LeadSoft představuje platformu elektrotechnické projektování v průmyslu a urychluje globální nasazení

Hannover (Německo) 20. dubna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost LeadSoft (Suzhou) Co., Ltd., která již 30 let působí jako průkopník v oblasti softwaru pro elektrotechnické projektování v průmyslu, vstupuje na významné globální trhy a využívá veletrh Hannover Messe 2026 jako milník své globální růstové strategie. Na předním světovém veletrhu průmyslových technologií společnost představuje mezinárodnímu publiku SuperWORKS IA, svou vlajkovou loď mezi platformami ECAD.

SuperWORKS IA je speciálně vyvinutá platforma ECAD, která nahrazuje manuální pracovní postupy při navrhování elektrických systémů objektově orientovaným, datově řízeným inženýrským přístupem. Platforma generuje schémata zapojení zařízení, rozvržení panelů a kompletní kusovníky projektů pouhým kliknutím na tlačítko, přičemž čerpá z cloudového inventáře více než 600.000 komponent od globálních výrobců. Software, vyvinutý na platformě ZWCAD ve spolupráci se společností ZWSOFT, podporuje normy IEC a NFPA a integruje se se systémy ERP a PLM běžně používanými výrobci zařízení po celém světě.

Expanze na globální trhy včetně Evropy a Severní Ameriky přichází v době rostoucí poptávky po nákladově efektivních nástrojích ECAD, poháněné rostoucími investicemi do automatizace a zvyšujícím se tlakem na zkracování výrobních lhůt. Platforma LeadSoft byla nezávisle porovnána se standardním CAD kreslením a prokázala 72% zkrácení času na tvorbu schémat, o 83 % rychlejší generování reportů, o 75 % rychlejší výstup výrobních schémat a celkové zkrácení doby realizace projektu až o 76 %.

Díky otevřeným systémům kompatibilním se standardy a digitalizaci celého procesu poskytuje LeadSoft širokému spektru zákazníků integrovaná řešení, která zvyšují celkovou efektivitu a urychlují inovace.

Ling Yongzhuo, generální ředitel a zakladatel společnosti LeadSoft, na akci uvedl: „Hannover Messe nabízí významnou platformu pro nasazení na globálních trzích. Společně s průmyslovými partnery jako je ZWSOFT představujeme osvědčená řešení připravená k nasazení v praxi, postavená na otevřených a kompatibilních technologiích, která poskytují robustní digitální nástroje v souladu s globálními standardy pro inteligentní výrobu po celém světě. Těšíme se na spolupráci se zákazníky v oblasti energetických zařízení, automatizace a výroby elektrických zařízení."

V uplynulých třech desetiletích se společnost LeadSoft věnovala vývoji digitálních nástrojů pro odvětví elektrotechnického projektování. Na základě dlouhodobého partnerství je společnost ZWSOFT potěšena, že může společně vystavovat na veletrhu Hannover Messe a podporovat tak ekosystém infrastruktury, který odráží společnou vizi globálně propojeného průmyslového ekosystému," uvedl Du Yulin, předseda společnosti ZWSOFT.

LeadSoft je důvěryhodným partnerem globálních lídrů v oboru, mezi jehož klienty patří společnosti Vertiv, AEG Power Solutions a Schneider Electric. Inženýrská komunita společnosti na platformě dq123.com má přes 200.000 aktivních uživatelů měsíčně a její zákaznická základna v oblasti SaaS přesahuje 3000 organizací po celém světě. SuperWORKS IA je k dispozici formou flexibilního ročního předplatného i trvalé licence, a to včetně zakázkových knihoven pro podniky a specializované podpory při zavádění pro mezinárodní zákazníky.

SuperWORKS IA a řešení LeadSoft pro kabelové svazky jsou k vidění na veletrhu Hannover Messe 2026, stánek C16, hala 016, výstaviště Hannover.

O společnosti LeadSoft (Suzhou) Co., Ltd.

