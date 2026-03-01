Léky z plazmy jsou pro pacienty se vzácnou nemocí často jedinou léčbou

• Ročně se v rámci Evropské unie léčí léky z krevní plazmy přibližně 300.000 pacientů. [1]
• Využívání léčivých přípravků z krevní plazmy k léčbě například primárních imunodeficiencí se v Evropské unii mezi lety 2014 až 2020 zvýšilo o 42 %. [2]
• Na roční léčbu hemofilie pro jednoho pacienta je zapotřebí 1200 darování plazmy. [3]
• Výroba léků z krevní plazmy trvá od darování 7-12 měsíců.
Léky vyrobené z krevní plazmy jsou v mnoha případech pro pacienty jedinou formou účinné léčby. Patří mezi ně nejen lidé s hemofilií či primárními imunodeficiencemi, ale také pacienti se vzácnými neurologickými a autoimunitními poruchami, kteří jsou závislí na terapii imunoglobuliny. V souvislosti se Dnem vzácných onemocnění, který si každoročně připomínáme poslední únorový den, se ještě více zdůrazňuje význam dostupnosti moderní léčby pro pacienty s těmito diagnózami. Dostatek plazmy je proto zásadní – nejen kvůli náročnému procesu výroby, ale také kvůli vysokému množství plazmy, které je potřebné pro léčbu každého jednotlivého pacienta. „Plazma je pro tyto pacienty nenahraditelná. Jen pravidelné dárcovství nám umožňuje zajistit stabilní výrobu léčiv, na která se pacienti spoléhají každý den,“ vysvětluje MUDr. Alice Drábková, vedoucí lékařka odběrového centra BioLife.
Darování jako projev solidarity a společenské odpovědnosti
Darování krevní plazmy je medicínsky mimořádně významné. Představuje také konkrétní formu společenské odpovědnosti. Každý dárce svým příchodem do dárcovského centra přispívá k systému, který pomáhá těm nejzranitelnějším pacientům. Pravidelné dárcovství je tak nejen zdravotnickým úkonem, ale zároveň projevem solidarity a ochoty podpořit komunitu lidí, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. „Dlouhodobě pracujeme na tom, aby naše centra byla bezpečným, dostupným a přátelským místem pro všechny, kteří chtějí svou účastí pomáhat druhým,“ říká ředitel společnosti BioLife Česká republika Matúš Uhliarik.
Bezpečnost je při darování plazmy na prvním místě
Proces darování krevní plazmy probíhá podle přísně regulovaného procesu. Společnost BioLife ve svých centrech využívá moderní technologie a standardizované postupy, které chrání dárce i samotnou odebranou plazmu. „Darování krevní plazmy podléhá nejpřísnějším kvalitativním i hygienickým standardům, aby byla maximálně zajištěna bezpečnost dárce i kvalita samotné plazmy. Vážíme si každého dárce, a proto klademe velký důraz také na jeho pohodlí. Centra BioLife jsou vybavena moderními odběrovými křesly, špičkovými přístroji a kvalitním zázemím, které zajišťují komfortní a bezpečný průběh každé návštěvy, “ dodává Matúš Uhliarik. Proces darování plazmy je pro dárce jednoduchý a probíhá vždy pod dohledem odborného personálu. Po příchodu do centra vyplní dárce zdravotní dotazník a absolvuje krátkou konzultaci, která ověří, zda může plazmu bezpečně darovat. Samotný odběr probíhá pomocí přístroje, který krev rozdělí na jednotlivé složky – plazma je odebrána a ostatní složky, jako např. červené a bílé krvinky, se vracejí zpět do těla dárce. Celý proces trvá zhruba 45 minut až hodinu a většina dárců se po něm vrací ke svým běžným aktivitám. Po odběru se nedoporučuje pouze zvýšená fyzická a psychická aktivita – tedy ta, která je náročná zejména na pozornost.
Kdo může darovat
Darovat krevní plazmu může každý zdravý člověk ve věku od 18 do 60 let, jehož váha se pohybuje mezi 50 a 150 kilogramy. Před odběrem by se měl dárce cítit fyzicky i psychicky dobře, měl by dostatečně pít a doplňovat bílkoviny. Dárce nesmí trpět žádným závažným onemocněním. „Dárce nemůže mít například epilepsii, žloutenku, nákazu virem HIV nebo různá autoimunitní onemocnění,“ doplňuje MUDr. Drábková.
Více informací naleznete na webových stránkách www.biolifeplazma.cz.
[1] Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA). About Plasma & Plasma Protein Therapies. https://www.euneedsmoreplasma.com/images/plasma-donation/chap3.pdf . Accessed February 2024.
[2] Marketing Research Bureau (MRB). Data & Analysis of Immunoglobulin Supply and Plasma Requirements in Europe 2010-2021. https://marketingresearchbureau.com/wp-content/uploads/2023/05/MRB_EU_SOHO_Figures-2023.pdf. Accessed February 2024.
[3] Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA). About Plasma & Plasma Protein Therapies. https://www.euneedsmoreplasma.com/images/plasma-donation/chap3.pdf . Accessed February 2024
Zdroj: BioLife
PROTEXT