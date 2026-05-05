Léčba rakoviny vaječníků patří do specializovaných center. Apolinář je jediným centrem excelence v Česku

Odborníci upozorňují, že zásadní roli v úspěšnosti léčby hraje místo, kde pacientky podstoupí operaci. Nejlepších výsledků totiž dosahují specializovaná centra s velkým objemem péče. Na význam centralizace léčby upozorňují lékaři z Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (Apolinář).
„Pacientky léčené ve specializovaných centrech mají prokazatelně lepší prognózu. Proto je důležité, aby se ženy s karcinomem vaječníků dostaly na pracoviště, která mají s léčbou tohoto onemocnění největší zkušenosti,“ říká prof. MUDr. David Cibula, CSc., přednosta kliniky.
Na problematiku tohoto onemocnění každoročně upozorňuje také Světový den boje proti rakovině vaječníků, který připadá na 8. května.
Apolinář patří mezi evropskou špičku
Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze je jediným pracovištěm v České republice, které získalo statut ESGO Centre of Excellence in Ovarian Cancer Surgery.
„Tento statut potvrzuje, že naše pracoviště splňuje nejpřísnější evropská kritéria kvality chirurgické léčby karcinomu vaječníků. Znamená to nejen zkušené chirurgy, ale také komplexní multidisciplinární péči o pacientky,“ vysvětluje profesor Cibula. Podle něj je centralizace péče jedním z klíčových kroků ke zlepšení výsledků léčby.
Specializovaná centra výrazně zlepšují výsledky léčby
Moderní léčba rakoviny vaječníků je komplexní, zahrnuje radikální chirurgickou a systémovou léčbu i dlouhodobé sledování. Chirurgický tým je pouze jedním z předpokladů. Stejně důležitá je zkušenost patologa, který provádí histologické vyšetření nádoru, sonografisty, který provádí expertní ultrazvukové vyšetření, radiologa, který odečítá výsledky CT nebo MRI vyšetření, a přítomnost širokého týmu odborníků z podpůrných odborností jako je psychologie, fyzioterapie, výživa nebo intenzivní medicína.
„Výsledky mezinárodní studie TRUST ukázaly, že rozhodujícím faktorem pro zlepšení přežití pacientek je kompletní odstranění nádoru během radikální operace. Primární operace v době diagnózy je doporučena u pacientek v dobrém celkovém stavu, u nichž je reálný předpoklad dosažení kompletní resekce nádoru. Neoadjuvantní chemoterapie následovaná odloženou, tzv. intervalovou operací, je vhodná u pacientek se vstupně neresekabilním onemocněním nebo horším celkovým stavem pacientky,” vysvětluje doc. MUDr. Roman Kocián, Ph.D.
„Pokud má žena diagnostikován karcinom vaječníku, je zásadní, aby byla operována na pracovišti, které splňuje přísná kritéria kvality chirurgické léčby a má s tímto onemocněním dostatek zkušeností,“ dodává lékař.
„Nedávno byly také zveřejněny výsledky klinických studií, které přinášejí nové možnosti léčby pacientek s pokročilým a recidivujícím karcinomem vaječníků. Ukazují význam tzv. personalizované léčby šité na míru podle biologických vlastností nádoru (např. s prokázanou deficiencí homologní rekombinace nebo s expresí folátového receptoru alfa na povrchu nádorových buněk). Prodloužení života přináší vhodně zvolená cílená léčba v první linii a nové léky, jako jsou konjugované protilátky a imunoterapie kombinovaná s chemoterapií u recidivujícího onemocnění. Tyto pokroky představují důležitý posun zejména pro pacientky s omezenými možnostmi léčby,“ doplňuje docent Kocián.
Testování genetických mutací se zlepšuje
Důležitou součástí moderní léčby karcinomu vaječníků je také genetické testování.
„Za rok 2025 a na základě posledních dostupných dat incidence za rok 2023 bylo na přítomnost mutace v genech BRCA1 a BRCA2 otestováno téměř 80 % pacientek s karcinomem ovaria, což naznačuje mírné zlepšení oproti předchozím rokům,“ říká RNDr. Jana Soukupová, Ph.D., která působí v Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze.
O pacientské organizaci VERONICA
VERONICA – pacientská organizace pro ženy s gynekologickými nádory sdružuje pacientky a jejich blízké a poskytuje jim podporu během léčby i po ní. Organizace pomáhá ženám s orientací v diagnóze, možnostech léčby a dostupné péči.
Cílem organizace je také zvyšovat povědomí o gynekologických nádorech, podporovat včasnou diagnostiku a zlepšovat informovanost pacientek i veřejnosti. Organizace spolupracuje s odbornými lékařskými pracovišti, podílí se na osvětových aktivitách a vytváří prostor pro sdílení zkušeností pacientek.
O Klinice gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze (Apolinář)
Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, známá jako Apolinář, patří mezi nejvýznamnější pracoviště gynekologie a porodnictví v České republice. Klinika poskytuje vysoce specializovanou péči v oblasti gynekologické onkologie, perinatologie, neonatologie, reprodukční medicíny i minimálně invazivní chirurgie.
