Lékařské příběhy z války: duch internacionalismu a bezmezné lásky

Letos uplyne 80 let od vítězství ve světové protifašistické válce. Pákistánský student Younas Muhammad z Lékařské univerzity v Kuej-čou se chystá absolvovat. Dříve než obdrží diplom, vydává se – na pozvání Mezinárodního komunikačního centra Rozhlasové a televizní stanice provincie Kuej-čou – na cestu za poznáním lékařské historie Kuej-čou. Provází ho Jang Chung-mej, potomkyně lékaře, který kdysi sloužil ve Zdravotnickém záchranném sboru Čínského červeného kříže, a zároveň jeho budoucí kolegyně.
Jejich první zastávkou je Tuyunguan v Guiyangu, kde se seznamují s tím, jak lékaři z celého světa využívali své lékařské znalosti a připojili se k Čínskému červenému kříži v boji proti fašismu. Poté navštíví archiv Lékařské univerzity v Kuej-čou, kde objevují válečné lékařské příběhy a hluboké, trvalé vazby mezi Kuej-čou a Nemocnicí Peking Union Medical College.
V Kuej-čou existuje místo nazývané „Mírová vesnice“, které neléčilo jen těla, ale i duše raněných. V duchu humanitárních zásad podával čínský lid pomocnou ruku i zajatým nepřátelským vojákům, pomáhal jim pochopit povahu jejich agrese a přesvědčil mnohé, aby se přidali k protiválečnému úsilí. Younas a Jang Chung-mej se proto vydávají do města Čen-jüan, ukrytého mezi zelenými kopci, aby se dozvěděli, jak tato válečná Mírová vesnice dojala a proměnila zajaté útočníky v zastánce míru. Zjišťují, že uzdravení srdce může být důležitější než ošetření fyzické rány, chápou význam a nezbytnost mezinárodního humanitarismu a znovu si uvědomují, jak vzácný je mír.
Na této cestě Younas a Jang Chung-mej vzdávají hold těm, kdo kdysi riskovali vše, aby zachraňovali životy. Docházejí k pochopení, že duch lékařského soucitu překračuje generace. Jak říká Younas:„Dnes, když mají naše lékařské brašny větší význam než bedny s municí, je to okamžik, kdy lidstvo – a my všichni – jsme skutečně zvítězili nad násilím.“
Zdroj: UP Guizhou
