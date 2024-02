Lepší parkování na letišti Mnichov

Airparks, přední poskytovatel parkovacích služeb na letištích, s hrdostí oznamuje převzetí parkoviště dříve známého jako "Parkvogel“ na mnichovském letišti. Od 1. března 2024 bude zařízení provozováno pod novým názvem "Airparks Parkhaus München“, což slibuje plynulý přechod a zhodnocení již tak vysoce ceněných parkovacích služeb. Zákazníci si již nyní mohou rezervovat místa na internetových stránkách nového provozovatele.

Přesto až do 29. února 2024 zůstává parkoviště otevřené pod vedením Parkvogel pro únorové rezervace a příjezdy.

"V lednu jsme mnichovské parkoviště Airparks zařadili do našeho portfolia, a okamžitě se stalo naším nejvíce rezervovaným produktem na letišti, protože cestující oceňují příslib výhodných cen Airparks, bezpečného parkování a vynikající zákaznický servis”, vysvětluje Matthew Pack, Group CEO u Holiday Extras. "Toto stanoviště v Mnichově bylo vědomě vybráno kvůli naší nejnovější expanzi do Evropy, protože se jedná o druhé největší letiště v Německu se 37 miliony cestujících za rok 2023, ale také proto, že nová linka S-Bahn propojí do roku 2025 parkovací dům s terminály. Kromě toho je Mnichov sídlem německé pobočky Holiday Extras, ze které řídíme naše aktivity v kontinentální Evropě, a proto jsme velmi rádi, že můžeme rozšířit naše parkovací aktivity v našem druhém domovském městě.”

Co se změní s Airparks?

Převzetím Airparks získá parkovací dům nejen nový název, ale také řadu zlepšení, která jsou zaměřena na ještě pohodlnější a uživatelsky příjemnější parkování na letišti Mnichov. K naplánovaným novinkám patří optimalizovaná rezervační platforma, rozšířené bezpečnostní charakteristiky, a ještě větší zaměření na již tak dobré služby zákazníkům.

Parkování na mnichovském letišti – ještě jednodušší

Parkovací dům Airparks v Mnichově bude vybaven nejmodernější technikou a rozsáhlou servisní nabídkou, aby byly splněny požadavky moderních cestovatelů. Ať už cestujete služebně, nebo na dovolenou, Airparks chápe, že je důležité, aby vaše cesta probíhala od začátku hladce, a snaží se to zajistit od momentu, kdy přijedete na parkoviště.

Více informací:

Další podrobnosti k převzetí, plánovanému zlepšení a rezervaci volných parkovacích míst na mnichovském letišti se mohou zákazníci dozvědět na webových stránkách s rezervační platformou pod www.holidayextras.com/de/muenchen-?ughafen-parken/airparks-parkhaus-?ughafe n-muenchen. Zde získáte veškeré potřebné informace a sami se hned můžete přesvědčit o uživatelské přívětivosti těchto rozšířených služeb.

O Airparks

Airparks je značka Holiday Extras a provozuje parkoviště na několika letištích v Německu a Evropě, mezi nimi ve Frankfurtu, Düsseldorfu, Hamburgu a Curychu. Airparks je tak předním poskytovatelem řešení pro parkování v blízkosti letišť a představuje kvalitu, bezpečnost a spokojenost zákazníků. Díky mnohaletým zkušenostem s managementem parkovacích systémů rozumí Airparks požadavkům cestujících zákazníků a nabízí řešení, která co nejvíce zpříjemní zahájení dovolené nebo obchodní cesty.

© Holiday Extras – zdarma pro redakční použití

O Holiday Extras

Holiday Extras jako lídr na evropském trhu cestovních doplňků již téměř 40 let umožňuje svým zákazníkům pohodovou dovolenou. A to nejen v Německu.

K portfoliu patří:

• Parkovací místa a hotely na letištích a v přístavech pro výletní lodě

• Airport Lounges

• Transfery

• Odškodnění nákladů na leteckou přepravu

• Pojištění

• Pronájem aut a přeprava trajekty

• Výlety a prázdninové aktivity

Skupina Holiday Extras sestává ze společností Holiday Extras Ltd. ve Velké Británii a sesterské společnosti Holiday Extras GmbH v Německu a každý rok zaznamenává více než 8 milionů spokojených zákazníků.

Domovská stránka: www.holidayextras.de | Tisková sekce online: www.holidayextras.com/de/presse.html

Kontakt na společnost

Christina Brandl-Kretner

Team Lead Marketing &

PR Holiday Extras GmbH

Aidenbachstraße 52

81379 München