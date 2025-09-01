Le Mans na starých mopedech: 12hodinovka Babett, Fichtlů a Stadionů startuje v Trebaticích na Slovensku

Legendární 12hodinový závod Babett, Fichtlů a Stadionů se vrací do Trebatic. Startuje 6. září 2025!
Už podesáté za osm let se příznivci malých motocyklů a velkých zážitků sejdou na jedinečné dvanáctihodinovce mopedů. V sobotu 6. září 2025 se na motokárové dráze v ve Slovenských Trebaticích u lázeňského města Piešťany uskuteční 12hodinový vytrvalostní závod Babett, Fichtlů, Stadionů a dalších legendárních strojů.
Tato trať hostí závod už potřetí a organizátoři očekávají rekordní účast diváků. "Diváci si Trebatice oblíbili a závod si tu postupně získává stále větší obdiv. Je to takové Le Mans na starých mopedech, kde nejde jen o rychlost, ale i o vytrvalost, technické dovednosti a týmového ducha," říká ředitel závodu David Hlavatý.
Vytrvalost, emoce a souboj s časem
Během 12 hodin na trati týmy z Česka, Slovenska a Maďarska bojují o co nejvyšší počet odjetých kol. Zatímco některé týmy zvládnou závod bez jediné poruchy, jiné musí v depu provést opravy, které připomínají kompletní generálku motoru. To všechno pod tlakem času a se silnou vůní benzínu ve vzduchu. Nejrychlejší týmy najedou přes 500km a více jak 500 kol po trati.
Startovní pole se plní, limit je 50 strojů
Závod je omezen bezpečnostní kapacitou trati na maximálně 50 strojů. Už týden před startem je obsazeno více než 75 % startovních míst, což jen potvrzuje rostoucí popularitu této akce.
Tradice, která se rozvíjí
Závod letos slaví osm let na scéně. "Před pár lety jsme v Hodoníně na Pánově připravili i doprovodný festival Moped Fest, který měl obrovský ohlas. Nechci nic slibovat, ale do budoucna bychom se k tomuto modelu rádi vrátili a posunuli zážitek pro diváky ještě dál," dodává David Hlavatý.
Akce, kterou nesmíte vynechat
Atmosféra, zvuk dvoutaktních motorů, napětí z vytrvalostního boje a vůně historie – to je 12hodinovka Babett, Fichtlů, Stadionů a dalších mopedů ve Slovenských Trebaticích. Přijeďte si užít nevšední sportovní i společenský zážitek do prostředí, které spojuje fanoušky napříč generacemi.
Více informací o závodu, registraci týmů a možnostech pro diváky a sponzory naleznete na oficiálních stránkách závodu www.zavodymopedu.cz.
fcb: https://www.facebook.com/zavodbabett/ (@zavodbabett)
