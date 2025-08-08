LEPAS L4 debutuje v zahraničí a otevírá celosvětové mládeži novou bránu k „vynikajícímu životu a cestování pro vlastní potěšení"

Automobil L4 sjel 16. července z výrobní linky v čínské továrně Chery a oficiálně tak zahájil svou globální cestu. L4 je vybaven špičkovou technologií, 13,2palcovým centrálním ovládacím a přístrojovým displejem, čipem Snapdragon 8155 pro kokpit a exkluzivním inteligentním systémem řízení APA + L2 (automatický parkovací asistent), který přináší pokročilé technologie do každého detailu.
Z praktického hlediska je L4 flexibilní a uživatelsky přívětivý, nabízí 31 úložných prostorů (34 ve verzi elektrického automobilu), sklopná zadní sedadla, univerzální uspořádání a elastické síťové kapsy, které uspokojí rozmanité každodenní potřeby. Stejně působivá je i jeho přizpůsobivost různým situacím: s tažnou kapacitou 750 kg, střešním nosičem, palubní kamerou, snímatelnými kempingovými světly, vynikající průjezdností a bohatým příslušenstvím snadno přechází mezi městským dojížděním a dobrodružstvími ve volné přírodě.
Kromě své robustní konfigurace aspiruje model L4 na to, aby se stal „módním společníkem" mladých lidí, kteří objevují svět.
Exteriér vozu je inspirován „leopardí estetikou" – dynamickými svalnatými liniemi leoparda v kombinaci s vertikálními světlomety, které vytvářejí rovnováhu mezi nenápadnou funkčností a vizuální přitažlivostí. Interiér nabízí „vynikající třetí prostor", kde jemné barevné odstíny a materiály příjemné na dotek harmonicky vytvářejí „léčivou kabinu" pro jednotlivé cestující a „zónu vhodnou pro selfie" k výletům s přáteli. Chytré funkce, jako je hlasový asistent, přinášejí vysokou úroveň inteligence do hlavní soustavy řízení a spojují styl s podstatou.
To, co umožňuje modelu L4 nabídnout báječný zážitek z cestování, je systematická síla skupiny Chery. V roce 2025 se Chery umístila na 233. místě v žebříčku Fortune Global 500 s kumulativním vývozem přesahujícím 5 milionů kusů – stala se tak první čínskou automobilovou značkou, která dosáhla tohoto milníku.
L4 je globálním vozem díky celosvětové síti výzkumných a vývojových center společnosti Chery, komplexnímu dodavatelskému řetězci a více než 17 milionům uživatelů po celém světě. Ať už pro ženy vedoucí městský životní styl, mladé příslušníky střední třídy, novomanžele nebo pracovníky na volné noze, L4 nabízí řešení pro cestování, které kombinuje kvalitu s individualitou.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2746641/1.jpg
KONTAKT: Kelvin, +86-13602457596, tanpeiwen@mychery.com