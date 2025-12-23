Námìstí Piazza Gae Aulenti je plné bohaté sváteèní atmosféry. Tøpytivé svìtla, živé vánoèní trhy a veselé davy lidí vytváøejí høejivou zimní scenérii.
Uprostøed námìstí stál peèlivì navržený výstavní prostor, který v tichosti pøipomínal tajemnou „dárkovou krabièku" pouze s malým kukátkem, které lákalo kolemjdoucí, aby se zastavili a nahlédli dovnitø. Návštìvníci tak mohli zahlédnout obrysy modelu LEPAS L8, vlajkové lodi znaèky LEPAS.
Jak nastala noc a vánoèní osvìtlení rozzáøilo námìstí, jemná melodie houslí oznámila zaèátek odhalení. V nejvypjatìjším okamžiku se zvedla opona „dárkové krabièky" a odhalila model LEPAS L8, což vyvolalo nadšení davu.
Bylo to více než jen pøedstavení nového vozu – byl to hluboký dialog s mìstem. Na místì se sešlo pøes 300 úèastníkù a øada vlivných osob z oboru, aby byli svìdky tohoto okamžiku, zatímco živé pøenosy na sociálních platformách zachytily celou akci. Úroveò zapojení daleko pøekonala oèekávání, protože lidé reagovali na tento projev elegance s velkým nadšením.
Po otevøení dveøí se hosté pøesunuli z ohromujícího exteriéru do klidného a zjemnìlého interiéru. Uvnitø LEPAS L8 ustoupil ruch vánoèních trhù a zimní chlad a vystøídalo je divadelní ticho. Prostorové uspoøádání a promyšlený design LEPAS L8 zanechaly na každém návštìvníkovi trvalý dojem. Až 47 úložných prostorù a 11 háèkù umožòuje elegantní uložení vánoèních stromkù, ozdob a dárkových krabièek.
„Vynikající" zážitek z modelu LEPAS L8 pøesahuje rámec kabiny. Díky výkonné funkci vozidlo-náklad (V2L) o výkonu 6,6 kW se mùže stát mobilní „energetickou stanicí", která rozsvítí slavnostní atmosféru. To je obzvláštì praktická funkce, která si vysloužila chválu od hostù na místì.
Tato propagaèní akce na Piazza Gae Aulenti nebyla jen mostem spojujícím LEPAS s uživateli, ale také živým vyjádøením jeho designové koncepce „leopardí estetiky" a základní hodnoty „výjimeèného prostoru". Do budoucna bude LEPAS i nadále pøinášet elegantní, pohodlné a rafinované zážitky z nové energetické mobility uživatelùm po celém svìtì.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2851160/01.jpg
KONTAKT: Kelvin, e-mail: tanpeiwen@mychery.com