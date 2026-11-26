Společnost Yutong Bus, přední světový výrobce autobusů, vysadila v Řecku a Nizozemsku ve spolupráci s více než 30 zástupci místních neziskových organizací a evropských provozovatelů veřejné dopravy 2500 stromů. Obě akce byly součástí globální iniciativy společnosti Yutong zaměřené na výsadbu stromů s názvem Les s nulovými emisemi. Společnost Yutong uspořádala akci dne 13. listopadu společně s organizací Trees4Greece na hoře Parnitha nedaleko Atén a akci dne 20. listopadu společně s organizací Life Terra v Tielu. Těmito výsadbami uvedla společnost Yutong v Evropě do praxe svůj deset let trvající závazek „Jeden autobus, jeden strom", kterým podporuje místní ekosystémy a zároveň napomáhá provozovatelům veřejné dopravy při přechodu na elektrické autobusy.
„Les s nulovými emisemi je dlouhodobý závazek vůči místům a komunitám, kde působíme," uvedl Jack Zhu, generální ředitel společnosti Yutong Western Europe. „Výsadba stromů je pouze začátek. Stejně důležité je, jak rostou, jak se o ně pečuje a jaký pozitivní dopad budou mít v průběhu času. Těšíme se na úzkou spolupráci s našimi místními partnery, abychom tento les mohli i v následujících letech nadále podporovat."
Řecko: Výsadba stromů v rámci obnovy po lesních požárech na hoře Parnitha
První výsadba se uskutečnila 13. listopadu na hoře Parnitha, která je často označována za „zelené plíce" Atén. Společnost Yutong a řecká iniciativa na obnovu lesů Trees4Greece ve spolupráci se zástupci místních provozovatelů veřejné dopravy vysadily 1000 stromů deseti různých druhů. Lesní požár v roce 2007 zničil více než 60 % původních řeckých jedlí na této hoře, které se po požáru regenerují jen velmi pomalu. Nové výsadby podporují dlouhodobou obnovu lesa.
Nizozemsko: 1500 stromů pro Tiel
O týden později, 20. listopadu, se společnost Yutong spojila se zástupci místních provozovatelů veřejné dopravy a vysadila 1500 stromů v lokalitě Inundatiedijk Zuid v Tielu. Akci zorganizovala společnost Yutong ve spolupráci s nadací Life Terra se sídlem v Nizozemsku, která koordinuje výsadbu stromů po celé Evropě. Nizozemsko má jeden z nejnižších podílů lesního porostu v Evropské unii. Výsadba v Tielu podporuje Národní lesní strategii nizozemské vlády, která počítá s rozšířením lesů v celé zemi o přibližně 37.000 hektarů.
Autobusy s nulovými emisemi a lokální výsadba stromů
Řecko a Nizozemsko přecházejí v rámci svých autobusových vozových parků na elektrický pohon. Společnost Yutong dodává bezemisní autobusy na podporu cílů uhlíkové neutrality a plní svůj závazek k ochraně životního prostředí výsadbou stromů. Cílem těchto snah je zajistit místním komunitám a jejich životnímu prostředí trvalý a hmatatelný přínos.
Deset let výsadby a péče
Společnost Yutong zahájila v roce 2024 iniciativu Les s nulovými emisemi s perspektivou trvání 10 let. Do konce roku 2025 bylo v rámci tohoto programu po celém světě vysazeno 83.700 stromů, a to v rámci projektů mimo jiné v čínské provincii Kan-su, ve Velké Británii, v Mexiku a v Chile.
Na každém místě závisí výběr druhů stromů na místním podnebí a půdě. Dlouhodobá péče pomáhá stromům zakořenit a průběžné sledování zase umožňuje monitorovat jejich přežití a dopady výsadby na místní ekosystémy.
Společnost Yutong si stanovila globální cíl vysadit v roce 2026 dalších 49.518 stromů. Společnost bude i nadále spolupracovat s neziskovými organizacemi a partnery z autobusového odvětví, aby rozšířila iniciativu „Jeden autobus, jeden strom" do dalších měst a zemí a podporovala tak místní ekosystémy v oblastech, kde její autobusy jezdí.
Další informace o projektu Les s nulovými emisemi a globálních aktivitách společnosti Yutong najdete na stránce https://en.yutong.com/.
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Kontakt: Jessie Niu, specialistka na řízení značky, niuyjb@yutong.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60259.