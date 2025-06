Leerink Partners rozšiřuje své mezinárodní působení otevřením pobočky v Londýně

Přední investiční banka se zaměřením na sektor zdravotnictví Leerink Partners dnes oznámila otevření své první mezinárodní pobočky v Londýně. Toto rozšíření její platformy pro poradenství v oblasti fúzí a akvizic společnosti umožní lépe sloužit klientům v celé Evropě.

Jako seniorní generální ředitel, který vybuduje evropskou divizi zaměřenou na zdravotnictví v těsné spolupráci s širším týmem pro investiční bankovnictví, do společnosti nastoupil Eric Stewart. Naposledy působil jako generální ředitel ve společnosti Lazard, kde strávil více než deset let. Před nástupem do společnosti Lazard v roce 2014 byl členem týmu pro investiční bankovnictví v oblasti zdravotnictví ve společnosti Houlihan Lokey a svou kariéru zahájil ve společnosti Stryker.

„Expanzí do Londýna získáváme základnu, na které můžeme vybudovat přední poradenskou společnost pro fúze a akvizice," řekl spoluprezident společnosti Leerink Partners, spoluředitel pro globální investiční bankovnictví a místopředseda představenstva Tom Davidson. „Eric má vynikající výsledky jako poradce při významných transakcích v tomto regionu i po celém světě. Těším se, až budeme s ním a ostatními členy našeho seniorního týmu spolupracovat na budování této společnosti."

„Nesmírně mě těší, že se mohu připojit k společnosti Leerink Partners v tak přelomovém období," uvedl senior generální ředitel Eric Stewart. „Ryzí specializace společnosti Leerink na oblast zdravotnictví, hluboké vztahy v odvětví a závazek ke špičkovým výkonům společně vytvářejí silnou platformu pro služby klientům v celé Evropě. Těším se, že budu moci přispět k rozšiřování její globální přítomnosti a nabídnout důvěryhodné poradenství na dynamickém trhu."

O společnosti Leerink Partners LLC

Leerink Partners LLC je vysoce specializovaná investiční banka v oblasti zdravotnictví s dlouhou tradicí vynikajících výsledků ve finančním sektoru. Její zkušený tým poskytuje inovativní konzultační řešení, odborné znalosti v oblasti získávání kapitálu a jedinečné poznatky, které klientům společnosti pomáhají k dosažení strategických cílů. Od svého založení poskytla společnost poradenství v hodnotě 70 miliard dolarů, pomohla svým klientům získat více než 175 miliard dolarů a etablovala se jako důvěryhodný partner zdravotnických společností a jejich investorů. Společnost je zapsána jako makléř a obchodník s cennými papíry u Komise pro cenné papíry a burzy Spojených států amerických a je členem Úřadu pro regulaci finančního odvětví (Financial Industry Regulatory Authority).

O společnosti Leerink Partners UK Limited

Leerink Partners UK Limited je londýnská pobočka společnosti Leerink Partners LLC. Leerink Partners UK Limited poskytuje poradenství v oblasti fúzí a akvizic a související služby pro klienty ze zdravotnického sektoru ve Velké Británii a Evropě.

