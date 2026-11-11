LEPAS odhaluje barvy a design interiéru inspirované přírodou před uvedením v České republice v roce 2027

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  10:32
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Wuhu 11. listopadu 2026 (PROTEXT) - LEPAS, prémiová značka vozidel s novými zdroji energie (NEV) skupiny Chery Group, zveřejnila podrobnosti o barvách exteriéru a designu interiéru, které stojí za její designovou filozofií leopardí estetiky. Značka plánuje vstoupit do České republiky v první polovině roku 2027 a přiblížit tak elegantní mobilitu většímu počtu zákazníků v Evropě.

Naše reakce na barvy patří k nejstarším lidským instinktům. Raní lidé se naučili vnímat rudou záři ohně jako signál nebezpečí a kolem roku 7000 př. n. l. již obyvatelé ?Ain Ghazalu na území dnešního Jordánska zdobili své sochy přírodními pigmenty. Barvy byly vždy jedním ze způsobů, jak lidé vyjadřují své pocity.

V průběhu staletí začala řada civilizací, včetně starověkého Egypta, Indie a Číny, vnímat barvy jako zdroj útěchy a rovnováhy. Známým příkladem je tradiční čínská medicína: její teorie pěti barev spojuje zelenou, červenou, žlutou, bílou a černou s pěti životně důležitými orgány – játry, srdcem, slezinou, plícemi a ledvinami – jako součást širšího pohledu, podle něhož mohou barvy ovlivňovat tělo i mysl.

Současný výzkum v oblasti psychologie barev naznačuje, že barvy mohou vyvolávat určité emoce, asociace i fyzické reakce. Modrá například často připomíná nebe a moře a je obecně spojována s pocitem klidu.

LEPAS tyto poznatky uplatňuje ve své designové filozofii leopardí estetiky, jednom ze tří základních pilířů značky vedle elegantních technologií a vytříbeného prostoru. Odstíny převzaté z přírody určují paletu barev exteriéru a stejné uklidňující vlastnosti se přenášejí i do interiéru. Cílem je interiér, který působí jako místo odpočinku: prostředí navržené pro dobrý pocit, s elegancí na každém kilometru. 

Barvy čerpané z přírody

Aby vytvořil barvy, které do městské jízdy vnesou kousek přírody, prováděl designérský tým LEPAS terénní výzkum v lesích, pouštích a ledovcových krajinách po celém světě a studoval textury, odstíny a tvary, které tam nacházel. Výsledkem je designový přístup vycházející z přírodní jednoduchosti a moderní čistoty, který má řidičům ve městě zprostředkovat pocit otevřené krajiny, aniž by museli opustit městské prostředí. 

Designová filozofie poháněná „Natural Energy“

Za leopardí estetikou stojí designový přístup, který LEPAS nazývá „Natural Energy“ (přírodní energie) a který je inspirován leopardí kombinací ladnosti, síly a pohybu. Designový jazyk značky definují tři opakující se prvky: soustředěný pohled zvířete, který se odráží v designu světel; jeho plynulá silueta, která se ozývá v liniích karoserie; a jeho zaoblená ramena a ostražitý postoj, vyjádřené tvarovanými plochami vozu. Společně dávají vozům LEPAS rozpoznatelnou rodinnou identitu a zároveň umožňují, aby měl každý model svůj vlastní charakter.

„Příroda nám dává výchozí bod, který lidé dokážou rozpoznat napříč kulturami, ale představy o eleganci se mohou v jednotlivých zemích lišit,“ řekl Ivan Dulanović, globální šéfdesignér značky LEPAS. „Chceme, aby naše vozy sdílely jasnou designovou identitu, aniž by vypadaly stejně. To znamená zachovat podstatný charakter leopardí estetiky a zároveň naslouchat tomu, čeho si zákazníci na různých trzích cení.“

Na podporu tohoto přístupu čerpá LEPAS z designového výzkumu a zpětné vazby zákazníků z různých regionů včetně Evropy. Tyto poznatky pomáhají týmu porozumět rozdílným preferencím a ovlivňují, jak se designový jazyk v průběhu času vyvíjí. Barvy exteriéru inspirované přírodou jsou jedním z projevů této širší filozofie – spojují jednotný designový přístup s paletou, která má vyvolávat různé nálady a asociace.

LEPAS usiluje o to stát se „preferovanou značkou pro elegantní mobilní životní styl“ a věří, že vůz v přírodních barvách dokáže řidiči zlepšit náladu. Její laky proto vycházejí z přírodních odstínů a řídí se principem nenápadného luxusu – spojují organické textury s precizním automobilovým inženýrstvím a zjemňují tak tvrdý vzhled běžné karoserie.

Norwegian Forest Green (zelená norských lesů) se inspiruje vrstvenými odstíny zelené severských lesů. Vícevrstvý proces lakování mu dodává matný, průsvitný povrch s nízkou sytostí, a jak se světlo pohybuje po karoserii, barva jemně mění svůj tón a dodává vozu tichou, nenápadnou přítomnost.

