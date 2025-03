Léčba kočkou? Tři ze čtyř Čechů o felinoterapii nikdy neslyšeli, přesto vzbuzuje zájem

Felinoterapie má ambice si najít si pevnější místo mezi uznávanými terapiemi, podobně jako již etablovaná canisterapie či hipoterapie. "Výsledky průzkumu jasně ukazují, že povědomí o felinoterapii v Česku je stále velmi nízké. Přitom jde o metodu s prokazatelným přínosem pro psychickou pohodu. Naší snahou je rozšířit povědomí o této terapii a zajistit, aby byla dostupnější pro ty, kteří ji mohou nejvíce potřebovat," uvedl Vlastimil Jura, ředitel organizace Kočky Praha. Do skupin, kterým felinoterapeuti pomáhají, patří například klienti domova seniorů, dětských domovů nebo organizace pečující o lidi s mentálním postižením.

Například Domov důchodců v Libochovicích navštěvuje felinoterapeutka Renata Šimandlíková pravidelně a na přítomnost jejích koček se tamní senioři velmi těší. "Docházím sem s kočkami zhruba jednou měsíčně. Zdejší klienty už znám a moc mě těší, když vidím, jak si při spolupráci s kočkou rozvíjejí jemnou motoriku. Hlazením zvířete si prohřívají ruce, kočka je celkově zklidňuje," potvrdila odbornice.

Zájem o felinoterapii

Právě větší povědomí o této terapii by mohlo otevřít dveře lidem, kteří by její přínosy možná ani netušili. A čísla naznačují, že zájem tu rozhodně je. "Ve felinoterapii vidíme velký potenciál. Jako značka zaměřená na kvalitní výživu koček doufáme, že se nám společně s Kočky Praha podaří rozšířit zájem o tuto metodu, která propojuje lásku ke kočkám s péčí o duševní zdraví. Věříme, že větší informovanost pomůže ukázat lidem, jak může být felinoterapie prospěšná pro jednotlivce i různé skupiny lidí," řekla Andrea Němcová, brand manažerka značky Shelma.

Hlavní motivací respondentů, kteří projevili o felinoterapii zájem, je fakt, že tato metoda má pozitivní vliv na psychickou pohodu a snížení stresu (65 %). Dvě pětiny respondentů motivuje možnost fyzického kontaktu se zvířetem a relaxace, více než třetinu pak láká osobní zájem o terapii se zvířaty a jejich pozitivní účinky. I když podle Jury neexistuje dostatek zpracovaných odborných studií, které by tento výsledek potvrdily, můžeme u nás mluvit o mnoha kvalitativních zjištěních na základě zkušeností z praxe. "Od všech felinoterapeutů jsem zatím slyšel, že má terapie pozitivní výsledky v mnoha aspektech. Lidé, kteří ji absolvovali, jsou šťastnější a těší se na další sezení, dokonce jsme zaznamenali případy, kdy se díky felinoterapii výrazně zlepšil stav jednotlivce," potvrdil Jura. Mnoha lidem by cestu k využití felinoterapie usnadnilo, kdyby jim ji lékař nebo terapeut doporučil jako doplněk ke klasické léčbě, protože takové doporučení se často ukazuje jako efektivní (15 %).

Preference ohledně felinoterapie

Pro respondenty je důležité, aby felinoterapie byla cenově dostupná. Pokud jde o způsob, jakým by lidé felinoterapii chtěli absolvovat, nejdůležitější je pro ně především dostupnost terapeuta. Mnozí by ho neváhali navštívit přímo v jeho prostorách, jiní by se raději nechali navštívit doma. Většina ale říká, že hlavní je, aby tato terapie byla snadno dosažitelná, ať už probíhá kdekoliv.

Zájem o profesi felinoterapeuta

Asi pětina těch, kteří již o felinoterapii slyšeli, uvažuje o tom, že by se sami stali felinoterapeuty. To ukazuje rostoucí zájem o tuto metodu a její přínosy. "Zájemci o felinoterapii se mohou hlásit u nás v organizaci Kočky Praha, nebo u menších skupin lidí, kteří se tomu už také dlouhodobě věnují a pracují v závislosti na nějakém spolku," vysvětlil Jura.

Ačkoli felinoterapie prokazatelně pomáhá, dosud není v českém právním systému legislativně zakotvena. "Žádná legislativa zatím nepožaduje zkoušky pro kočky, ani pro jejich majitele. Nicméně existují organizace, které testují způsobilost zvířat a lidí. Cílem našeho spolku Kočky Praha je vytvořit standardy a ukotvit je i legislativně. To však bude běh na dlouhou trať," dodal Vlastimil Jura.

Průzkum realizovala značka Shelma pomocí platformy Instant Research agentury Ipsos. Zúčastnilo se ho 1029 respondentů ve věku 18-65 let.