LENDIGO překročilo hranici jedné miliardy korun profinancovaných úvěrů

Financování zastřešené FKI a zajištěné nemovitostmi představuje efektivní alternativu k bankám
Společnost LENDIGO pokořila hranici jedné miliardy korun profinancovaných úvěrů zajištěných nemovitostmi. V prostředí, kde se bankovní financování pro řadu podnikatelů zpomaluje a zpřísňuje, nejde o výsledek jednorázové transakce ani krátkodobého růstu. Jde o součet systematické práce, konzervativního přístupu k riziku a hluboké znalosti potřeb trhu, na kterém LENDIGO staví svůj obchodní model.
LENDIGO dlouhodobě financuje podnikatelské příležitosti, které dávají smysl, jsou kryté reálnými aktivy, bez spekulací na budoucí vývoj realitního trhu. Nemovitost není jen formální zástava do smlouvy, ale je jedním z hlavních nástrojů ochrany kapitálu. Právě tento přístup umožnil LENDIGO růst bez dramatických výkyvů a současně udržet kontrolu nad rizikem.
Miliarda korun jako potvrzení funkčního modelu
Financování směřuje zejména do nákupů nemovitostí, technologií, provozního financování, expanzí i pro nově vzniklé firmy, které banky často odmítají nikoli kvůli špatné ekonomice a business plánům, ale kvůli striktním interním pravidlům. Nově vzniklé firmy tak mnohdy vyhledávají alternativní možnosti a právě LENDIGO je jednou z nich.
Překročení jedné miliardy korun není konečnou metou, ale důkaz, že model nebankovního financování zajištěného nemovitostmi v Česku funguje, pokud je postaven na disciplíně a reálných aktivech.
LENDIGO zůstává hráčem, který poskytuje kapitál tam, kde dává smysl. Dělá maximum pro to, aby mohli klienti realizovat plány naplno, bez zbytečných překážek. Férově, srozumitelně, rychle. Právě tento přístup postupně vybudoval důvěru, na které miliardový objem stojí.
Zdroj: LENDIGO