Léčba pro české pacienty za desítky milionů. Akademické studie pomáhají českým odborníkům zajistit špičkovou léčbu krevních nemocí

Příkladem je mezinárodní projekt CLL18, který zajistil bezplatnou inovativní léčbu pro 67 českých nemocných a tuzemskému zdravotnictví ušetřil přibližně 120 milionů korun. O tom hovořili odborníci České skupiny pro chronickou lymfocytární leukemii a zástupci pacientské komunity na dnešní tiskové konferenci u příležitosti nadcházejícího Světového dne CLL, který tradičně připadá na 1. září.
Akademický výzkum šetří miliony a vyvrací mýty
Chronická lymfocytární leukemie (CLL) je nejčastějším zhoubným onemocněním krvetvorby u dospělých v České republice. Ročně u nás přibývá přibližně 6 nových pacientů na 100 tisíc obyvatel, a protože česká populace setrvale stárne, bude výskyt CLL nadále stoupat.
Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU, vysvětluje, že klinické studie nejsou pouze komerční záležitostí farmaceutických firem. Klíčovou roli hrají studie akademické, které připravují sami lékaři s cílem vyřešit konkrétní medicínské otázky.
„Kolem klinických studií stále panuje mýtus, že jde o jakési pokusy na lidech. Ve skutečnosti v nich pracujeme s léky, které jsou již bezpečné a vyzkoušené, a my pro ně hledáme nové, účinnější kombinace. Pro pacienty je to jedinečná šance získat špičkovou moderní léčbu, která v dané indikaci zatím nemá běžnou úhradu ze zdravotního pojištění. Skvělým příkladem je aktuální mezinárodní studie CLL18, kterou designovala německá pracovní skupina a na které velmi úzce spolupracuje naše česká hematologická komunita. Díky této spolupráci jsme získali bezplatnou léčbu pro 67 českých pacientů. Vzhledem k tomu, že jedna taková inovativní terapie stojí mezi 1,5 až 2 miliony korun na pacienta, přineslo to našemu zdravotnictví úsporu kolem 120 milionů korun, které nemusí platit pojišťovny z veřejných rozpočtů,“ vysvětluje profesor Michael Doubek.
Cesta ze zoufalství k aktivnímu životu
Třiapadesátileté personalistce Janě z Prahy byla chronická lymfocytární leukemie diagnostikována před pěti lety. Postupně začala ztrácet energii, zadýchávala se a vyčerpání ji limitovalo v běžném fungování. V psychicky náročném období ocenila podporu pacientského spolku DIAGNÓZA LEUKEMIE, který ji nasměroval k aktivnímu zájmu o moderní možnosti léčby.
Tento přístup ji přivedl do Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde byla zařazena do běžící akademické klinické studie. V červenci 2025 její léčba úspěšně skončila a nemoc se podařilo dostat do kompletní remise. Dnes, více než rok po léčbě, žije Jana opět naplno – jezdí na elektrokole, cestuje a věnuje se rodině.
„Byla jsem rozhodnutá udělat všechno pro to, abych nemoc dostala pod kontrolu, a zapojení do studie pro mě bylo obrovskou nadějí. Výhodou moderní cílené léčby oproti klasické chemoterapii bylo, že jsem nezažívala těžké nežádoucí účinky a mohla jsem hned po prvním měsíci zůstat aktivní a vrátit se ke své práci. Přála bych si, aby mělo stále více pacientů možnost užívat moderní léčbu namísto chemoterapie. Díky tomu, že člověk zůstane aktivní, si udrží vědomí soběstačnosti, které je pro zvládnutí celé situace nesmírně důležité,“ říká s úsměvem.
Pokroky v léčbě narážejí na limity úhrad
Léčba CLL prošla v posledních letech revolucí. Dřívější chemoterapie byla z velké části nahrazena moderní cílenou léčbou, která dokáže prodloužit život pacientů v první linii až na úroveň běžné, zdravé populace. V praxi však lékaři narážejí na finanční bariéry systému.
„Ačkoli cílená léčba přináší vynikající výsledky, v České republice se k ní kvůli přísným úhradovým limitům stále nedostanou všichni pacienti. Týká se to paradoxně zejména mladších nemocných s CLL v první linii léčby. U nich pojišťovny standardně hradí pouze klasickou chemoterapii, přestože právě tito mladší pacienti by z moderní, šetrné a vysoce účinné cílené léčby profitovali nejvíce. Naším cílem je aktualizovat česká léčebná doporučení tak, aby reflektovala nejnovější vědecké poznatky a špičková péče byla dostupná včas všem skupinám pacientů,“ popisuje doc. MUDr. Martin Špaček, Ph.D., lékař I. interní kliniky – hematologie 1. LF UK a VFN v Praze.
Unikátní design studie CLL18 sleduje zbytkovou nemoc
Do detailů vědeckého přínosu studie CLL18 dává nahlédnout doc. MUDr. Martin Šimkovič, Ph.D., z IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Podle něj se v hematologii často stává, že to, co bylo ještě včera nemožné, se díky studiím stává zítřejším standardem v běžné praxi:
„Studie CLL18 porovnává dosavadní standardní terapii se dvěma novými rameny, v nichž jsou pacientům podávány inovativní kombinace nových léků. Klíčovým prvkem je, že u pacientů velmi detailně sledujeme léčebnou odpověď a měříme tzv. minimální zbytkovou nemoc (MRD – minimal residual disease)). Měření MRD nám dává extrémně přesnou informaci o tom, zda v těle pacienta po léčbě ještě zůstaly nějaké nádorové buňky. To nám v budoucnu umožní léčit pacienty bezpečněji a šetrněji. Účast v takto pokročilých akademických projektech potvrzuje, že česká věda drží krok se světovou špičkou a čeští pacienti mají přístup k lékům budoucnosti,“ vysvětluje odborník.
Porozumět nemoci a nebát se inovací
Nezastupitelnou roli v péči o nemocné hrají pacientské organizace, které pomáhají odbourávat strach z klinických studií a poskytují nemocným potřebné informace i psychickou podporu. „Náš spolek již dvacet let pomáhá nemocným s CLL překonávat obavy. Dlouhodobě se snažíme pacienty povzbuzovat, aby se aktivně podíleli na rozhodování o své léčbě a úzce komunikovali se svými lékaři. Lidé se často klinických studií bojí, protože mají pocit, že budou v roli pokusných králíků. My jim naopak ukazujeme, že zapojení do klinických studií je pro ně obrovskou příležitostí, jak získat bezplatný přístup k té nejlepší možné léčbě a díky tomu kvalitně žít,“ popisuje paní Jana Pelouchová, předsedkyně pacientského spolku DIAGNÓZA LEUKEMIE, z.s.
Výzva k udržitelnosti a systémové spolupráci
Hematologická péče v České republice prokazatelně dosahuje světové úrovně. Aby však bylo možné tento standard udržet a zajistit dostupnost drahých léků pro neustále rostoucí počet pacientů, je nezbytná spolupráce všech stran. „Akademické studie nám pomáhají překlenout období, než nové léky získají běžnou úhradu, a šetří státnímu rozpočtu desítky milionů korun. Je však nezbytné, aby se do řešení dlouhodobé finanční udržitelnosti a dostupnosti této špičkové péče aktivně zapojilo Ministerstvo zdravotnictví, zákonodárci a zdravotní pojišťovny,“ uzavírá profesor Michael Doubek.
Zdroj: ADDICTS PR