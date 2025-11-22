LEPAS L8 pozvedá každou rodinnou cestu díky elegantnímu řízení a vynikajícímu prostoru

Autor:
  10:40
Wu-chu (Čína) 22. listopadu 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Pro rodiny po celém světě, které usilují o kvalitní životní styl, již automobil není pouze dopravním prostředkem – stal se vynikajícím prostorem pro pohodlí, ovládání a sdílenou radost. LEPAS jako zcela nová značka nové energie skupiny Chery Group tuto změnu chápe. LEPAS, která se profiluje jako preferovaná značka pro elegantní mobilní život, kombinuje výkon s designem zaměřeným na člověka. Její vlajkový model LEPAS L8 promění každou cestu – ať už se jedná o silniční dobrodružství, víkendový výlet do přírody nebo každodenní dojíždění do práce – v elegantní zážitek, při kterém každý člen rodiny najde chvilku pohody.

Dětem se LEPAS L8 stává hravým „mobilním hřištěm". Prostorný interiér jim umožňuje volně se protáhnout, zatímco skládací podnos se promění v osobní stolek na svačiny, obrázkové knížky a komiksy. Velkorysý úložný prostor a vynikající prostornost umožňují přehledné uspořádání hraček, knih a kempingového vybavení, takže každá výprava začíná vzrušením a objevováním – to vše dohromady vytváří skutečně elegantní zážitek z jízdy pro celou rodinu.

Starším členům rodiny nabízí LEPAS L8 příjemný a pohodlný interiér. Široký a elegantní prostor snižuje nutnost ohýbání a namáhání, zatímco dostatek místa pro nohy, měkké materiály sedadel a opěrné úhly opěradel jim pomáhají pohodlně se usadit. V kombinaci s plynulým a stabilním pocitem z elegantní jízdy se dlouhé cesty stávají relaxací a každý kilometr je naplněn pocitem jistoty a klidu.

Pro partnery je LEPAS L8 pohyblivým útočištěm. Mohou si odpočinout díky působivému audiosystému s 23 reproduktory, užít si masážní a ventilovaná sedadla a nechat únavu dne pomalu mizet. Aktivní potlačení hluku ENC blokuje vnější rušivé vlivy a vytváří tichou, soukromou atmosféru – ideální pro opětovné sblížení a vychutnání společných kvalitních chvil.

Pro řidiče je LEPAS L8 navržen pro snadné ovládání. Díky superhybridnímu systému Chery Group dosahuje extrémně nízké spotřeby paliva a dlouhého dojezdu. Díky APA (automatickému parkovacímu asistentovi) a RPA (dálkovému parkovacímu asistentovi) je parkování jistější, intuitivnější a elegantnější.

V kempu se LEPAS L8 promění v „mobilní dům". Externí výstup napájení podporuje kávovary, grily, projektory nebo dokonce i bublající horký hrnec. LEPAS se stává společníkem, který nejen usnadňuje rodinný život, ale také rozšiřuje ducha elegantní jízdy do života při odpočinku.

LEPAS otevírá novou vizi rodinného cestování s elegantní jízdou a vynikajícím prostorem, díky čemuž je každý odjezd elegantní a každý návrat se stává vzácnou vzpomínkou.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2829518/1.jpg

KONTAKT: Kelvin, tanpeiwen@mychery.com

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Věž vizovického kostela má problémy se statikou, zpevní ji ocelová lana

Věž vizovického kostela svatého Vavřince prochází rekonstrukcí, protože má...

Věž vizovického děkanského kostela svatého Vavřince, který stojí po pravé straně u hlavní příjezdové cesty od Zlína, je zakrytá lešením a plachtami. Prochází nezbytnou rekonstrukcí, neboť má problémy...

22. listopadu 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Jablonec nad Nisou a kraj společně chystají další opravy umělecké průmyslovky

ilustrační snímek

Výměnu elektroinstalace, nové LED osvětlení, opravu chodby, kompletní rekonstrukci vybraných dílen a další stavební úpravy, které zvýší bezpečnost, komfort a...

22. listopadu 2025  9:20,  aktualizováno  9:20

Řidička zemřela poté, co v Senici na Hané vjela na přejezdu do cesty vlaku

Při srážce vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané zemřela ráno řidička...

Při srážce osobního vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané v sobotu ráno zemřela řidička osobního vozidla. Na regionální železniční trati ze Senice na Hané ve směru do Litovle a Příkaz byl po...

22. listopadu 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

Společnost Desay Battery se potřetí dostala na seznam Globální úroveň skladování energie 1 od BNEF a stanovila tak nový standard v oboru

22. listopadu 2025  10:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

LEPAS L8 pozvedá každou rodinnou cestu díky elegantnímu řízení a vynikajícímu prostoru

22. listopadu 2025  10:40

První účast delegace China Southern Power Grid na COP30: představení udržitelných a nízkouhlíkových projektů

22. listopadu 2025  10:31

FelicitySolar se připojuje k diskusi na ENF Trade TV na téma LFP vs. sodík-iontové baterie v kontextu globálního nárůstu zájmu o skladování energie

22. listopadu 2025  10:20

Rybí putování po Berounce. Nabízí pestrou směs jezů i tůní. Lovci tu narazí na dravce i kapry

Na Berounce jsou krásné výhledy. Například u Zvíkovce.

Z Prahy je to opravdu jenom kousek. A ani nemusíte mít auto. Vždyť s vybavením na dravce nebo batůžkem na zádech, kde máte vše potřebné třeba k lovu kaprů, je to z Prahy do středních Čech opravdu...

22. listopadu 2025  10:18

Token Cat Limited reaguje na silnou poptávku a uzavírá se společností Ouyi Industrial CO., Limited dohodu o přeshraničním prodeji v hodnotě 1 miliardy dolarů.

22. listopadu 2025  10:05

Obce instalují u silnic makety školačky. A funguje to, řidiči zpomalují

Středočeské obce instalují na rizikových místech makety školačky. (8. listopadu...

Postavy policistů u silnic už mnoho řidičů nepřekvapí. Za poslední roky, kdy je kolem silnic začalo instalovat stále více obcí, si na ně zvykli. A tak už nikoho nenapadne, že by to mohl být skutečný...

22. listopadu 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Čestná předsedkyně spolku Přátelé vily Stiassni, paní Marie Straková (22.11. 1925, dcera vrchního zahradníka vily rodiny Stiassni Antonína Frömla), se dožila úctyhodných 100 let.

22. listopadu 2025  9:54

Je červená, ale aréna to není. Jihlava už ví, jak má vypadat rozhledna Honzík

S výškou 40 metrů a plošinou ve 35 metrech má být rozhledna Honzík jednou z...

Je to svým způsobem paradox. V první architektonické soutěži, jejíž výsledky byly vyhlášeny po výstavbě a slavnostním otevření Horácké arény, zvítězil návrh, který je... červený. Tedy ve stejné...

22. listopadu 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.