Společnost LeadSoft, založená v roce 1995, vyvíjí nástroje pro digitalizaci průmyslové elektrotechniky. Její produktové portfolio zahrnuje oblasti přípravy nabídek, návrhu elektrických schémat, simulace rozvaděčů, výroby kabelových svazků a digitálního předávání projektů. LeadSoft poskytuje svá řešení zákazníkům v odvětvích automatizace, energetiky, železniční dopravy a výroby elektromobilů po celém světě. Společnost získala strategickou investici od společnosti Phoenix Contact a spolupracuje v rámci strategického partnerství se společností ZWSOFT. Více informací naleznete na adrese www.leadsoft.com.cn.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2960259/LeadSoft_at_Hannover_Messe.jpg 

Kontakt: Claire Ma, claire.ma@ecoinst.ca

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Krajské zastupitelstvo schválilo vklad jesenické nemocnice do podniku s Agelem

ilustrační snímek

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dnes schválilo záměr začlenit Nemocnici Agel Jeseník do společného podniku se skupinou Agel, který má od roku 2027 zajistit...

20. dubna 2026  15:35,  aktualizováno  15:35

Vlak v Praze srazil muže. Spoje jezdily odklonem

Souprava RegioPanter ČD v barvách PID odjíždí z Kolína.

Srážka vlaku s člověkem dnes odpoledne asi na hodinu zastavila provoz mezi Běchovicemi a Libní v Praze. Zraněného muže ošetřili záchranáři, řekl mluvčí záchranné služby Karel Kirs.

20. dubna 2026  17:02,  aktualizováno  17:12

Vás tu je, divil se pianista. Zkolaboval při hraní, zachránili ho pohotoví svědci

Muž hrál v táborské restauraci na piano a ve vteřině se ocitl v přímém ohrožení...

Zhruba padesátiletý muž zkolaboval minulý čtvrtek při hře na piano v jedné z táborských restaurací. Díky svědkům, kterým při resuscitaci radil po telefonu operátor, a včasnému zásahu lékařky muž...

20. dubna 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Slezská Ostrava chystá rodinný festival, nabídne program na svou scénách

ilustrační snímek

Městský obvod Slezská Ostrava chystá druhý ročník rodinného festivalu SlezskaFest. Poslední květnovou sobotu bude v areálu Slezskoostravského hradu a jeho...

20. dubna 2026  15:05,  aktualizováno  15:05

Liberec zahájil kontroly ubytoven, varováním je pro něj Neptun v Jablonci

ilustrační snímek

Liberec dnes zahájil kontroly ubytoven, varováním jsou pro něj problémy sousedního Jablonce nad Nisou s ubytovnou Neptun. Výsledky z dnešních kontrol bude mít...

20. dubna 2026  15:01,  aktualizováno  15:01

Praha 6

Praha 6

Skleněný palác v Dejvicích

vydáno 20. dubna 2026  16:44

Výstavba nové tramvajové trati na Václavském náměstí u Muzea

vydáno 20. dubna 2026  16:44

Františkánská zahrada v Praze 1, Novém Městě se nachází uprostřed zástavby města za Václavským náměstím, což umožňuje využít poměrně dobré polohy spojené s teplým místem vhodným k pěstování jarních...

vydáno 20. dubna 2026  16:43

Františkánská zahrada v Praze 1, Novém Městě se nachází uprostřed zástavby města za Václavským náměstím, což umožňuje využít poměrně dobré polohy spojené s teplým místem vhodným k pěstování jarních...

vydáno 20. dubna 2026  16:43

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Zlínský festival Zažij vědu nabídne desítky interaktivních workshopů

ilustrační snímek

Zlínský festival Zažij vědu nabídne desítky interaktivních workshopů. Návštěvníci zjistí, proč je mléko bílé, uvidí proměnu tekutého polymeru v pevnou...

20. dubna 2026  14:57,  aktualizováno  14:57

Festival alternativní kultury Nastevřeno oživí část plzeňské čtvrti Bory

ilustrační snímek

Do jihozápadní části plzeňské čtvrti Bory zamíří letos šestý ročník přehlídky alternativní kultury Nastevřeno. Od 20. do 24. května nabídne ve veřejném...

20. dubna 2026  14:50,  aktualizováno  14:50

