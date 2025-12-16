LEPAS v klíčovém momentu globální klimatické politiky představuje čínskou zelenou odpovědnost v duchu udržitelné elegance

Čína v roce 2020 začlenila cíle „dosáhnout maximálních emisí uhlíku do roku 2030 a uhlíkové neutrality do roku 2060" do své národní rozvojové strategie. Tyto závazky se neodrážejí pouze v oblasti tvorby politik, ale také v průmyslové transformaci. Čínské odvětví vozidel poháněných novými typy energie (NEV) se rychle rozvíjí a jeho výroba, prodeje i vývoz patří k nejvyšším na světě. Jako tahoun uhlíkové neutrality v dopravě tento sektor přetavil klimatické závazky do škálovatelných, tržně orientovaných řešení a učinil z ekologické mobility běžnou volbu.
V prostředí aktivní státní politiky a silné průmyslové dynamiky se skupina Chery chopila této historické příležitosti a představila zcela novou globální značku NEV - LEPAS. S hlubokým vědomím globálních environmentálních výzev má LEPAS udržitelnost pevně zakotvenu v samotném jádru své značky. Jakožto „preferovaná značka pro elegantní mobilní život" staví LEPAS na filozofii „elegantní technologie", jejímž cílem je poskytovat ekologicky odpovědné a prémiové produkty a služby. Tím vytváří sofistikované zážitky zelené mobily a zároveň přispívá silou čínských značek vozidel na nové energie ke globálnímu řízení klimatických změn a k naplňování environmentálních cílů.
Z produktového hlediska LEPAS plánuje portfolio zaměřené především na modely bateriových elektromobilů (BEV), které mají umožnit mobilitu s nulovými emisemi, zatímco plug-in hybridní vozy (PHEV) budou plnit roli přechodného řešení, které překlene přechod od konvenčních vozidel k plně elektrické budoucnosti. Vlajková loď LEPAS L8 a následující modely jsou postaveny na zcela nové, interně vyvinuté platformě NEV, která integruje pokročilé bateriové, motorové a elektronické řídicí systémy, aby bylo dosaženo nízkouhlíkového provozu, silné jízdní dynamiky a schopnosti dojezdu na dlouhé vzdálenosti.
Řízení klimatických změn přesahuje hranice států a zelený rozvoj se týká naší společné budoucnosti. LEPAS, vycházející z čínských silných stránek v oblasti vozidel na nové energie, pokračuje v rozvoji zelených inovací a v globální expanzi a nabízí udržitelná a elegantní řešení mobility, která proměňují každou cestu v krok směrem k udržitelnějšímu světu.
