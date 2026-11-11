Lean Focus zahajuje činnost v regionu Asie a Tichomoří: místní odbornost, globální dopad

Společnost Lean Focus dnes oznámila zahájení činnosti Lean Focus Asia Pacific, nového regionálního zastoupení podporujícího organizace ve východní Asii, jihovýchodní Asii, jižní Asii a Oceánii. Díky tomuto kroku získávají společnosti působící v regionu APAC přímý přístup ke zkušeným odborníkům působícím přímo v daném regionu.
S rozšířením o region Asie a Tichomoří nyní Lean Focus provozuje jeden obchodní systém napříč čtyřmi regiony. Jsou to Lean Focus North America, Lean Focus Europe, Lean Focus Nordic a Lean Focus Asia Pacific. Klienti mohou systém Lean Focus Business System™ přiblížit svým závodům a týmům, přičemž regionální vedení přímo koordinuje spolupráci se stávajícími partnery společnosti Lean Focus a s centrálou.
Lean Focus Asia Pacific poskytuje přístup k celé škále svých služeb, včetně operací a dodavatelského řetězce, inovací a růstu, vedení, řešení v oblasti lidských zdrojů a podpory soukromého kapitálu. Ať už klient potřebuje zlepšit dodávky, uvolnit hotovost ze zásob, zvýšit kapacitu nebo posílit vedení, Lean Focus vychází z obchodních priorit klienta a spolupracuje s jeho zaměstnanci na dosažení měřitelných výsledků. Tento přístup kombinuje praktické Kaizen (každodenní, postupné zlepšování procesů, pracovního prostředí a návyků pomocí malých a nenákladných kroků) s postupy vedení a budováním schopností potřebných k trvalému zlepšování.
V čele regionu stojí Tim Niewand, viceprezident a výkonný ředitel společnosti Lean Focus Asia Pacific. Niewand, který prošel školením u bývalých vedoucích závodů společnosti Toyota a řídících pracovníků Danaher Business System, uspořádal více než 100 akcí Kaizen ve 25 společnostech v 10 zemích.
„Společnosti působící v asijsko-pacifickém regionu chtějí zlepšení, které se projeví v jejich výsledcích, ne jen ve zprávě," uvedl Niewand. „Naší úlohou je spolupracovat s jejich vedoucími pracovníky a naším globálním týmem tak, abychom proměnili obchodní priority v cílené kroky v praxi a vybudovali schopnosti, které zajistí, že tyto získané výsledky zůstanou zachovány."
Organizace, které mají zájem o zlepšení výkonnosti svých operací v regionu APAC, se mohou obrátit na společnost Lean Focus Asia Pacific a prodiskutovat své nejdůležitější výzvy. Stávající klienti společnosti Lean Focus se mohou obrátit na svého současného vedoucího pro klientské vztahy a prozkoumat možnosti rozšíření partnerství na operace v regionu APAC.
O Lean Focus
Společnost Lean Focus pomáhá organizacím zlepšovat výkonnost prostřednictvím systému Lean Focus Business System™, který kombinuje praktické Kaizen, rozvoj vedení a budování kapacit s cílem dosáhnout měřitelných a udržitelných výsledků. Společnost podporuje klienty prostřednictvím regionálních týmů v Severní Americe, Evropě, severských zemích a v asijsko-pacifickém regionu.
Kontakt
Lean Focus Asia Pacific
E-mail: contact-apac@leanfocus.com
Telefon: +61 458 967 510
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60023.