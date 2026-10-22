LEPAS urychluje evropskou expanzi a v roce 2027 přinese elegantní mobilitu na pět nových trhů: do České republiky, Dánska, Maďarska, na Slovensko a do Švédska

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  16:00
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Wu-chu (Čína) 22. října 2026 (PROTEXT) - LEPAS, zcela nová prémiová značka vozidel s novými zdroji energie (NEV) skupiny Chery Group, dnes oznámila plány na vstup na trhy České republiky, Dánska, Maďarska, Slovenska a Švédska v první polovině roku 2027, čímž dále rozšíří svou působnost v Evropě.

Značka LEPAS debutovala v Evropě během Milánského týdne designu v dubnu 2026 a zahájila uvádění na trh ve Spojeném království, Itálii a Španělsku, čímž přináší elegantní mobilitu dalším zákazníkům v regionu. Vstup do České republiky, Dánska, Maďarska, na Slovensko a do Švédska v roce 2027 bude dalším krokem evropské expanze značky.

Přizpůsobení různým trhům: naplňování potřeb zákazníků v celé Evropě

Evropa je významným automobilovým trhem a hraje klíčovou roli v přechodu na mobilitu s novými zdroji energie. Evropští zákazníci oceňují kvalitu designu, zážitek z jízdy, energetickou účinnost, prostor v interiéru a bezpečnost. V České republice, Dánsku, Maďarsku, na Slovensku a ve Švédsku se požadavky zákazníků i míra elektrifikace na jednotlivých trzích liší. Rozdílné jsou také silniční a povětrnostní podmínky, což klade větší důraz na přizpůsobivost a praktičnost při každodenním používání.

Růst skupiny Chery Group posiluje evropské základy značky LEPAS

V prvních třech čtvrtletích roku 2026 prodala skupina Chery Group celosvětově 2,206.789 vozidel, což představuje meziroční nárůst o 9,9 %. Globální dodávky dosáhly 1,551.178 vozidel, meziročně o 65,6 % více, a již překonaly celkový výsledek za rok 2025. Prodeje vozidel s novými zdroji energie dosáhly 858.524 kusů, což je meziroční nárůst o 46,1 %. Ke konci září obsloužila skupina Chery Group celosvětově více než 20,73 milionu uživatelů vozidel, z toho více než 7,39 milionu na trzích mimo Čínu. Zavedená přítomnost skupiny Chery Group v Evropě a její globální kapacity vytvářejí pevný základ pro další expanzi značky LEPAS v regionu.

Vyvinuto pro evropské silnice: praktičnost pro každý den

LEPAS spolupracuje s místními partnery na přizpůsobení produktů, zatímco rozšiřuje svou vizi elegantní mobility po celé Evropě. První vozy značky s novými zdroji energie pro Evropu, LEPAS L8 PHEV a LEPAS L6 EV, jsou koncipovány jako elegantní všestranná prémiová SUV. Při vývoji modelů sloužily jako měřítko bezpečnostní protokoly Euro NCAP pro rok 2026 a ladění podvozku pro rozmanité silniční podmínky provedl profesionální evropský tým. Vozy jsou připraveny jak na každodenní dojíždění ve městě, tak na dlouhé přeshraniční cesty.

LEPAS vstoupí na trhy České republiky, Dánska, Maďarska, Slovenska a Švédska v roce 2027. Značka na těchto trzích buduje pevné vztahy a vítá příležitosti ke spolupráci s partnery v široké škále oblastí, aby přinesla elegantní mobilitu dalším evropským zákazníkům.

Další podrobnosti o termínu uvedení na trh, dostupnosti modelů a místním prodeji a servisu budou oznámeny později.

O značce LEPAS

LEPAS je prémiová značka vozidel s novými zdroji energie (NEV) společnosti Chery Auto, která se zaměřuje na vytváření elegantních zážitků z mobility pro uživatele po celém světě. S cílem stát se preferovanou značkou pro elegantní mobilní životní styl spojuje LEPAS leopardí estetiku, elegantní technologie a vytříbený prostor - a proměňuje eleganci v zážitek z jízdy, který můžete vidět, cítit a kterému můžete důvěřovat. Díky rostoucí celosvětové síti více než 500 prodejních a servisních míst LEPAS rozšiřuje svou mezinárodní působnost prostřednictvím lokalizovaného působení a nabízí produkty a zážitky přizpůsobené uživatelům na trzích po celém světě.

O společnosti Chery Auto

Chery Auto, založená v roce 1997, je globální výrobce automobilů specializující se na vývoj vozidel, inteligentní technologie a řešení v oblasti nových zdrojů energie. Společnost působí ve více než 130 zemích a regionech a opírá se o silnou mezinárodní síť výzkumu, výroby a strategických partnerství. Chery Auto je již 23 let po sobě jedničkou v Číně v exportu osobních automobilů mezi čínskými značkami. V souladu se svou globální filozofií "In somewhere, For somewhere, Be somewhere" usiluje Chery Auto o rozvoj udržitelné mobility prostřednictvím neustálých inovací a globální spolupráce.

#TogetherInElegance / Společně v eleganci

#LEPASGlobalElegantLifestyleWeek2026 / Globální týden elegantního životního stylu LEPAS 2026

#LEPASGlobalJourneyOfElegantDriving #LEPASL6EV / Globální cesta elegantní jízdy LEPAS / LEPAS L6 EV

#WorldPremiereOfTheLEPASConceptCar #LEPASAllNewConceptCar / Světová premiéra koncepčního vozu LEPAS / Zcela nový koncepční vůz LEPAS

#GlobalEleganceNight #GlobalCoCreation #GlobalPartner #UserSummit / Globální večer elegance / Globální společná tvorba / Globální partner / Uživatelský summit

 

Zdroj: LEPAS

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59756.

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