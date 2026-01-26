Lee Kum Kee zahajuje ve spolupráci s UNESCO projekt „Forever Flavors Project" s cílem vybudovat světový archiv kulinářských vzpomínek

Peking 26. ledna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Lee Kum Kee Sauce („Lee Kum Kee"), světová jednička v oblasti omáček a dochucovadel, vyhlásila partnerství s Organizací spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO). První společný projekt „Věčných chutí" (Forever Flavors Project) byl slavnostně zahájen v Pekingu. Jedná se o iniciativu, která bude shromažďovat příběhy spojené s jídlem, z nichž vytvoří archiv „chuťových vzpomínek". Cílem projektu je podpořit mezikulturní dialog a emoční propojení prostřednictvím chutí a současně prosazovat udržitelné zachování a mezigenerační předávání kulinářských tradic.

Slavnostního zahájení projektu "Forever Flavors Project", které oficiálně odstartovalo spolupráci obou stran, se zúčastnil ředitel pro korporátní záležitosti a generální poradce skupiny Lee Kum Kee Daniel Shih, viceprezident pro globální rozvoj a komunikaci značky a globální marketing společnosti Lee Kum Kee Sauce Simon Cao, ředitel a zástupce regionální kanceláře UNESCO pro východní Asii profesor Shahbaz Khan, zástupci čínské národní komise pro UNESCO, oddělení mezinárodní výměny a spolupráce Ministerstva kultury a cestovního ruchu Číny, oddělení nehmotného kulturního dědictví Městského úřadu pro kulturu a cestovní ruch v Pekingu, zástupci center UNESCO 2. kategorie, zástupci čínských měst gastronomie v rámci sítě kreativních měst UNESCO, zástupci průmyslových asociací a samozřejmě také média a internetoví influenceři.

Hledají se příběhy chutí z celého světa

Partnerství Lee Kum Kee a UNESCO má čtyři hlavní priority: ochranu kulinářského kulturního dědictví, rozvíjení vašich kulinářských talentů, budování platforem pro mezikulturní dialogy a podporu zapojení veřejnosti. Celkově iniciativa míří na ochranu a sdílení společných vzpomínek spojených s jídlem, které překračují hranice místa i času.

Vlajková aktivita „Forever Flavors Project" přijímá příspěvky od 20. ledna. Kampaň pozve na oficiálním účtu ??????•???? na síti RedNote (Xiaohongshu), oficiálním Instagramu společnosti Lee Kum Kee, oficiálních účtech na platformě WeChat a dalších sociálních sítích uživatele z celého světa, aby se prostřednictvím textu, fotografií i videí podělili o příběhy chutí ze svého života, svých rodin a komunit. Zájemci by měli příspěvky opatřit hashtagem #??????" nebo #Forever Flavors Project a nahrát je na webovou stránku projektu foreverflavorsproject.lkk.com.

Vybrané příběhy se budou moci objevit na oficiálních platformách organizace UNESCO a značky Lee Kum Kee a jejich autoři obdrží digitální certifikát s jedinečným archivačním číslem společného projektu UNESCO a Lee Kum Kee „Forever Flavors". Do projektu se zapojí také profesionální kuchaři i amatérští nadšenci do vaření, kteří budou mít za úkol zachovat recepty provoněné vzpomínkami živé a aktuální.

Jídlo jako cesta k porozumění mezi kulturami

Jak uvedl na slavnostním zahájení ředitel a zástupce regionální kanceláře UNESCO pro východní Asii profesor Shahbaz Khan: „Jídlo je živé dědictví, nosič našich vzpomínek, identity i emocí. Vytváří klíčové vazby mezi generacemi a je zásadní součástí péče o naši kulturní identitu i propagace udržitelného rozvoje. UNESCO s mimořádným potěšením vítá spolupráci se společností Lee Kum Kee, jejíž historie je hluboce provázána s kulinářským mistrovstvím i každodenními kuchyňskými tradicemi mnoha generací. Naše spolupráce je důkazem toho, jak mohou partnerství veřejného a soukromého sektoru, založená na společných hodnotách, úctě k tradicím a dlouhodobých závazcích, smysluplně napomáhat zachování kultury."

