Legenda české hudební scény Imran Musa Zangi se vrací s projektem Aqua Congas: Otec a syn spojili síly v hudebním projektu plném groove a emocí

Na české hudební scéně vznikl projekt, který spojuje silný rodinný příběh, skvělý groove a moderní zvuk. Aqua Congas stojí na energii funku, jazzu, world music i popu – a hlavně na autenticitě, která se dnes jen tak nevidí.
V centru kapely je výjimečná dvojice: legenda české rytmiky Imran Musa Zangi a jeho syn, bubeník, frontman a režisér Filip Zangi.
Návrat, který měl smysl
Imran Musa Zangi je prvním profesionálním perkusionistou u nás.Více než čtyřicet let udává rytmus české hudbě – spolupracoval s největšími jmény domácí scény. Od YoYo Band přes Monkey Bussines po Michala Prokopa. Jeho rukopis najdeme také v písních Karla Gotta, Petra Hapky a dalších. Dnes se na pódia vrací naplno – s novou energií a chutí.
„Mám obrovskou radost, že jsem se rozhodl vrátit k hudbě se svou vlastní kapelou. Impulsem ke vzniku kapely byl dokument Dárek, mapující vznik mého sólového alba. To mi k narozeninám nadělil můj syn Filip. Z osobního příběhu tak vznikl hudební projekt s velkými ambicemi. Cítím, že teď hraju s ještě větší pokorou a radostí než kdy dřív. Hudba mi znovu připomněla, proč jsem ji celý život miloval,“ říká Imran Musa Zangi.
Hudební i rodinné propojení
Hlavní tvůrčí silou projektu je jeho syn Filip, který do kapely přináší moderní zvuk, jasnou vizi a promyšlenou show. Jako režisér i hudebník dokázal propojit osobní příběh s profesionální produkcí.
Pro něj má Aqua Congas ještě jeden rozměr navíc.
„Hrát s tátou v jedné kapele je pro mě obrovská čest. Najednou se nepotkáváme jen doma, ale i na pódiu. Sdílíme spolu hudbu, energii i emoce – a to je něco, co si budu pamatovat celý život,“ doplňuje Filip Zangi.
Nová tvorba a silný singl
Kapela dnes sází na nový český repertoár, chytlavé refrény a živou koncertní energii. Výrazným milníkem je singl Silueta s hostující Berenikou Kohoutovou, vydaný, 6. 2. 2026 pod hlavičkou Warner Music.
Na podzim pak Aqua Congas chystají debutové album.
Hudba, která spojuje generace
Aqua Congas nejsou jen kapelou. Jsou příběhem o návratu legendy, propojení generací a radosti z hudby. O groove, který vás zvedne ze židle. O emocích, které z pódia proudí přímo k publiku.
Je to projekt postavený na zkušenosti, vášni a opravdovosti. Hudba, která se nehraje. Ta se žije.
Singl Silueta na digitálních službách: https://aquacongas.lnk.to/Silueta
Zdroj: Ivana Hlušičková