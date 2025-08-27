Legendární prkno Tonyho Hawka „900" hlavním tahákem velké aukce Julien's Auctions

Aukce, kterou připravil sám Tony Hawk, nabídne 99 předmětů, které mají pro něj osobně hluboký význam a zároveň jsou lákavé pro sběratele. „Je to poprvé, co jsem se osobně zapojil do všech kroků spojených s prodejem vlastních věcí," uvedl Hawk a podtrhl tak jedinečnost této události. Celý výtěžek aukce bude věnován jeho neziskové organizaci The Skatepark Project, která podporuje výstavbu skateparků pro mládež ve znevýhodněných komunitách.
Hlavním lákadlem je původní skateboard „900" Falcon 2 z X Games roku 1999, na kterém Tony Hawk poprvé v historii skateboardingu úspěšně skočil legendární otočku o 900 stupňů. Prkno značky Birdhouse, osazená trucky Fury a nepopsanými kolečky, je zcela unikátní kus, u něhož se očekává, že stanoví nové milníky v oblasti sběratelství skateové kultury. Odhady hovoří o ceně 500 000 až 700 000 dolarů. V kontextu sportovních relikvií se staví po bok ikonických předmětů, jako jsou první boxerské rukavice Muhammada Aliho či Jordanovy legendární tenisky „Flu Game", a představuje historický mezník, kdy se extrémní sporty napevno zapisují do populární kultury.
Sběratelé mohou dražit také podepsané a používané vybavení z historických X Games 1999, včetně Hawkovy helmy, chráničů kolen a tenisek značky Adio. Mezi další vrcholy aukce patří Hawkovo první profesionální prkno z roku 1982 (Powell-Peralta), oblečení z olympijské štafety z roku 2002, které měl na sobě při slavnostním zahájení v Salt Lake City, originální kabát s motivem „Simpsonových", který dostal po svém účinkování v epizodě z roku 2003, a také kolekce medailí a ocenění, které dokládají jeho legendární kariéru.
Aukční síň Julien's Auctions navazuje na svou pověst světové aukční síně, která v minulosti pořádala prodeje předmětů princezny Diany či Michaela Jacksona. I proto se očekává, že Hawkova aukce přitáhne obrovskou pozornost. Živá aukce se uskuteční 23. září 2025 v 10 hodin pacifického času v hotelu Loews Hotel v Hollywoodu a zároveň online.