Ředitel pro korporátní záležitosti a generální poradce skupiny Lee Kum Kee Daniel Shih dodal: „Lee Kum Kee je již od roku 1888 srdcem vašich kuchyní, stolů a každodenního rodinného života. Od první lžičky ústřicové omáčky k oblíbené stálici domácností po celém světě vám stále přinášíme nejen důvěrně známou chuť, ale i pocit domova a jistoty, nesený ‚chuťovou vzpomínkou'. Tato věrnost sdíleným hodnotám nás přivedla i k dnešní smysluplné spolupráci s organizací UNESCO. Upřímně děkujeme za příležitost stavět společně s nimi tento most kulturních výměn."

Na akci vystoupili také čtyři hostující řečníci, kteří prozradili své osobní příběhy jídla a paměti – Vicky Cheng, šéfkuchařka a majitelka jedné z 50 nejlepších restaurací světa ‚WING', foodblogger Yang Guang, publicistka z oblasti kultury a humanitních věd Xiao Yang (Young) i Sun Guoliang, zástupce dědiců mistrovství šao-singské kuchyně, která je nehmotným kulturním dědictvím provincie Če-ťiang. Jejich vyprávění se dotkla rodinných receptů děděných z generace na generaci, chutí, které zmírňují stesk po domově, i role jídla v kulturní identitě a osobní cestě k uzdravení, čímž dokonale ilustrovala hlavní myšlenku projektu: chuť je nositelkou emocí.

Věrnost paměti, tradicím a vztahům

Jídlo je první optikou, skrze kterou poznáváme svět, a současně jednou z nejkratších a nejupřímnějších cest k navázání přátelství a budování vzájemného porozumění. Společnost Lee Kum Kee, která věří po celých 138 let své existence v pouto mezi chutí a mezilidskými vztahy, se zaměřuje na nabízení jedinečných prožitků asijské kuchyně lidem z celého světa. Prostřednictvím partnerství s organizací UNESCO chce Lee Kum Kee využít chuť jako společný jazyk a podpořit tak mezikulturní dialog v těsném spojení s běžným životem.

„Forever Flavors Project" nyní oficiálně začal. Srdečně zveme zájemce po celém světě, aby se podělili o své jedinečné příběhy a přispěli k vybudování archivu „chuťových vzpomínek".

Skupina Lee Kum Kee Group

Skupinu Lee Kum Kee založila v roce 1888 stejnojmenná rodina Lee Kum Kee. Ta se dnes nachází již v šesté generaci. Její vizí je „být tou nejdůvěryhodnější společností pro zdravější a šťastnější svět po více než 1 000 let!"

Skupina Lee Kum Kee, která začala jako výrobce omáček, později expandovala do odvětví tradiční čínské medicíny (TČM). Vedoucí pozici v tomto odvětví si dále potvrdila vstupem do oblasti správy plantáží pro výrobu TČM a prodeje TČM. Přesto však Lee Kum Kee nespí na vavřínech. Aktivně diverzifikuje své portfolio mezi investice do nemovitostí a rizikového kapitálu, poradenství v otázkách firemní kultury a úsilí o společné budování šťastnějšího světa. V současné době má skupina po celém světě více než 9 000 zaměstnanců. Další informace najdete na www.leekumkeegroup.com.

Značka Lee Kum Kee Sauce

Značka Lee Kum Kee Sauce představuje globální bránu do asijské kulinářské kultury a současně se zaměřuje na propagaci čínské kuchyně ve světě. Již od roku 1888 spojuje lidi pomocí radostných setkání, společných tradic i nezapomenutelných pokrmů. Nabídka značky Lee Kum Kee Sauce zahrnuje více než 300 omáček a dochucovadel, které vnášejí kreativitu do kuchyní kdekoli na světě a inspirují profesionální i amatérské kuchaře k experimentování, tvoření a vychutnávání. Společnost Lee Kum Kee sauce sídlí v čínském Hongkongu a působí ve více než 100 zemích a regionech, kde díky kombinaci bohatých tradic, neochvějné kvality, udržitelných postupů a ideje „nekonečné podnikavosti" dopřává lidem ze všech koutů světa mimořádné zážitky s asijskou kuchyní. Další informace najdete na adrese www.LKK.com.

O Organizaci spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)

Organizace UNESCO, jejíž název je zkratkou pro Organizaci spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, vznikla v roce 1945. Jako specializovaná agentura Organizace spojených národů se věnuje posilování vzájemných vazeb celého lidstva prostřednictvím podpory vzdělávání, vědy, kultury a komunikace.

