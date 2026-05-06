Lehká herní myš GX Gaming Scorpion M8300 se dvěma režimy bezdrátového připojení

Myš Scorpion M8300 váží pouhých 57,6 g a je vyrobena pomocí vylepšené technologie N2 (vstřikování plastu pomocí dusíku), což výrazně snižuje namáhání zápěstí při delším hraní. Podporuje bezdrátové připojení jak přes Bluetooth, tak pomocí technologie 2,4 GHz, což umožňuje snadné přepínání mezi zařízeními. Uživatelé mohou s pomocí nastavitelného rozlišení v rozmezí 400 až 4800 DPI jemně doladit citlivost myši pro přesné snímaní v různých aplikacích, včetně FPS her i pro běžné pracovní úkoly.
Model Scorpion M8300 má celkem šest tlačítek, včetně speciálních ovládacích prvků pro pohyb zpět a vpřed a nastavení DPI. Navíc nabízí funkci kombinovaných tlačítek pro aktivaci AI asistenta Copilot. Integrovaná dobíjecí lithium-polymerová baterie s kapacitou 500 mAh zajišťuje dlouhou výdrž, zatímco inteligentní funkce úspory energie pomáhají prodloužit výdrž baterie ve stavu nečinnosti. Myš je kompatibilní s celou řadou platforem, včetně zařízení využívajících systémy Windows, macOS, ChromeOS, Android a iOS.
Hlavní funkce
- Lehké tělo s hmotností pouhých 57,6 g (bez přijímače)
- Dva režimy bezdrátového připojení: přes Bluetooth nebo prostřednictvím 2,4 GHz
- Přepínání DPI: 400, 800, 1600 (výchozí), 3200, 4800
- Šest tlačítek a speciální ovládací prvky
- Kombinovaná tlačítka pro aktivaci AI asistenta Copilot v systému Windows 11 a novějších verzích
- Vestavěná dobíjecí baterie o kapacitě 500 mAh
- Funkce úspory energie pro delší výdrž
- Vhodná pro hraní her, práci a používání na více zařízeních
Systémové požadavky
Bezdrátový režim 2,4 GHz
- Volný USB port
- Windows 10, 11 nebo novější
- macOS 10.14 nebo novější
- ChromeOS
Režim Bluetooth
- Windows 8, 10, 11 nebo novější
- macOS X 10.8 nebo novější
- ChromeOS
- iOS 11 nebo novější
- iPadOS 13.4 nebo novější
- Android 7 nebo novější
Obsah balení
- Bezdrátová myš Scorpion M8300
- USB kabel pro nabíjení (USB-A na USB-C)
- USB přijímač
- Stručný návod
Cena a dostupnost
Myš GX Gaming Scorpion M8300 se prodává za 499 Kč včetně DPH. Více informací naleznete na webové stránce produktu https://www.geniusnet.com/cz/gaming/view/scorpion_m8300.
O značce Genius
Genius byla založena v roce 1985 a je přední světovou značkou v oblasti počítačových, mobilních a herních periferií. Genius působí ve více než 40 zemích světa a specializuje se na poskytování různých komplexních řešení pro firemní využití, životní styl a mobilní a herní periferie. Genius nedávno expandoval také do oblasti AI a stal se první značkou na světě, která nabízí periferie s podporou AI Copilot.
Genius se zavázal k neustálým inovacím, vysoce kvalitním výrobním procesům a službám zaměřeným na zákazníky. Věnuje se vytváření výjimečných digitálních zážitků pro spotřebitele po celém světě.
Zdroj: Genius
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.