Scottish Lawn Green (zelená skotských luk) odráží svěží a jasný charakter otevřených luk. Její jas je záměrně umírněný a vytváří klidný, současný vzhled, který ve spojení s plynulými liniemi vozu působí mladistvě, aniž by ztratil eleganci.

Canadian Maple Red (červená kanadského javoru) čerpá z teplých tónů javorových lesů. Její sytost a lesk jsou pečlivě vyváženy, aby vozu dodaly energický, sportovní charakter, aniž by působil příliš výrazně. Paleta jako celek přináší do vozu barvy přírody, takže působí méně jako stroj a více jako součást krajiny.

Interiér navržený kolem smyslů

Leopardí estetika ovlivňuje také materiály a povrchy použité v interiéru. Ten je navržen s ohledem na smysly – využívá to, co posádka vidí, čeho se dotýká, co slyší a co dýchá, a vytváří tak klidný a pohodlný prostor.

LEPAS L8 má rozvor 2800 mm, který posádce poskytuje velkorysý prostor. Měkké materiály s hladkým povrchem vytvářejí vřelou, uvolněnou atmosféru, zatímco přístrojová deska potažená textilií a barevné schéma interiéru s nízkou sytostí inspirované ledovci jsou navrženy tak, aby byly příjemné pro oko. Šedesát akustických opatření a více než 20 vylepšení v oblasti hluku, vibrací a drsnosti chodu (NVH) pomáhá omezit hluk zvenčí na minimum. Senzor kvality vzduchu (AQS) monitoruje kabinu a spolupracuje se systémem čištění vzduchu, aby byl vzduch stále svěží, a v celém interiéru je rozmístěno 47 úložných prostor.

Odkazy na přírodu prostupují každou částí interiéru a leopardí estetika ovlivňuje smyslový zážitek stejně jako jeho vizuální charakter.

Od barev exteriéru čerpaných z přírody až po interiér navržený tak, aby pomáhal posádce relaxovat, je leopardí estetika ústředním prvkem představy značky LEPAS o elegantní mobilitě. Využitím přírodních tónů k vytvoření klidnějšího prostředí pro řízení chce značka zmírnit část stresu z každodenního cestování po městě.

Příprava na další expanzi v Evropě

Značka LEPAS se v Evropě poprvé představila na začátku letošního roku během Milan Design Week v rámci své globální expanze. Od té doby zahájila uvádění na trh ve Spojeném království, Itálii a Španělsku a plánovaný vstup do České republiky, Dánska, Maďarska, na Slovensko a do Švédska v první polovině roku 2027 bude znamenat další fázi jejího růstu v Evropě.

LEPAS si uvědomuje, že očekávání zákazníků, jízdní podmínky i míra elektrifikace se na těchto trzích liší. V rámci příprav na vstup na pět nových evropských trhů značka buduje vztahy v celém regionu a vítá příležitosti ke spolupráci s partnery v široké škále oblastí.

Další podrobnosti o termínu uvedení na trh, dostupnosti modelů a místním prodejním a servisním zajištění budou oznámeny v pravý čas.

O značce LEPAS 
LEPAS je prémiová značka vozidel s novými zdroji energie (NEV) společnosti Chery Auto, která se zaměřuje na vytváření elegantních zážitků z mobility pro uživatele po celém světě. S cílem stát se preferovanou značkou pro elegantní mobilní životní styl spojuje LEPAS leopardí estetiku, elegantní technologie a vytříbený prostor – a proměňuje eleganci v zážitek z jízdy, který můžete vidět, cítit a kterému můžete důvěřovat. Díky rostoucí celosvětové síti více než 500 prodejních a servisních míst LEPAS rozšiřuje svou mezinárodní působnost prostřednictvím lokalizovaného působení a nabízí produkty a zážitky přizpůsobené uživatelům na trzích po celém světě.

O společnosti Chery Auto 
Chery Auto, založená v roce 1997, je globální výrobce automobilů specializující se na vývoj vozidel, inteligentní technologie a řešení v oblasti nových zdrojů energie. Společnost působí ve více než 130 zemích a regionech a opírá se o silnou mezinárodní síť výzkumu, výroby a strategických partnerství. Chery Auto je již 23 let po sobě jedničkou v Číně v exportu osobních automobilů mezi čínskými značkami. V souladu se svou globální filozofií „In somewhere, For somewhere, Be somewhere“ usiluje Chery Auto o rozvoj udržitelné mobility prostřednictvím neustálých inovací a globální spolupráce. V rámci skupiny Chery Group se na vstup na řadu evropských trhů připravuje také značka iCAUR, čímž skupina dále rozšiřuje svou působnost v regionu.

Zdroj: LEPAS

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60015.

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