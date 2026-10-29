LEPAS posiluje globální partnerství v rámci příprav na vstup na pět nových evropských trhů včetně České republiky

Po evropské premiéře na Milano Design Week v dubnu 2026 zahájila značka LEPAS uvádění na trh ve Spojeném království, Itálii a Španělsku. Plánovaný vstup na pět dalších evropských trhů v roce 2027 bude znamenat další fázi její expanze. Konference Global Partner Conference ukázala, jak značka buduje vztahy a podporuje místní provoz s tím, jak se její síť rozrůstá.
Strategie v praxi: jasná cesta od plánování k provozu
Během konference LEPAS systematicky představila architekturu značky, produktovou nabídku a plán rozvoje globální prodejní sítě. Díky Intelligent LEX Platform značka vytvořila strukturované produktové portfolio pokrývající různé typy pohonů. Tři klíčové modely – LEPAS L4, LEPAS L6 a LEPAS L8 – byly v průběhu roku 2026 postupně uvedeny na globální trhy.
Pro jednotlivé regiony LEPAS představila strategie provozu šité na míru a bude úzce spolupracovat s partnery na zavádění lokalizovaných tržních přístupů, aby zajistila efektivní uvedení a rozvoj značky.
„Nabízíme nejen produkty, ale také replikovatelný a udržitelný obchodní model,“ řekl generální ředitel LEPAS Zhai Xiaobing během hlavního vystoupení. Díky globálnímu dodavatelskému řetězci a technologickým kapacitám skupiny Chery Group chce LEPAS podporovat partnery v dosahování udržitelné ziskovosti na jejich místních trzích.
Strategické podpisy: od partnerství ke společnému růstu
V Evropě dosáhla značka LEPAS významného pokroku – distribuční smlouvy byly uzavřeny ve Spojeném království, Španělsku, Itálii, Řecku, Rumunsku, Chorvatsku a Slovinsku, a to ještě před expanzí do České republiky, Dánska, Maďarska, na Slovensko a do Švédska v první polovině roku 2027. V Asii se k síti oficiálně připojily Thajsko, Malajsie, Indonésie a Kazachstán. Na Blízkém východě byla navázána partnerství v Kataru, Spojených arabských emirátech a Kuvajtu. V Africe se připojily Tunisko a Jihoafrická republika, zatímco Chile představuje klíčový milník na latinskoamerickém trhu.
Díky těmto partnerstvím LEPAS rychle rozšiřuje svou globální síť a dodává silný impuls velkoobjemovým dodávkám i mezinárodnímu působení na trzích.
Synergie ekosystému: vstup do nové fáze dodávek ve velkém měřítku
Prostřednictvím jasné strategické komunikace, hmatatelných výsledků partnerství a autentických uživatelských zážitků konference ukázala, že LEPAS je plně připravena na dodávky ve velkém měřítku.
Od evropské premiéry na Milano Design Week přes globální prezentaci na autosalonu Auto China 2026 až po konferenci Wuhu LEPAS Global Partner Conference dokončila značka LEPAS během pouhého jednoho měsíce tříkrokový vývoj „premiéra, ověření a společná tvorba“.
S elegancí jako pojítkem, technologiemi jako základem a rozvojem ekosystému jako plánem spolupracuje LEPAS ruku v ruce s globálními partnery na urychlení vstupu do roku dodávek.
LEPAS plánuje vstup do České republiky, Dánska, Maďarska, na Slovensko a do Švédska v první polovině roku 2027. Na základě stávajících mezinárodních partnerství značka rozvíjí vztahy na těchto trzích a vítá další příležitosti ke spolupráci, aby elegantní mobilitu přiblížila většímu počtu evropských zákazníků.
Další podrobnosti o termínu uvedení na trh, dostupnosti modelů a místním prodejním a servisním zajištění budou oznámeny v pravý čas.
O značce LEPAS
LEPAS je prémiová značka vozidel s novými zdroji energie (NEV) společnosti Chery Auto, která se zaměřuje na vytváření elegantních zážitků z mobility pro uživatele po celém světě. S cílem stát se preferovanou značkou pro elegantní mobilní životní styl spojuje LEPAS leopardí estetiku, elegantní technologie a vytříbený prostor – a proměňuje eleganci v zážitek z jízdy, který můžete vidět, cítit a kterému můžete důvěřovat. Díky rostoucí celosvětové síti více než 500 prodejních a servisních míst LEPAS rozšiřuje svou mezinárodní působnost prostřednictvím lokalizovaného působení a nabízí produkty a zážitky přizpůsobené uživatelům na trzích po celém světě.
Více informací https://lepasinternational.com
O společnosti Chery Auto
Chery Auto, založená v roce 1997, je globální výrobce automobilů specializující se na vývoj vozidel, inteligentní technologie a řešení v oblasti nových zdrojů energie. Společnost působí ve více než 130 zemích a regionech a opírá se o silnou mezinárodní síť výzkumu, výroby a strategických partnerství. Chery Auto je již 23 let po sobě jedničkou v Číně v exportu osobních automobilů mezi čínskými značkami. V souladu se svou globální filozofií „In somewhere, For somewhere, Be somewhere“ usiluje Chery Auto o rozvoj udržitelné mobility prostřednictvím neustálých inovací a globální spolupráce.
Zdroj: LEPAS
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59860.