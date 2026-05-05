Léčba rakoviny vaječníků patří do specializovaných center. Apolinář je jediným centrem excelence v Česku

Autor:
  9:00
Praha 5. května 2026 (PROTEXT) - Rakovina vaječníků patří mezi nejzávažnější gynekologická onkologická onemocnění a každoročně postihne přibližně tisíc žen v České republice. Karcinom vaječníků je onemocnění, které se často diagnostikuje až v pokročilém stadiu. V časných fázích může probíhat téměř bez příznaků nebo se projevuje jen velmi nespecificky – například bolestmi břicha, nadýmáním či únavou.

Odborníci upozorňují, že zásadní roli v úspěšnosti léčby hraje místo, kde pacientky podstoupí operaci. Nejlepších výsledků totiž dosahují specializovaná centra s velkým objemem péče. Na význam centralizace léčby upozorňují lékaři z Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (Apolinář).

„Pacientky léčené ve specializovaných centrech mají prokazatelně lepší prognózu. Proto je důležité, aby se ženy s karcinomem vaječníků dostaly na pracoviště, která mají s léčbou tohoto onemocnění největší zkušenosti,“ říká prof. MUDr. David Cibula, CSc., přednosta kliniky.

Na problematiku tohoto onemocnění každoročně upozorňuje také Světový den boje proti rakovině vaječníků, který připadá na 8. května.

Apolinář patří mezi evropskou špičku

Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze je jediným pracovištěm v České republice, které získalo statut ESGO Centre of Excellence in Ovarian Cancer Surgery.

„Tento statut potvrzuje, že naše pracoviště splňuje nejpřísnější evropská kritéria kvality chirurgické léčby karcinomu vaječníků. Znamená to nejen zkušené chirurgy, ale také komplexní multidisciplinární péči o pacientky,“ vysvětluje profesor Cibula. Podle něj je centralizace péče jedním z klíčových kroků ke zlepšení výsledků léčby.

Specializovaná centra výrazně zlepšují výsledky léčby

Moderní léčba rakoviny vaječníků je komplexní, zahrnuje radikální chirurgickou a systémovou léčbu i dlouhodobé sledování. Chirurgický tým je pouze jedním z předpokladů. Stejně důležitá je zkušenost patologa, který provádí histologické vyšetření nádoru, sonografisty, který provádí expertní ultrazvukové vyšetření, radiologa, který odečítá výsledky CT nebo MRI vyšetření, a přítomnost širokého týmu odborníků z podpůrných odborností jako je psychologie, fyzioterapie, výživa nebo intenzivní medicína. 

„Výsledky mezinárodní studie TRUST ukázaly, že rozhodujícím faktorem pro zlepšení přežití pacientek je kompletní odstranění nádoru během radikální operace. Primární operace v době diagnózy je doporučena u pacientek v dobrém celkovém stavu, u nichž je reálný předpoklad dosažení kompletní resekce nádoru. Neoadjuvantní chemoterapie následovaná odloženou, tzv. intervalovou operací, je vhodná u pacientek se vstupně neresekabilním onemocněním nebo horším celkovým stavem pacientky,” vysvětluje doc. MUDr. Roman Kocián, Ph.D.

„Pokud má žena diagnostikován karcinom vaječníku, je zásadní, aby byla operována na pracovišti, které splňuje přísná kritéria kvality chirurgické léčby a má s tímto onemocněním dostatek zkušeností,“ dodává lékař.

„Nedávno byly také zveřejněny výsledky klinických studií, které přinášejí nové možnosti léčby pacientek s pokročilým a recidivujícím karcinomem vaječníků. Ukazují význam tzv. personalizované léčby šité na míru podle biologických vlastností nádoru (např. s prokázanou deficiencí homologní rekombinace nebo s expresí folátového receptoru alfa na povrchu nádorových buněk). Prodloužení života přináší vhodně zvolená cílená léčba v první linii a nové léky, jako jsou konjugované protilátky a imunoterapie kombinovaná s chemoterapií u recidivujícího onemocnění. Tyto pokroky představují důležitý posun zejména pro pacientky s omezenými možnostmi léčby,“ doplňuje docent Kocián.

Testování genetických mutací se zlepšuje

Důležitou součástí moderní léčby karcinomu vaječníků je také genetické testování.

„Za rok 2025 a na základě posledních dostupných dat incidence za rok 2023 bylo na přítomnost mutace v genech BRCA1 a BRCA2 otestováno téměř 80 % pacientek s karcinomem ovaria, což naznačuje mírné zlepšení oproti předchozím rokům,“ říká RNDr. Jana Soukupová, Ph.D., která působí v Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze.

 O pacientské organizaci VERONICA

VERONICA – pacientská organizace pro ženy s gynekologickými nádory sdružuje pacientky a jejich blízké a poskytuje jim podporu během léčby i po ní. Organizace pomáhá ženám s orientací v diagnóze, možnostech léčby a dostupné péči.

Cílem organizace je také zvyšovat povědomí o gynekologických nádorech, podporovat včasnou diagnostiku a zlepšovat informovanost pacientek i veřejnosti. Organizace spolupracuje s odbornými lékařskými pracovišti, podílí se na osvětových aktivitách a vytváří prostor pro sdílení zkušeností pacientek.

