Lázní Libverda,“ uvedl výkonný ředitel Zdeněk Kopal.
Rekonstrukce kolonády
Ocenění přišlo jen několik měsíců poté, co Lázně Libverda získaly čestné uznání za citlivou a kvalitní rekonstrukci historické kolonády. Výraznou proměnou prošel také Clam-Gallasův Palác nad kolonádou, kde byla obnovena střecha i fasáda včetně unikátní vídeňské fasády na zadní straně objektu. Celková revitalizace Lázní Libverda probíhá v několika navazujících etapách a postupně proměňuje celý historický areál v moderní prostor pro léčbu, odpočinek i kulturní život. „Náklady na tuto část oprav (dvoukřídlá kolonáda, Kristiánův pramen, okolí kolonády, technické zázemí, osvětlení a ozvučení) se pohybují kolem 30 milionů korun, ale rozpočet se stále upravuje,“ upřesnila Eva Olšová, ředitelka obchodu a marketingu Spa Resortu Libverda.
Obnova začala ještě před pandemií a bude pokračovat i dále. V dalších fázích budou pokračovat práce na druhé glorietě Mariina pramene, meteorologickém sloupku a dalších objektech v prostoru kolonády v nákladu dalších jednotek milionů korun. Spa Resort Libverda zároveň plánuje v budoucnu obnovu dalších tří budov a rozšíření služeb pro hosty i návštěvníky regionu.
O Spa Resortu Libverda
Spa Resort Libverda nabízí komplexní lázeňské a wellness služby na úpatí Jizerských hor, pouhých 25 km od Liberce. Historie zdejšího místa sahá až do 14. století, kdy poutníci přicházeli k místnímu prameni, označovanému jako „Boží voda”. Moderní resort je ve 100% českém vlastnictví a poskytuje léčebné procedury pro pohybový aparát, kardiovaskulární onemocnění i poruchy metabolismu. Hosté mohou využít šest hotelů, tenisové a volejbalové kurty, saunu, whirlpool, fitness centrum, půjčovnu kol, minigolf a širokou škálu wellness programů. Rezervace a více informací: www.lazne-libverda.cz nebo na telefonním čísle +420 482 368 100.
Zdroj: Spa Resort Libverda