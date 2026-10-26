LEPAS představuje své první Global Elegant Partners

Značka LEPAS, prémiová značka vozidel s novými zdroji energie (NEV) společnosti Chery Auto, uspořádala 22. října večer LEPAS Global Elegance Night v rámci prvního ročníku LEPAS Global Elegant Lifestyle Week. Akce se konala v Luolan Town ve Wuhu a sešlo se na ní více než 500 hostů z celého světa, kteří byli svědky oficiálního setkání první skupiny Global Elegant Partners značky LEPAS.
První Global Elegant Partners pocházejí z různých koutů světa a z rozmanitého kulturního prostředí. Jsou spolucestujícími na cestě značky LEPAS i spolutvůrci, kteří značku propojují s uživateli po celém světě. V souladu s poselstvím „Drive Your Elegance“ a bez vazby na jedinou předepsanou estetiku interpretují eleganci po svém – autenticky a bez spěchu – při každodenním dojíždění, lehkých dobrodružstvích v přírodě, v umění a kultuře i v rodinném životě. Zakořeněni ve svých místních kulturních komunitách přinášejí značce rozmanité pohledy a estetickou inspiraci, sdílejí zážitky a hodnoty ve svém okolí, rozšiřují způsoby, jak eleganci vyjádřit, a pomáhají příběhům LEPAS překračovat hranice a oslovit další uživatele.
Večer také ukázal šíři tohoto ekosystému společné tvorby prostřednictvím čtyř ocenění. LEPAS Elegance Curation Award ocenila týmy, které interpretovaly místní kulturu prostřednictvím kreativní kurátorské práce. O LEPAS People’s Choice Award hlasovali hosté přímo na místě pomocí květin, což odráželo upřímné sympatie a uznání publika. LEPAS Elegance Ally Award získalo deset partnerů z Řecka, Rumunska, Spojeného království, Indonésie, Jihoafrické republiky, Malajsie, Thajska a Kolumbie. Mezi oceněnými byli řecký módní návrhář Vassilis Zoulias a řecký šperkař Pericles Kondylatos, stejně jako tvůrci automobilového obsahu a osobnosti ze světa životního stylu a estetiky. Svým osobním pohledem ztělesňují myšlenku, že „skutečné přátelství není pouhá známost – je to vzájemné uznání a společná tvorba“.
Nejprestižnější ocenění večera, Elegance Model Award, získala Jetpreeya Ngokngam z Thajska. Jako majitelka vozu LEPAS a tvůrkyně obsahu soustavně dokumentuje své cesty s LEPAS prostřednictvím autentického vyprávění a stala se vzorovým příkladem společné tvorby značky a jejích uživatelů po celém světě.
Letošní Global Elegant Lifestyle Week se nese v duchu motta „Together in Elegance“. Setkání prvních Global Elegant Partners je živým vyjádřením tohoto motta a představuje nový začátek programu společné tvorby Elegant Partner. LEPAS bude i nadále budovat otevřené platformy pro výměnu, povzbuzovat partnery ke společnému vytváření elegantního životního stylu v jejich místních komunitách a pomáhat globálnímu uživatelskému ekosystému růst díky společnému budování, společnému vyprávění a společnému rozvoji.
O značce LEPAS
LEPAS je prémiová značka vozidel s novými zdroji energie (NEV) společnosti Chery Auto, která se zaměřuje na vytváření elegantních zážitků z mobility pro uživatele po celém světě. S cílem stát se preferovanou značkou pro elegantní mobilní životní styl spojuje LEPAS leopardí estetiku, elegantní technologie a vytříbený prostor – a proměňuje eleganci v zážitek z jízdy, který můžete vidět, cítit a kterému můžete důvěřovat. Díky rostoucí celosvětové síti více než 500 prodejních a servisních míst LEPAS rozšiřuje svou mezinárodní působnost prostřednictvím lokalizovaného působení a nabízí produkty a zážitky přizpůsobené uživatelům na trzích po celém světě.
O společnosti Chery Auto
Chery Auto, založená v roce 1997, je globální výrobce automobilů specializující se na vývoj vozidel, inteligentní technologie a řešení v oblasti nových zdrojů energie. Společnost působí ve více než 130 zemích a regionech a opírá se o silnou mezinárodní síť výzkumu, výroby a strategických partnerství. Chery Auto je již 23 let po sobě jedničkou v Číně v exportu osobních automobilů mezi čínskými značkami. V souladu se svou globální filozofií „In somewhere, For somewhere, Be somewhere“ usiluje Chery Auto o rozvoj udržitelné mobility prostřednictvím neustálých inovací a globální spolupráce.
Zdroj: LEPAS
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59806.