Euro NCAP, nezávislý evropský program hodnocení bezpečnosti vozidel, udělil pět hvězd třem SUV značky LEPAS, prémiové značky vozidel s novými zdroji energie (NEV) společnosti Chery Auto. Hodnocení se týká modelů LEPAS L4, LEPAS L6 a LEPAS L8.
LEPAS L4 dosáhl v kategorii ochrany při nárazu (Crash Protection) 90 % se silnými výsledky při čelním i bočním nárazu. LEPAS L6 a LEPAS L8 získaly shodně 95 % v kategorii bezpečnosti po nehodě (Post Crash Safety), což je nejvyšší skóre v této kategorii v hodnoticím kole Euro NCAP z 18. listopadu.
"Pro zákazníky v České republice může být LEPAS novým jménem, ale Euro NCAP hodnotí naše vozy podle stejných kritérií, jaká používá u značek, které kupující již znají. To zákazníkům dává známé měřítko, podle něhož si mohou vůz LEPAS vybrat s důvěrou," řekl Zhai Xiaobing, generální ředitel značky LEPAS. “Tato SUV jsme vyvinuli s ohledem na potřeby evropských zákazníků. Výsledky s pěti hvězdami dokládají úroveň bezpečnosti, které jsme dosáhli u všech tří modelů.”
LEPAS L4 – ochrana posádky při čelním a bočním nárazu
LEPAS L4 dosáhl v kategorii ochrany při nárazu 90 %. Euro NCAP hodnotil ochranu všech posuzovaných kritických částí těla jako dobrou nebo přiměřenou ve dvou čelních a dvou bočních nárazových testech. V jednom bočním testu narazila do vozu pohyblivá bariéra. V druhém byl vůz vymrštěn bokem proti pevnému sloupu, což simuluje střet s úzkým předmětem, například stromem. V tomto testu pomohl standardně dodávaný středový airbag chránit hlavy řidiče i spolujezdce.
LEPAS L4 dosáhl v kategorii předcházení nehodám (Crash Avoidance) 84 %. Jeho systém automatického nouzového brzdění si vedl dobře v testech s vozidly odbočujícími na křižovatkách nebo křížícími jeho dráhu. Euro NCAP také posuzoval asistenta dodržování rychlosti na zhruba 2 000 km ve Spojeném království, Francii a Belgii. Systém správně určil rychlostní limit na 91 % ujeté vzdálenosti, což ukazuje, jak si vedl na silnicích, po kterých zákazníci jezdí na třech evropských trzích.
LEPAS L6 – pomáhá řidičům udržet pozornost
LEPAS L6 dosáhl v kategorii ochrany při nárazu 87 %. Euro NCAP hodnotil ochranu všech kritických částí těla jako dobrou v testu s boční bariérou a jako dobrou nebo přiměřenou v čelním testu s přesahem, který simuluje střet, při němž se překrývá jen část přídě obou vozidel. V čelním testu v celé šíři a v bočním testu se sloupem hodnotil Euro NCAP ochranu hrudníku jako hraniční.
Euro NCAP také posuzoval, jak LEPAS L6 pomáhá řidičům udržet pozornost. Jeho monitorovací systém rozpoznal únavu i několik forem nepozornosti včetně používání mobilního telefonu. Hodnotitelé zvlášť vyzdvihli použití fyzických ovladačů pro důležité jízdní funkce.
LEPAS L8 – ochrana během nehody i po ní
LEPAS L8 dosáhl 87 % v kategorii ochrany při nárazu a 95 % v kategorii bezpečnosti po nehodě. Euro NCAP vycházel při hodnocení převážně z testů modelu LEPAS L6, který s modelem LEPAS L8 sdílí konstrukci. Hodnotitelé vyzdvihli také výstražnou funkci, která posádku upozorní, pokud se chystá otevřít dveře do dráhy cyklisty přijíždějícího zezadu.
Stejně jako LEPAS L4 a LEPAS L6 i LEPAS L8 po nehodě automaticky zabrzdí, aby snížil riziko dalšího nárazu. Jeho pokročilý systém eCall poskytne záchranným složkám údaje o posádce a typu nárazu. Euro NCAP ocenil také funkce, které záchranářům pomáhají rychle a bezpečně vyprostit posádku.
Příprava na další expanzi v Evropě
Zatímco se LEPAS připravuje v první polovině roku 2027 přinést svou filozofii elegantní mobility zákazníkům v České republice, Dánsku, Maďarsku, na Slovensku a ve Švédsku, buduje vztahy v celém regionu. LEPAS vítá příležitosti ke spolupráci s partnery v široké škále oblastí.
Další podrobnosti o termínu uvedení na trh, dostupnosti modelů a místním prodejním a servisním zajištění budou oznámeny v pravý čas.
Poznámky pro editory
Euro NCAP zveřejnil kompletní výsledky testů zde.
O značce LEPAS
LEPAS je prémiová značka vozidel s novými zdroji energie (NEV) společnosti Chery Auto, která se zaměřuje na vytváření elegantních zážitků z mobility pro uživatele po celém světě. S cílem stát se preferovanou značkou pro elegantní mobilní životní styl spojuje LEPAS leopardí estetiku, elegantní technologie a vytříbený prostor – a proměňuje eleganci v zážitek z jízdy, který můžete vidět, cítit a kterému můžete důvěřovat. Díky rostoucí celosvětové síti více než 500 prodejních a servisních míst LEPAS rozšiřuje svou mezinárodní působnost prostřednictvím lokalizovaného působení a nabízí produkty a zážitky přizpůsobené uživatelům na trzích po celém světě.
O společnosti Chery Auto
Chery Auto, založená v roce 1997, je globální výrobce automobilů specializující se na vývoj vozidel, inteligentní technologie a řešení v oblasti nových zdrojů energie. Společnost působí ve více než 130 zemích a regionech a opírá se o silnou mezinárodní síť výzkumu, výroby a strategických partnerství. Chery Auto je již 23 let po sobě jedničkou v Číně v exportu osobních automobilů mezi čínskými značkami. V souladu se svou globální filozofií "In somewhere, For somewhere, Be somewhere" usiluje Chery Auto o rozvoj udržitelné mobility prostřednictvím neustálých inovací a globální spolupráce. V rámci skupiny Chery Group se na vstup na řadu evropských trhů připravuje také značka iCAUR, čímž skupina dále rozšiřuje svou působnost v regionu.
#TogetherInElegance / Společně v eleganci
#LEPASGlobalElegantLifestyleWeek2026 / Globální týden elegantního životního stylu LEPAS 2026
#LEPASGlobalJourneyOfElegantDriving #LEPASL6EV / Globální cesta elegantní jízdy LEPAS / LEPAS L6 EV
#WorldPremiereOfTheLEPASConceptCar #LEPASAllNewConceptCar / Světová premiéra koncepčního vozu LEPAS / Zcela nový koncepční vůz LEPAS
#GlobalEleganceNight #GlobalCoCreation #GlobalPartner #UserSummit / Globální večer elegance / Globální společná tvorba / Globální partner / Uživatelský summit
Zdroj: LEPAS
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60143.