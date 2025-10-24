LEPAS pořádá svůj první test veřejné bezpečnosti a definuje „elegantní řízení" prostřednictvím bezpečnosti

Wu-chu (Čína) 24. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Jak by měla být definována elegance v nové éře inteligentní elektrifikace? Jako nová energetická značka pod skupinou Chery Group se LEPAS profiluje jako „preferovaná značka pro elegantní mobilní život" a je průkopníkem nové kategorie „elegantní jízdy". Bezpečnost je úhelným kamenem elegantní jízdy. Dne 20. října, na mezinárodním summitu uživatelů Chery 2025, uspořádala LEPAS v testovacím centru Chery Longshan ve Wu-Chu svůj první veřejný bezpečnostní test, který byl otevřený globálním médiím a prodejcům – a dokázal, že skutečná elegance je založena na nekompromisní bezpečnosti.

Robustní bezpečnostní systém skupiny Chery se řídí zásadami „všichni lidé, všechny procesy, všechny scénáře, všechny směry a všechny trhy", zahrnuje 127 standardů vývoje bezpečnosti a dosahuje přesnosti simulace CAE (počítačem podporovaná konstrukce) přes 95 %. Model LEPAS, který byl vyvinut tak, aby splňoval pětihvězdičkový standard Euro NCAP (evropského programu hodnocení nových vozidel) 2026, se vyznačuje třícestným designem předního nárazu a podlahovým uspořádáním „8 podélných a 5 příčných". Díky pětasedmdesátiprocentní vysokopevnostní oceli a hliníku a deseti airbagům zajišťuje značka komplexní ochranu cestujících a zároveň optimalizuje výkon při brodění a převrácení pro globální podmínky.

Jako vlajkový model ztělesňuje LEPAS L8 tuto koncepci bezpečnosti. Za přítomnosti médií a odborníků absolvoval LEPAS L8 úspěšně tři náročné testy – test drhnutí o spodek, test brodění a test převrácení – a prokázal tak svou výjimečnou technickou sílu. V testu drhnutí o spodek zůstal podvozek nepoškozený a baterie nevykazovala žádné známky úniku, požáru ani zkratu, což potvrdilo jeho vynikající ochrannou konstrukci. Při testu brodění projelo vozidlo vodou hlubokou 600 mm bez vniknutí vody nebo poruchy, čímž prokázalo silnou vodotěsnost. Nejpůsobivější byl test převrácení při rychlosti 60 km/h, který překračoval standardní měřítka. Karoserie si zachovala strukturální integritu díky 28 dílům z vysoce pevné lisované oceli o pevnosti 1500 MPa a kompletnímu zádržnému systému s deseti airbagy pro úplnou ochranu cestujících.

LEPAS L8, vyvinutý na nové inteligentní platformě elegantní technologie, začleňuje tři pokročilé elektrické systémy a inteligentní kokpit zaměřený na člověka, což zajišťuje stabilitu, účinnost a pohodlí. Tento bezpečnostní test nejen potvrdil technologickou sílu LEPAS, ale také znovu potvrdil jeho pozici jako „preferované značky pro elegantní mobilní život", kde bezpečnost a elegance koexistují v dokonalé harmonii.

