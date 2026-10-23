Legislativní změny a kultivované maso v centru pozornosti masného průmyslu

Legislativa a nové trendy
Dopolední část konference se zaměřila na aktuální změny v potravinářské legislativě a připravované evropské regulace. Před odborníky vystoupili zástupci klíčových dozorových orgánů, včetně SVS ČR a SZPI.Mezi nejdiskutovanější body patřily:
Kultivované maso: Kateřina Dvořák Vašová ze společnosti BeneMeat představila perspektivy a současný stav tohoto technologicky revolučního odvětví.
Vývoj maloobchodu: Daniel Plecháč ze společnosti NielsenIQ přiblížil aktuální trendy v českém maloobchodním sektoru.
Obaly a odpad (PPWR): Diskuse o dopadech evropského nařízení o obalech proběhla za účasti zástupců PK ČR, SOCR ČR a společnosti SYBA.
Strategie rozvoje sektoru
Odpolední blok se věnoval strategickému směřování českého sektoru skotu a prasat. Jan Srb představil výhled mezinárodního obchodu s masem a odborníci diskutovali o implementaci národní strategie pro rozvoj tohoto odvětví.
Jaromír Kloud, předseda představenstva ČSZM zdůraznil: „Je důležité hledat společná řešení, která českým podnikům umožní obstát v konkurenčním prostředí a současně zachovat kvalitu výrobků a tradici řeznického řemesla.“
Ocenění a tradice
Součástí programu byla také soutěž o nejlepší špekáček a slavnostní večer, během něhož byla oceněna osobnost oboru a vítěz soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2026. Konference MEATING zůstává klíčovou platformou pro výměnu zkušeností v oboru. Příští ročník se uskuteční 19. října 2027.
Zdroj: ČSZM
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59787.