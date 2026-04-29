Lehce, rychle a s chutí: Čtyři jarní recepty pro každý den

Dnešní strávník je náročný. Čte složení, zajímá se o původ surovin a očekává maximální komfort. Jak ale v rychlém životním tempu dosáhnout plné chuti, aniž bychom sáhli po chemii? Odpověď se často skrývá v ingrediencích, které prověřil čas.
Podravka Original se v moderní kuchyni etablovala jako nepostradatelný základ. Není to jen dochucovadlo, ale vyvážená směs sušené zeleniny a koření, která dokáže propojit chutě jarních surovin a dodat jim potřebnou hloubku. Je to jistota, že se jídlo povede, i když zrovna experimentujete s novým receptem.
1. Sametový chřestový krém
Chřest je symbolem jara. Tento recept sází na jeho jemnost, kterou podtrhne správné dochucení.
- Ingredience: 500 g zeleného chřestu, 1 cibule, 1 l zeleninového vývaru, 100 ml smetany, lžíce másla, 80 g kvalitní šunky a Podravka Original.
- Postup: Na másle nechte zesklovatět cibuli, přidejte nakrájený chřest a krátce orestujte. Zalijte vývarem a vařte do změknutí. Po rozmixování zjemněte smetanou a dolaďte 1–2 lžičkami Podravky. Ta zvýrazní přirozenou nasládlost chřestu. Podávejte s natrhanou nebo lehce opečenou šunkou.
2. Losos s citronovou emulzí
Ryba je ideální volbou pro lehkou večeři. Klíčem k úspěchu je zde rychlá omáčka z výpeku.
- Ingredience: Lososové steaky, 150 ml smetany, 1 stroužek česneku, máslo, citron a Podravka Original.
- Postup: Lososa opečte na pánvi kůží dolů. Jakmile je hotový, dejte ho stranou a na stejné pánvi krátce zpěňte česnek s máslem a smetanou. Přidejte lžičku Podravky a pár kapek citronu. Tato kombinace vytvoří svěží a krémový doprovod, který rybu nepřebije, ale vyzdvihne.
3. Duhový salát s ajvarem a sýrem
Grilovaná zelenina nemusí být jen nudnou přílohou. S touto kombinací se stane hvězdou stolu.
- Ingredience: Papriky, cuketa, lilek, jarní cibulka, olivy, 250 g sýru (feta nebo ricotta), olivový olej, ostrý ajvar Podravka a Podravka Original.
- Postup: Nakrájenou zeleninu opečte na grilu či pánvi. V míse ji ještě teplou smíchejte s olivami, sýrem a olivovým olejem. Přidejte dvě lžíce ajvaru pro pikantní texturu a vše zasypte Podravkou. Nechte pár minut odstát – chutě se krásně propojí.
4. Cuketové „bites“ do trouby
Hledáte zdravější alternativu k chipsům nebo těžkému pohoštění? Tyto jednohubky zmizí jako první.
- Ingredience: 2 nastrouhané a vyždímané cukety, 100 g strouhaného sýra, 1 vejce, 3 lžíce mouky, česnek a Podravka Original.
- Postup: Ze surovin vytvořte kompaktní těsto, vytvarujte malé placičky a upečte v troubě dozlatova. Směs zeleniny v Podravce dodá cuketě ten správný říz, takže už nemusíte přidávat žádné další koření.
Tip z kuchyňské skříňky: Inspirace na dosah ruky
Možná jste si toho dříve nevšimli, ale pro inspiraci nemusíte vždy jen na internet. Praktické tipy a recepty najdete i přímo na obalech produktů Podravka. Je to ideální pomocník ve chvíli, kdy stojíte u plotny a chcete zkusit něco nového, aniž byste museli s mastnýma rukama hledat recept v telefonu.
Vaření by mělo být radostí a prostorem pro kreativitu, nikoliv zdrojem stresu. S kvalitními ingrediencemi a trochou jarní inspirace to jde téměř samo. Dobrou chuť!
