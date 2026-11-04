LEPAS představuje portfolio vozidel NEV před vstupem na český trh v roce 2027

Značka LEPAS se v Evropě poprvé představila na začátku letošního roku během Milan Design Week a zahájila uvádění na trh ve Spojeném království, Itálii a Španělsku. Na autosalonu Auto China 2026 pod mottem „Elegance Moves the World“ (Elegance hýbe světem) značka představila svou strategii NEV a globální produktové portfolio včetně modelů LEPAS L6 EV, LEPAS L4 EV a LEPAS L6 PHEV. Tyto milníky dále dokládají schopnost značky LEPAS plnit své závazky ve třech klíčových oblastech – značka, produkt a globální síť – během „Roku dodávek“ (Year of Delivery) 2026.
Elegantní značka: NEV od technologické revoluce k životnímu stylu
Globální trh NEV přechází od rychlé expanze k růstu založenému na hodnotě. Dnešní uživatelé očekávají víc než jen dojezd a zrychlení – hledají vytříbenější zážitek z mobility, v jehož středu stojí člověk.
Značka LEPAS vznikla jako odpověď na tento posun. Jako preferovaná značka pro elegantní mobilní životní styl si klade za cíl povýšit NEV z technologického závodu na volbu životního stylu. Tuto vizi vystihuje motto „Elegance Moves the World“ – proměnit každou cestu v sebevědomější, snadnější a vytříbenější zážitek.
Zhai Xiaobing, generální ředitel značky LEPAS, uvedl: „Když se vozidla NEV stávají normou, co dalšího může značka nabídnout? Naše odpověď je jednoduchá: usnadnit mobilitu, učinit technologie intuitivnějšími a život klidnějším. NEV už nejsou jen technologickou změnou – stávají se životním stylem. LEPAS je vytvořena tak, aby lépe rozuměla tomu, jak lidé skutečně žijí.“
Značka LEPAS, podporovaná globální sítí výzkumu a vývoje společnosti Chery, stojí na třech základních pilířích – leopardí estetice, vytříbeném prostoru a elegantních technologiích – a přivádí myšlenku „elegance“ k životu hmatatelným způsobem zaměřeným na uživatele.
Výrazné portfolio NEV: LEPAS L6 EV, LEPAS L4 EV a LEPAS L6 PHEV
Na inteligentní platformě pro vozidla NEV LEX vytvořila značka LEPAS strukturované portfolio, jehož základem jsou modely LEPAS L4, LEPAS L6 a LEPAS L8. Na autosalonu Auto China 2026 byly představeny tři klíčové modely, které pokrývají různé potřeby uživatelů – od každodenního dojíždění ve městě až po cesty na dlouhé vzdálenosti.
LEPAS L6 EV je navržen pro městskou mobilitu a vyznačuje se nízkým a širokým postojem inspirovaným leopardí estetikou a charakteristickým světelným designem. Je vybaven funkcemi VPD (Valet Parking Driver), H-NOA (Highway Navigate on Autopilot), systémem Bosch IPB (Integrated Power Brake) 2.0 a pokročilým AI asistentem (AI Agent), které umožňují plynulou interakci při jízdě, parkování i v interiéru. Jeho pohlcující kokpit propojuje ambientní osvětlení, vůně a jízdní režimy a vytváří vstřícnější a pohodlnější prostředí – zaměřené na snadnost, nikoli na složitost.
LEPAS L4 EV cílí na lehké městské využití a nabízí dynamický design, kontrastní barevné kombinace a osobitá kola. Disponuje výkonem 160 kW, víceprvkovou nezávislou zadní nápravou, globálně laděným podvozkem a 21 asistenčními (ADAS) a konektivními funkcemi. S dojezdem ve třídě 500 km a rychlým nabíjením spojuje každodenní dojíždění s víkendovými výlety – a nabízí praktický zážitek z jízdy bez stresu.
LEPAS L6 PHEV je koncipován jako všestranná volba pro jízdu ve městě i na dlouhé vzdálenosti. Jeho systém Super Hybrid zajišťuje prodloužený dojezd a zároveň si vůz zachovává designový jazyk leopardí estetiky a ladění platformy LEX. Je navržen tak, aby nabízel elegantní jízdu „bez obav“.
Tyto modely společně odrážejí produktovou filozofii značky LEPAS: „Good-looking, Fun, Practical, and Enjoyable“ (Krásný, zábavný, praktický a příjemný). Zároveň podporují strategii značky uvést v příštích třech letech 10 modelů NEV s různými typy pohonu.
Rychle se rozšiřující globální síť
Značka LEPAS se v Evropě poprvé představila na začátku letošního roku během Milan Design Week, což byl další důležitý krok v její globální expanzi. Od té doby zahájila uvádění na trh ve Spojeném království, Itálii a Španělsku, přičemž plánovaný vstup do České republiky, Dánska, Maďarska, na Slovensko a do Švédska v první polovině roku 2027 bude znamenat další fázi jejího růstu v Evropě.
LEPAS si uvědomuje, že očekávání zákazníků, jízdní podmínky i míra elektrifikace se na těchto trzích liší. V rámci příprav na expanzi na pět nových evropských trhů značka buduje vztahy v celém regionu a vítá příležitosti ke spolupráci s partnery v široké škále oblastí.
Od vize značky k reálným produktům a od evropské premiéry k dalšímu plánovanému vstupu na trhy v roce 2027 LEPAS dokazuje, že elegance je víc než jen koncept – je to nový druh zážitku z mobility, který mohou uživatelé vidět, cítit a zvolit si.
Další podrobnosti o termínu uvedení na trh, dostupnosti modelů a místním prodejním a servisním zajištění budou oznámeny v pravý čas.
O značce LEPAS
LEPAS je prémiová značka vozidel s novými zdroji energie (NEV) společnosti Chery Auto, která se zaměřuje na vytváření elegantních zážitků z mobility pro uživatele po celém světě. S cílem stát se preferovanou značkou pro elegantní mobilní životní styl spojuje LEPAS leopardí estetiku, elegantní technologie a vytříbený prostor – a proměňuje eleganci v zážitek z jízdy, který můžete vidět, cítit a kterému můžete důvěřovat. Díky rostoucí celosvětové síti více než 500 prodejních a servisních míst LEPAS rozšiřuje svou mezinárodní působnost prostřednictvím lokalizovaného působení a nabízí produkty a zážitky přizpůsobené uživatelům na trzích po celém světě.
O společnosti Chery Auto
Chery Auto, založená v roce 1997, je globální výrobce automobilů specializující se na vývoj vozidel, inteligentní technologie a řešení v oblasti nových zdrojů energie. Společnost působí ve více než 130 zemích a regionech a opírá se o silnou mezinárodní síť výzkumu, výroby a strategických partnerství. Chery Auto je již 23 let po sobě jedničkou v Číně v exportu osobních automobilů mezi čínskými značkami. V souladu se svou globální filozofií „In somewhere, For somewhere, Be somewhere“ usiluje Chery Auto o rozvoj udržitelné mobility prostřednictvím neustálých inovací a globální spolupráce. V rámci skupiny Chery Group se na vstup na řadu evropských trhů připravuje také značka iCAUR, čímž skupina dále rozšiřuje svou působnost v regionu.
Zdroj: LEPAS
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59925.