O Klinice gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze (Apolinář)

Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, známá jako Apolinář, patří mezi nejvýznamnější pracoviště gynekologie a porodnictví v České republice. Klinika poskytuje vysoce specializovanou péči v oblasti gynekologické onkologie, perinatologie, neonatologie, reprodukční medicíny i minimálně invazivní chirurgie.

Pracoviště je jediným centrem v České republice, které získalo prestižní statut ESGO Centre of Excellence in Ovarian Cancer Surgery, udělovaný Evropskou společností pro gynekologickou onkologii. Tento statut potvrzuje vysokou kvalitu chirurgické léčby, zkušenost týmu i komplexní multidisciplinární péči o pacientky s nádory vaječníků.

 

Zdroj: ADDICTS PR

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Podnikatel Kyselý a expolicista Kadlec podali v kauze Vidkun ústavní stížnost

ilustrační snímek

Dva z aktérů kauzy Vidkun, podnikatel Ivan Kyselý a bývalý olomoucký krajský policejní náměstek Karel Kadlec, podali ústavní stížnost. V souvislosti s úniky z...

5. května 2026  9:37,  aktualizováno  9:37

Strojvedoucí měl tři promile, poznali to cestující. Otálel s dveřmi i rozjezdy

Kdo z vás někdy nezatoužil projet se metrem v kabině strojvedoucího? Navíc v...

Silně opilého strojvedoucího odhalili v pondělí na Přerovsku. Při podivné jízdě například zapomněl ve stanici otvírat dveře, nezvykle pomalu se rozjížděl, nabíral zpoždění. Policisté mu naměřili...

5. května 2026  11:12

Příbramská nemocnice po policejní razii odvolala stíhaného ředitele

Protikorupční centrála v příbramské nemocnici zadržela 13 lidí včetně ředitele....

Představenstvo Oblastní nemocnice Příbram v úterý na mimořádném zasedání odvolalo předsedu představenstva Stanislava Holobradu. Novinářům to řekl hejtmančin náměstek Pavel Pavlík. Holobrada,...

5. května 2026  10:52,  aktualizováno  11:07

Dvakrát odložená oprava. Ve městě už jezdí dle nových řádů, do mostu ale ani nekopli

Most v Hranicích na ulici 1. máje, důležitá dopravní tepna města, má projít...

Oprava mostu v ulici 1. máje v Hranicích na Přerovsku má na polovinu roku rozpůlit město. Radnice už nechala změnit jízdní řády MHD, jenže stavební práce ještě vůbec nezačaly, ačkoliv už dvakrát...

4. května 2026  10:32,  aktualizováno  5. 5. 11:05

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podnapilý Polák srazil chodce, pak zběsile ujížděl policistům. Těm pomáhal taxikář

Opilý Polák v Brně zběsile ujížděl policistům

Několik policejních vozů bylo potřeba k zastavení agresivně ujíždějícího cizince, který v Brně srazil chodce. Třicátník během své jízdy nebezpečně kličkoval a projížděl křižovatky na červenou, v...

5. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

V Bohumíně začíná dvouletá přestavba Základní školy ČSA za více než 100 milionů

ilustrační snímek

V Bohumíně na Karvinsku začíná modernizace Základní školy ČSA z roku 1970. Její celková přestavba bude stát přes 100 milionů korun a potrvá dva roky. Přes 400...

5. května 2026  9:23,  aktualizováno  9:23

Nová data mění pohled na fotovoltaiku v Česku

5. května 2026

Praha jako ghost town? Prázdné domy, miliardové čekání a Palác Alfa, který už 25 let mizí

Petr Zeman z projektu prázdné domy a Petr Holeček z deníku Metro

Praha je plná domů, kolem kterých denně chodíme a přitom v nich roky nikdo nebydlí. Někdy si toho ani nevšimneme. Jindy to bije do očí. Nový díl podcastu Linka M jde přímo k jádru. Proč vlastně ve...

5. května 2026  10:50

Repertoár Národního divadla Brno rozšíří romantický balet Giselle

RepertoĂˇr NĂˇrodnĂ­ho divadla Brno rozĹˇĂ­Ĺ™Ă­ romantickĂ˝ balet Giselle

Repertoár Národního divadla Brno rozšíří Giselle, jedno z vrcholných děl baletního romantismu. Inscenaci s mezinárodním obsazením připravuje kubánský...

5. května 2026  9:14,  aktualizováno  9:14

Festival Regiony v H.Králové zahajuje předprodej vstupenek, nabídne stovky akcí

ilustrační snímek

Mezinárodní divadelní festival Regiony, který se uskuteční v Hradci Králové od 19. do 26. června, zahajuje předprodej vstupenek. Pro předplatitele Klicperova...

5. května 2026  9:10,  aktualizováno  9:10

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Starosta libereckých Vratislavic Pohanka vystoupil z hnutí SLK

ilustrační snímek

Starosta Vratislavic nad Nisou, jediného městského obvodu stotisícového Liberce, Lukáš Pohanka vystoupil v pondělí po 16 letech z hnutí Starostů pro Liberecký...

5. května 2026  9:04,  aktualizováno  9:04

Autorské čtení, divadlo i veřejná debata. Olomouc poprvé hostí duhový jarmark

Festival Prague Pride v Praze. V sobotu se účastníci vydali z Václavského...

Do Olomouce v sobotu 9. května vůbec poprvé dorazí duhový jarmark. Krajské město bude na Dolním náměstí pořádat akci na podporu práv leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+). Celodenní jarmark...

5. května 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.