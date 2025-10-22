LEPAS otevírá svůj první dům elegantního životního stylu a globálně uvádí na trh elegantní technologii LEPAS

Dům elegantního životního stylu LEPAS, navržený jako miniaturní městský blok, boří tradiční pojetí autosalonů. Obsahuje tři tematické zóny: prostor LEPAS (s vlajkovým modelem LEPAS L8), kavárnu Čas (s modelem LEPAS L6) a cestu vzpomínkami (s modelem LEPAS L4). Slouží jako multifunkční centrum pro živé přenosy značky, aktivity pro zapojení uživatelů a interakce s médii. Poskytuje také replikovatelný model pro globální prodejce a podporuje společnou tvorbu uživatelů.
Od automobilů přes sousedství až po životní styl – LEPAS přináší nové pojetí mobility a životních hranic v éře nových energií. Dům elegantního životního stylu LEPAS je více než jen výstava – je to živá vize, která zve elegantní průzkumníky, aby zde našli svou jedinečnou eleganci.
Generální ředitel LEPAS Zhai Xiaobing zdůraznil, že LEPAS je nezávislá značka nové energie vyvinutá skupinou Chery Group s využitím jejích klíčových zdrojů. Elegantní technologie LEPAS slučuje platformu s výhledem vpřed, tři pokročilé elektrické technologie a inteligentní kokpit, které definují „elegantní řízení". V příštích třech letech uvede LEPAS na trh 8 nových modelů, včetně SUV a sedanů, které pokryjí všechny hlavní segmenty.
Na summitu byla k vidění zejména výstava ekosystému Chery, která představila produkty elegantního životního stylu, jako jsou sluneční clony a sady pro domácí mazlíčky. Současně robot AiMOGA od společnosti Chery, který funguje jako „lidský asistent", předvedl aplikace v různých scénářích a společně s ekologickými partnery, jako je LEPAS, zdůraznil integrovanou inovaci skupiny Chery Group.
