Legenda české hudební scény Imran Musa Zangi se vrací s projektem Aqua Congas: Otec a syn spojili síly v hudebním projektu plném groove a emocí

Praha 6. února 2026 (PROTEXT) - Legendární perkusionista Imran Musa Zangi se vrací na hudební scénu s projektem Aqua Congas, který sdílí se svým synem, bubeníkem a režisérem Filipem Zangim. Nový singl „Silueta“, první vlaštovka z připravovaného alba vycházejícího na podzim, přináší vzrušující spolupráci s talentovanou Berenikou Kohoutovou, která píseň nazpívala. Slavnostní křest proběhne ve středu 11. února od 20:00 v pražském JazzDocku, kde Berenika vystoupí jako speciální host. Večer plný energie, hlubokých emocí a neodolatelného groove slibuje výjimečný hudební zážitek pro všechny milovníky originálních rytmů.

Na české hudební scéně vznikl projekt, který spojuje silný rodinný příběh, skvělý groove a moderní zvuk. Aqua Congas stojí na energii funku, jazzu, world music i popu – a hlavně na autenticitě, která se dnes jen tak nevidí.

V centru kapely je výjimečná dvojice: legenda české rytmiky Imran Musa Zangi a jeho syn, bubeník, frontman a režisér Filip Zangi.

Návrat, který měl smysl

Imran Musa Zangi je prvním profesionálním perkusionistou u nás.Více než čtyřicet let udává rytmus české hudbě – spolupracoval s největšími jmény domácí scény. Od YoYo Band přes Monkey Bussines po Michala Prokopa. Jeho rukopis najdeme také v písních Karla Gotta, Petra Hapky a dalších. Dnes se na pódia vrací naplno – s novou energií a chutí.

Mám obrovskou radost, že jsem se rozhodl vrátit k hudbě se svou vlastní kapelou. Impulsem ke vzniku kapely byl dokument Dárek, mapující vznik mého sólového alba. To mi k narozeninám nadělil můj syn Filip. Z osobního příběhu tak vznikl hudební projekt s velkými ambicemi. Cítím, že teď hraju s ještě větší pokorou a radostí než kdy dřív. Hudba mi znovu připomněla, proč jsem ji celý život miloval,“ říká Imran Musa Zangi.

Hudební i rodinné propojení

Hlavní tvůrčí silou projektu je jeho syn Filip, který do kapely přináší moderní zvuk, jasnou vizi a promyšlenou show. Jako režisér i hudebník dokázal propojit osobní příběh s profesionální produkcí.

Pro něj má Aqua Congas ještě jeden rozměr navíc.

Hrát s tátou v jedné kapele je pro mě obrovská čest. Najednou se nepotkáváme jen doma, ale i na pódiu. Sdílíme spolu hudbu, energii i emoce – a to je něco, co si budu pamatovat celý život,“ doplňuje Filip Zangi.

Nová tvorba a silný singl

Kapela dnes sází na nový český repertoár, chytlavé refrény a živou koncertní energii. Výrazným milníkem je singl Silueta s hostující Berenikou Kohoutovou, vydaný, 6. 2. 2026 pod hlavičkou Warner Music.

Na podzim pak Aqua Congas chystají debutové album.

Hudba, která spojuje generace

Aqua Congas nejsou jen kapelou. Jsou příběhem o návratu legendy, propojení generací a radosti z hudby. O groove, který vás zvedne ze židle. O emocích, které z pódia proudí přímo k publiku.

Je to projekt postavený na zkušenosti, vášni a opravdovosti. Hudba, která se nehraje. Ta se žije.

Singl Silueta na digitálních službách: https://aquacongas.lnk.to/Silueta

Zdroj: Ivana Hlušičková