Ve spolupráci s vládami po celém světě UNESCO vyvíjí mezinárodní standardy a právní nástroje, poskytuje prostředky a rozšiřuje znalosti nutné k řešení některých z nejnaléhavějších výzev naší doby, čímž přispívá k budování spravedlivějšího a mírumilovnějšího světa.

Činnost UNESCO ve spolupráci s 194 členskými státy zahrnuje ochranu biologické rozmanitosti, otázky umělé inteligence, zlepšování kvality vzdělávání, ochranu kulturního dědictví a zajištění přístupu k spolehlivým informacím. Další informace najdete na adrese https://www.unesco.org/en.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2866355/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2866356/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2866359/3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2866361/4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2866365/5.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2866366/LKK_HI_Logo.jpg

 

Další informace poskytuje: Rowena Chiu, společnost Lee Kum Kee International Holdings Limited, e-mail:rowena.chiu@lkk.com

 

PROTEXT

 

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích je námraza na chodnících. Buďme na sebe opatrní!

vydáno 26. ledna 2026  12:37

Ulice Solidarity na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích

Ulice Solidarity na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích

Nedělní šichta popelářů v Praze 10-Strašnicích na Sídlišti Solidarita v ulici Solidarity.

vydáno 26. ledna 2026  12:36

Na ostravském festivalu nového cirkusu Cirkulum vystoupí desítka souborů

ilustrační snímek

Ostravský festival nového cirkusu Cirkulum nabídne od 31. ledna do 2. února vystoupení desítky souborů ze sedmi zemí. Akce potřetí změnila místo konání, z ulic...

26. ledna 2026  10:58,  aktualizováno  10:58

Přerov dokončil opravu smuteční síně, pohřby se do ní vrátí po roce a čtvrt

ilustrační snímek

Přerovská radnice dokončila rozsáhlou rekonstrukci smuteční síně na městském hřbitově. Od poloviny února se zde budou moci opět konat pohřby, které muselo...

26. ledna 2026  10:49,  aktualizováno  10:49

Výcvikové vrtulníky budou doma v Přerově, armáda do letiště napumpuje miliardy

Na letiště Přerov-Bochoř se stěhuje Centrum leteckého výcviku.

Vrtulníková flotila Centra leteckého výcviku státního podniku LOM Praha se stroji Mi-17 a Enstrom 480B-G se natrvalo přesouvá z Pardubic na letiště Přerov-Bochoř, kde se chystají masivní investice....

26. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  12:35

Zima nekončí. Kluziště lákají na bruslení, akce i teambuildingy

Bruslení je stále možné na řadě veřejných kluzišť.

Bruslařská sezóna v Praze zdaleka nekončí. Vybraná kluziště zůstávají v provozu i mimo hlavní zimní špičku a nabízejí prostor pro sport, zábavu i netradiční setkání. Kluziště pod širým nebem mají...

26. ledna 2026  12:25

Busem rozjezd uspíší, ale ICOM skončí ještě dřív. Vysočina hledá dopravce na měsíc

Od příštího léta se budou cestující i na Pelhřimovsku a Humpolecku setkávat s...

Snaha Kraje Vysočina najít dopravce, který na Pelhřimovsku a Humpolecku na příštích deset let zajistí základní dopravní obslužnost, narazila na další problémy. Opakované posouvání platnosti smluv...

26. ledna 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Omezený provoz na nádraží Zličín. Pyrotechnik kontroluje podezřelé zavazadlo

ilustrační snímek

Z důvodu nálezu odloženého zavazadla na pražském autobusovém nádraží Zličín probíhá na místě bezpečnostní opatření za účasti policejního pyrotechnika. Provoz v lokalitě je dočasně omezen, uvedli...

26. ledna 2026  12:22

Benešov chystá rekonstrukci Husova náměstí, radnice má hotovou studii

ilustrační snímek

Benešov chce obnovit Husovo náměstí. Dělníci na něm vybudují nové chodníky, lavičky a osvětlení. Radnice má hotovou studii a pracuje na projektové dokumentaci....

26. ledna 2026  10:37,  aktualizováno  10:37

Pražskou zoo povede Lenka Poliaková. Dřív zde měla na starosti ochranu zvířat

Lenka Poliaková povede jako ředitelka Zoo Praha

Novou ředitelkou Zoo Praha bude Lenka Poliaková. Její výběr doporučila komise a následně ji schválila rada města. Poliaková v zoo pracovala v letech 2011 až 2013, měla na starosti projekty na ochranu...

26. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  12:15

